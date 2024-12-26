Сегодня 15:13 Культурный обмен. Школьники из Узбекистана — в гостях у флагманских школ Подмосковья Воробьев встретился с учениками из Узбекистана в гимназии Примакова 0 0 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

Андрей Воробьев

Школьники

Узбекистан

Насыщенную программу с посещением флагманских школ, экскурсиями и мастер-классами организовали в Подмосковье для 40 одаренных учеников из Узбекистана. Ребят и их учителей радушно приняли в гимназии Примакова. Там же гостей поприветствовал губернатор Андрей Воробьев.

Школьники из Узбекистана встретились с губернатором «Мы считаем, что наши дети также должны знакомиться, общаться. Поэтому решили сделать так, чтобы ребята из Узбекистана смогли приехать к нам, а подмосковные школьники — посетить их хлебосольную и гостеприимную республику. Мы очень дорожим этой дружбой, важно находить общие интересы», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Константин Семенец 1/3 Фото: Константин Семенец 2/3 Фото: Константин Семенец 3/3

Встреча состоялась в Гимназии имени Примакова, где жили ребята. Участие в беседе принял также посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Школьники задали самые разные вопросы. Например, как найти работу по душе, какие языки лучше учить, почему важна дружба между народами. Воробьев и Асадов ответили, что расширять дружеские связи, находить и увеличивать круг друзей в разных странах — очень важно в современном мире. Узнавая традиции народов, люди могут лучше понимать друг друга.

Андрей Воробьев рассказал о хобби Один из ребят спросил у главы Подмосковья о хобби — занимается ли он спортом, какие книги читает.

Фото: Константин Семенец

«Я стараюсь регулярно уделять время спорту. Раньше это были хоккей и футбол, сейчас — плавание, бег. Мне нравится много читать — это, в основном, книги, связанные с управлением, историей, философией. С удовольствием смотрю хорошие фильмы», — рассказал Андрей Воробьев. Ботиржон Асадов отметил, что в свое время очень любил читать Жюля Верна, а сейчас изучает историю дипломатии. Для того, чтобы поддерживать форму, посол работает с нагрузками и подтягивается на турнике.

Культурные связи Подмосковья и Узбекистана О культурном обмене школьниками Подмосковья и Узбекистана договорились во время Совета регионов двух стран, который прошел в в мае. «В Подмосковье мы привезли учеников из разных школ Ташкентской области. Это одаренные ребята, которые хотели поближе познакомиться с российской системой образования. И вот представилась такая прекрасная возможность не только для учеников, но и для учителей», — рассказала учительница русского языка из Бекабадского района Мавджуда Пардаева.

Фото: Константин Семенец 1/7 Фото: Константин Семенец 2/7 Фото: Константин Семенец 3/7 Фото: Константин Семенец 4/7 Фото: Константин Семенец 5/7 Фото: Константин Семенец 6/7 Фото: Константин Семенец 7/7

В пятидневную программу вошла экскурсия по Технопарку имени Капицы в Долгопрудном, где ребятам показали научные лаборатории. Кроме того, школьники посетили лицей в Одинцове, где поучаствовали в биохимическом эксперименте, познакомились с 3D-моделированием и научились управлять коптерами. Ребята побывали в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске, в Звенигородском историко-художественном музее, Парке «Патриот» и на обзорной экскурсии по Москве.

Фото: Константин Семенец

«Спасибо Андрею Юрьевичу и Гимназии имени Примакова за это приглашение! Сотрудничество с Московской областью занимает особое место для Узбекистана во многом благодаря активной позиции губернатора», — отметил Ботиржон Асадов. Посол подчеркнул, что поездка поможет детям лучше понимать Россию и останется в долгой памяти.