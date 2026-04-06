Новые места для отдыха и прогулок. Новые парки, набережные и скверы благоустроят в Подмосковье в 2026 году
Министр Хайкин: еще 70 парков, набережных и скверов благоустроят в Подмосковье
В Подмосковье уже семь лет действует национальный проект «Инфраструктура для жизни». За это время в регионе благоустроили 258 общественных территорий.
Реализованные проекты
Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин уточнил, что в этот список входят свыше 70 парков, 43 лесопарка, 69 активных зон в уже существующих пространствах для отдыха, а также пешеходные зоны и скверы.
Мы смотрели эффекты от тех территорий, которые реализовали за это время. В городском парке в Ивантеевке, парке Талалихина в Подольске, Наташинском парке в Люберцах, парке Мира в Коломне, Центральном парке Лобни и Центральном парке Пушкино мы видим значимые посещения — более миллиона за год.
Михаил Хайкин
В 2025 году для посещений открыли мост «Дружба» в Люберцах, набережную Нары в Наро-Фоминске и прибрежную зону реки Теребенки в Чехове.
Активно реализуется и программа «Парки в лесу». За минувший год посетителям после благоустройства стали доступны Ольгинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Авангард» в Электростали, лесопарк «Опалиховский». Важно, что эти работы стали ответом на запросы жителей.
Планы на 2026 год
В текущем году подмосковные власти планируют обновить несколько десятков объектов. Изменения ощутят свыше 2,4 миллиона человек.
К маю планируется реализовать проект благоустройства парка Защитников Москвы в Лобне. В прошлом году завершили первую часть обновления, а сейчас работы проходят на значимом для города памятнике.
Также в округе благоустроят Малаховский парк, о чем ранее просили местные жители. Там при помощи архивных снимков восстановят летний театр. Работы завершат уже к 1 мая.
Важные изменения к началу следующего месяца произойдут на проспекте Победы в Ступине. Ранее обновили центр города и создали парк. Благоустроили и центр Коломны, а теперь продолжаются работы в сквере «Блюдечко» — их завершат к концу года.
Не менее значимой территорией для обновления стал парк в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве. Там проект реализуют в рамках федерального конкурса. Активные работы будут продолжаться до лета, а открытие запланировано на 15 июня.
В Протвине победителем всероссийского голосования по лучшим объектам стал сквер «Мирабель». Сейчас там проводят обновление.
Ранее жители обратились к властям с просьбой благоустроить зону отдыха на берегу реки Учи в Ивантеевке. Проект реализуют уже в конце июня. Во Власихе, в свою очередь, оборудуют для комфортного отдыха жителей и гостей набережную Среднего пруда.
Министр напомнил, что сейчас в Подмосковье 219 парков, а к концу сезона их количество вырастет до 231. В этом году ожидается прирост гостей на 12 миллионов, что доведет общую посещаемость до 105 миллионов.
До 1 мая в парках проведут акарицидную обработку территорий, а к лету уберут листву, проведут кронирование деревьев и обновят краску.
Благоустройство парков в лесах
Многие жители предпочитают проводить свободное время на природе, поэтому очень важно, чтобы зоны отдыха были хорошо оборудованы и отвечали требованиям безопасности.
Таких территорий у нас 13, девять — новые. Три территории мы открываем к 1 августа, четыре — к 15 сентября, к 20 октября более крупные — Шульгино в Одинцове и Коробово в Ленинском округе.
Михаил Хайкин
Благоустроить планируют лесопарк «Массовка» в Дедовске — традиционное место катания на лыжах. Любители зимнего спорта также просили благоустроить лесопарк на улице Неделина в Щелкове.
К 1 августа после благоустройства откроют парк «Трехгорка» в Одинцове. Его особенность заключается в том, что он выступает транзитной территорией между большим микрорайоном и МЦД.
Ранее после обновления открыли первую очередь Вишняковского лесопарка в Балашихе, а работы в рамках второй очереди продолжаются.
Благоустройство коснется и лесопарка «Восьмидорожье» в Раменском, а также к 1 декабря в Дубне появится лыжная база.
Малые общественные территории
В этом году в Московской области планируют обновить сразу 56 малых общественных пространств. До 10 мая опубликуют все госзакупки, до 15-го заключат необходимые контракты, а до 1 октября проведут работы.
Также традиционная программа — обновление детских игровых площадок, у нас 436 запланировано на этот год: 78 губернаторских и замена оборудования на 358 площадках. Важно обеспечить синхронизацию с комплексным благоустройством дворов.
Михаил Хайкин
Власти разработали стандарт с номерами плитки, видами скамеек и детских площадок. Это позволит максимально быстро приступить к реальным работам.