Работают на износ. В Щелкове и Егорьевске бросили спецтехнику на очистку дорог от снега

Дорожные и коммунальные службы городских округов Щелково и Егорьевск перешли на сверхнормативный режим работы из-за непрекращающихся осадков. Для обеспечения проезда экстренных служб и общественного транспорта задействованы десятки единиц тяжелой техники, а графики рабочих сокращены до минимума ради непрерывной уборки.

Щелково: борьба со снегом вместо сна

В Щелкове борьба со стихией приобрела практически круглосуточный характер. Коммунальщики вышли на объекты в 22:30 и планируют завершить ночную смену лишь к 06:00. При этом перерыв между сменами составит всего три часа, после чего бригады вновь вернутся на улицы города.

С вечера четверга, 19 февраля, работа шла на улицах Комарова и Центральная. Здесь на участках работают пять единиц спецтехники, включая тяжелые грузовики для вывоза снежных масс и маневренные тракторы.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам и обочинам, которые после прохода основных машин зачищаются вручную и с помощью мини-тракторов.