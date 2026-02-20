Сегодня 05:14 Круглосуточная борьба со стихией. Подмосковные коммунальщики все силы бросили на уборку снега В Коломне, Одинцове и Павловском Посаде дорожники работают круглосуточно 0 0 0 Подмосковье

Одинцово

Коломна

Дороги

Погода

Машины

Водители

Павловский посад

Снегопад

Коммунальные службы в Коломне, Павловском Посаде и Одинцове вышли на ночную уборку снега после обильного снегопада. В этих трех подмосковных округах дорожники трудятся в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта к утру.

Коломна В Коломне коммунальные службы ведут ночную уборку снега с 20:00 до 08:00. Об этом сообщил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров. В ночь на 20 февраля задействовали девять комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть тракторов и пять погрузчиков. КДМ курсируют по магистральным улицам в разных районах города, обеспечивая очистку наиболее загруженных дорог.

Фото: 360.ru

В приоритете — маршруты общественного транспорта, опасные участки и подходы к остановкам. Особое внимание уделяется пешеходным переходам. На Окском проспекте снег убирают фронтальным погрузчиком, после чего рабочие вручную расчищают подходы к ним. Павловский Посад Коммунальные службы Павловского Посада также приступили к уборке автовокзала в ночную смену, которая длилась с 21:00 до 04:00. На месте работали две комбинированные дорожные машины, которые расчищали проезд к перронам и стоянку для автобусов. С дороги сгребали снег в сторону и посыпали проезжую часть песком. Вывозить ледяную массу будет утренняя смена, новая бригада заступила сразу после окончания ночной смены.

Видео: 360.ru

На улице Кирова задействовали лаповый снегопогрузчик, который считается одним из самых эффективных методов для уборки снега с дорог. Этот погрузчик работает в паре с самосвалом, куда помещается около 20 кубометров снега, а наполняется он в среднем за пять минут. Рядом работают три специалиста: один координирует процесс по рации, другие дочищают остатки наледи лопатами. На очистку улицы Кирова уйдет около пяти часов, дорогу на это время не перекрывают. На улице Тихонова и других близлежащих дорог одна комбинированная дорожная машина на скорости очищает дороги и парковки, посыпая проезжую часть песком. На одну улицу уходит в среднем около 30 минут, весь снег собирают на обочину для утреннего вывоза.

Фото: 360.ru

Смена водителя также закончилась в 04:00, тогда же вышел новый специалист, чтобы продолжить уборку. За день машина проехала уже больше 200 километров, всего на уборке в городе задействовано около 20 единиц техники. Одинцово Четыре комбинированные дорожные машины Одинцовского ДРСУ также вышли на ночную уборку улиц города. Техника проводит очистку проезжей части и противогололедную обработку. В плане работ на ночь — 1-й, 2-й, 3-й и 8-й микрорайоны Одинцова. Дорожники также усиленно трудятся на основных улицах: Можайском и Красногорском шоссе, улицах Маршала Жукова, Говорова, Чикина и Маршала Неделина.

Видео: 360.ru

Задача дорожников — обеспечить безопасное и комфортное движение транспорта по городу к утру. В других районах также проводится ночная расчистка дорожного полотна улиц и пешеходных зон. Дорожные и коммунальные службы городских округов Щелково и Егорьевск перешли на сверхнормативный режим работы из-за непрекращающихся осадков.