Новые места для отдыха и прогулок. Новые парки, набережные и скверы благоустроят в Подмосковье в 2026 году

Министр Хайкин: еще 70 парков, набережных и скверов благоустроят в Подмосковье

В Подмосковье уже семь лет действует национальный проект «Инфраструктура для жизни». За это время в регионе благоустроили 258 общественных территорий.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин уточнил, что в этот список входят свыше 70 парков, 43 лесопарка, 69 активных зон в уже существующих пространствах для отдыха, а также пешеходные зоны и скверы.

Мы смотрели эффекты от тех территорий, которые реализовали за это время. В городском парке в Ивантеевке, парке Талалихина в Подольске, Наташинском парке в Люберцах, парке Мира в Коломне, Центральном парке Лобни и Центральном парке Пушкино мы видим значимые посещения — более миллиона за год.

В 2025 году для посещений открыли мост «Дружба» в Люберцах, набережную Нары в Наро-Фоминске и прибрежную зону реки Теребенки в Чехове.

Активно реализуется и программа «Парки в лесу». За минувший год посетителям после благоустройства стали доступны Ольгинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Авангард» в Электростали, лесопарк «Опалиховский». Важно, что эти работы стали ответом на запросы жителей.

Планы на 2026 год

В текущем году подмосковные власти планируют обновить несколько десятков объектов. Изменения ощутят свыше 2,4 миллиона человек.

К маю планируется реализовать проект благоустройства парка Защитников Москвы в Лобне. В прошлом году завершили первую часть обновления, а сейчас работы проходят на значимом для города памятнике.

Также в округе благоустроят Малаховский парк, о чем ранее просили местные жители. Там при помощи архивных снимков восстановят летний театр. Работы завершат уже к 1 мая.

Важные изменения к началу следующего месяца произойдут на проспекте Победы в Ступине. Ранее обновили центр города и создали парк. Благоустроили и центр Коломны, а теперь продолжаются работы в сквере «Блюдечко» — их завершат к концу года.

Не менее значимой территорией для обновления стал парк в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве. Там проект реализуют в рамках федерального конкурса. Активные работы будут продолжаться до лета, а открытие запланировано на 15 июня.

В Протвине победителем всероссийского голосования по лучшим объектам стал сквер «Мирабель». Сейчас там проводят обновление.

Ранее жители обратились к властям с просьбой благоустроить зону отдыха на берегу реки Учи в Ивантеевке. Проект реализуют уже в конце июня. Во Власихе, в свою очередь, оборудуют для комфортного отдыха жителей и гостей набережную Среднего пруда.

Министр напомнил, что сейчас в Подмосковье 219 парков, а к концу сезона их количество вырастет до 231. В этом году ожидается прирост гостей на 12 миллионов, что доведет общую посещаемость до 105 миллионов.

До 1 мая в парках проведут акарицидную обработку территорий, а к лету уберут листву, проведут кронирование деревьев и обновят краску.

Благоустройство парков в лесах

Многие жители предпочитают проводить свободное время на природе, поэтому очень важно, чтобы зоны отдыха были хорошо оборудованы и отвечали требованиям безопасности.