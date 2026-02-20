Работают на износ. В Щелкове и Егорьевске бросили спецтехнику на очистку дорог от снега
Коммунальные службы продолжили расчистку дорог в Егорьевске и Щелкове
Дорожные и коммунальные службы городских округов Щелково и Егорьевск перешли на сверхнормативный режим работы из-за непрекращающихся осадков. Для обеспечения проезда экстренных служб и общественного транспорта задействованы десятки единиц тяжелой техники, а графики рабочих сокращены до минимума ради непрерывной уборки.
Щелково: борьба со снегом вместо сна
В Щелкове борьба со стихией приобрела практически круглосуточный характер. Коммунальщики вышли на объекты в 22:30 и планируют завершить ночную смену лишь к 06:00. При этом перерыв между сменами составит всего три часа, после чего бригады вновь вернутся на улицы города.
С вечера четверга, 19 февраля, работа шла на улицах Комарова и Центральная. Здесь на участках работают пять единиц спецтехники, включая тяжелые грузовики для вывоза снежных масс и маневренные тракторы.
Особое внимание уделяется пешеходным зонам и обочинам, которые после прохода основных машин зачищаются вручную и с помощью мини-тракторов.
Усиленная работа идет в Егорьевске
В Егорьевске дорожные службы работают в усиленном режиме. На расчистку автобусных маршрутов бросили сразу пять комбинированных дорожных машин и один фронтальный погрузчик. Два экипажа трудятся на городских улицах. Еще два работают на Шатурском направлении, последний направили на Московское.
По словам дорожного мастера Владислава Крюкова, технику специально направили на автобусные маршруты. Это приоритетная задача — необходимо, чтобы жители могли добраться до работы и учебы, а скорая помощь проехать по нужному адресу.
Масштаб работ в округе характеризуют следующие данные:
- Охват: за один цикл техника проходит около 120–130 километров.
- Интенсивность: за смену водители успевают совершить до пяти полных циклов очистки.
- Контроль: все машины оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет диспетчерам в реальном времени отслеживать скорость и качество уборки.
На ключевых магистралях города, таких как улицы Советская и Кирпичная, работы не прекращаются ни на минуту. На Советской улице спецтехника «Мосавтодора» расширяет проезжую часть, заполняя один самосвал снегом в среднем за пять минут. Работу здесь не прекратят до самого утра.
Ночная смена на Кирпичной улице
Ударно трудятся и коммунальщики на улице Кирпичной в Егорьевске. Ночная смена работает под руководством местного предпринимателя Владислава Сарвирова, бригада вывозит рекордные объемы снега.
Используя самосвалы объемом до 40 кубометров и погрузчики с четырехкубовыми ковшами, команда совершает до 40 рейсов за ночь. Общий объем вывезенного снега с одного участка может достигать 1,5 тысячи кубометров.
Несмотря на сложную обстановку, дорожникам уже удалось разблокировать движение на въезде в деревню Селиваниха, расчистив транспортный круг. Ожидается, что дневные смены, которые заступают на дежурство в 08:00, продолжат расширение дорог до полного устранения последствий снегопада.