Делегацию из 40 школьников Узбекистана приняли в Подмосковье

Одаренные школьники из Узбекистана приехали в Подмосковье на образовательную программу с экскурсиями. Ребята остановились в гимназии имени Примакова. Они уже побывали в Музее военной техники в Красногорске и Физтех-лицее Капицы в Долгопрудном. Впереди — Москва.

Старшеклассники из разных школ Ташкентской области у себя на родине изучают русский язык. Некоторые всерьез интересуются русской литературой и учатся в профильных классах. В Подмосковье у них большая программа. Гости уже познакомились с гимназией Примакова, где живут, и побывали на нескольких экскурсиях.

В Технопарке при Физтех-лицее имени Капицы ребятам показали часть лабораторий с макетами городов будущего и прототипом будущего марсохода. Детей удивила «Нейроберлога», где тестируют устройства для считывания активности мозга и есть шкура настоящего медведя. Некоторым особенно запомнилась огромная оранжерея, где цветы растут даже без почвы.

В Музее техники Вадима Задорожного школьники увидели лучшие раритетные машины XX века: ретроавтомобили, боевую технику, редкие образцы авиации, мотоциклы и многое другое. Масштабная коллекция расположена на трех этажах выставочного комплекса и открытых аллеях на территории.

Гости посетили Одинцовский городской округ, где их приняли на экскурсионную программу «Древний Звенигород». Затем по плану — знакомство с Парком «Патриот» и посещение музея «Дорога памяти».

19 декабря ребята из Узбекистана отправятся на экскурсию в Москву, а после ужина поедут в аэропорт Внуково, чтобы улететь домой с новыми знаниями и впечатлениями.