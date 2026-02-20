Круглосуточная борьба со стихией. Подмосковные коммунальщики все силы бросили на уборку снега
В Коломне, Одинцове и Павловском Посаде дорожники работают круглосуточно
Коммунальные службы в Коломне, Павловском Посаде и Одинцове вышли на ночную уборку снега после обильного снегопада. В этих трех подмосковных округах дорожники трудятся в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта к утру.
Коломна
В Коломне коммунальные службы ведут ночную уборку снега с 20:00 до 08:00. Об этом сообщил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров.
В ночь на 20 февраля задействовали девять комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть тракторов и пять погрузчиков. КДМ курсируют по магистральным улицам в разных районах города, обеспечивая очистку наиболее загруженных дорог.
В приоритете — маршруты общественного транспорта, опасные участки и подходы к остановкам. Особое внимание уделяется пешеходным переходам.
На Окском проспекте снег убирают фронтальным погрузчиком, после чего рабочие вручную расчищают подходы к ним.
Павловский Посад
Коммунальные службы Павловского Посада также приступили к уборке автовокзала в ночную смену, которая длилась с 21:00 до 04:00. На месте работали две комбинированные дорожные машины, которые расчищали проезд к перронам и стоянку для автобусов.
С дороги сгребали снег в сторону и посыпали проезжую часть песком. Вывозить ледяную массу будет утренняя смена, новая бригада заступила сразу после окончания ночной смены.
На улице Кирова задействовали лаповый снегопогрузчик, который считается одним из самых эффективных методов для уборки снега с дорог. Этот погрузчик работает в паре с самосвалом, куда помещается около 20 кубометров снега, а наполняется он в среднем за пять минут.
Рядом работают три специалиста: один координирует процесс по рации, другие дочищают остатки наледи лопатами. На очистку улицы Кирова уйдет около пяти часов, дорогу на это время не перекрывают.
На улице Тихонова и других близлежащих дорог одна комбинированная дорожная машина на скорости очищает дороги и парковки, посыпая проезжую часть песком. На одну улицу уходит в среднем около 30 минут, весь снег собирают на обочину для утреннего вывоза.
Смена водителя также закончилась в 04:00, тогда же вышел новый специалист, чтобы продолжить уборку. За день машина проехала уже больше 200 километров, всего на уборке в городе задействовано около 20 единиц техники.
Одинцово
Четыре комбинированные дорожные машины Одинцовского ДРСУ также вышли на ночную уборку улиц города. Техника проводит очистку проезжей части и противогололедную обработку.
В плане работ на ночь — 1-й, 2-й, 3-й и 8-й микрорайоны Одинцова. Дорожники также усиленно трудятся на основных улицах: Можайском и Красногорском шоссе, улицах Маршала Жукова, Говорова, Чикина и Маршала Неделина.
Задача дорожников — обеспечить безопасное и комфортное движение транспорта по городу к утру.
В других районах также проводится ночная расчистка дорожного полотна улиц и пешеходных зон. Дорожные и коммунальные службы городских округов Щелково и Егорьевск перешли на сверхнормативный режим работы из-за непрекращающихся осадков.