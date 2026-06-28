Сегодня 14:57 «Конь-огонь» и «Бочка» с хендмейдом. Как отметили День молодежи в Подмосковье Более 75 тысяч человек отпраздновали День молодежи в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

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Московская область 27 июня масштабно отметила День молодежи. Центральной площадкой праздника стал Подольск, где в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина состоялись главные региональные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Праздник объединил три ключевые темы — «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России». Участниками стали активисты, волонтеры, творческая молодежь и участники молодежного форума «Мы — Россия», который стартовал в Химках 24 июня. Вместе с ними праздник встретили ребята из Донецкой и Луганской народных республик, приехавшие в Подмосковье на форум. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа Подольск. Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе обратилась к участникам праздника и отметила их успехи в различных областях. «Мы вами очень гордимся. Гордимся вашими успехами в учебе, спорте, науке, творчестве. Спасибо всем тем, кто занимается волонтерством, помогает фронту, помогает жителям Московской области. В Подмосковье есть много мест, где вы можете развиваться, заниматься спортом, творчеством, добиваться успехов в учебе, — это парки, школы, спортивные объекты, дома культуры. Мечтайте, дерзайте, ничего не бойтесь, наслаждайтесь, ищите друзей, поддерживайте близких и родных. И, конечно же, будьте счастливы!» — сказала Швелидзе.

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Глава ведомства также вручила награды десяти молодым жителям Подмосковья за общественную работу, наставничество, помощь фронту, развитие спорта и другие значимые инициативы. Среди отмеченных — активист «Молодой гвардии» из Дубны Никита Лебедев, организовавший более 50 муниципальных событий, Максим Захаров из Егорьевска, собравший более 300 голосов жителей во время голосования за благоустройство, руководитель отдела занятости несовершеннолетних из Ленинского округа Ольга Ульянова и активист «Волонтеров Подмосковья» из Наро-Фоминска Денис Доля, дважды выезжавший с гуманитарной миссией в зону СВО.

Праздничный день начался с молебна в храме Воскресения Христова. Основные события затем развернулись в парке, где работали 23 тематические площадки. На «Патриотической аллее» гости знакомились с профессией оператора беспилотных систем, учились оказывать первую помощь и писали письма участникам СВО. Там же прошла встреча с участником спецоперации Артемом Падалкой, который поделился с молодежью личным опытом. Рядом работали площадки молодежных и добровольческих организаций — «Движения Первых», ВСКС, МГЕР, «Волонтеров Подмосковья», Подольского союза молодежи и других объединений. В спортивной зоне для гостей провели турниры по лазертагу, воркауту, метанию ножей и настольному теннису. Также на площадке работала полевая кухня. Одним из визуальных символов праздника стал арт-объект «Конь-огонь», основанный на образах из русских сказок. Подольские художники расписали его под гжель прямо на глазах у зрителей. Для творческой молодежи работала зона граффити, где участники объединения 365ART расписывали арт-кубы. Рядом работали маркет «Бочка х Создано молодыми», где свои изделия представили около 40 резидентов из разных регионов, и «Выставка творчества молодежи». Для тех, кто приехал из других городов, работала специальная зона «Подмосковье — это любовь». Волонтеры встречали гостей и вручали брендированный мерч праздника. Любители душевного общения собирались на молодежном квартирнике «Литературный пикник», где в акустическом формате звучали стихи и популярные композиции в исполнении молодых артистов и студентов. Еще одной точкой притяжения стала зона волонтеров донорского движения Национальной тренинговой лаборатории первой помощи: здесь проводили викторины и акцию по типированию доноров костного мозга.

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Насыщенной была и образовательная программа в лектории. Эксперт по кибербезопасности Василий Леонов на конкретных примерах объяснил молодым людям, как не попасться на уловки кибермошенников и защитить свои данные.

Научный блок представил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Алексей Лупачев. Тема его лекции «Экстремальная наука» вызвала неподдельный интерес. Ученый рассказал об исследованиях в суровых условиях: о том, как изучают вечную мерзлоту в Арктике, как работают в экстремально низких температурах и что уникального можно найти в древних почвах, чтобы понять прошлое Земли и спрогнозировать климатические изменения. Он показал, что настоящая наука требует не только глубоких знаний, но и выносливости, мужества и готовности работать в самых удаленных и труднодоступных точках планеты. О мужестве и долге перед родиной говорил на встрече в лектории заместитель командира батальона связи по военно-политической работе, участник СВО Николай Гагич. Его рассказ о фронтовых буднях и боевом товариществе стал для молодых людей одним из ключевых событий образовательной программы. Торжественная часть плавно перетекла в один из самых трогательных моментов праздника — масштабную объединяющую акцию «Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!». В рамках нее во всех 89 субъектах нашей страны молодые люди а капелла исполнили песню «Конь» группы «Любэ». На сцене в Подольске ее воплотили архиерейский хор Подольской епархии под руководством художественного руководителя Ярослава Филипсонова. Атмосферу искренности и душевного тепла поддержал и специальный эмоциональный формат «Я люблю тебя!». Рядом с лекторием установили фотозону признаний, где любой желающий мог сказать самые главные слова — любимому человеку, родителям, друзьям, родному городу, своей команде или даже самому себе. Это было пространство для честных и светлых эмоций, где не требовалось громких речей, а важно было простое и идущее от сердца «Я люблю тебя». Многие участники также делились чувствами в формате видеообращений, делая этот день теплее и ближе каждому гостю.

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«Фестиваль запомнился прежде всего атмосферой — здесь чувствуется, что День молодежи — это по-настоящему наш праздник. Порадовала сцена и классные артисты, под которых хотелось танцевать и подпевать. Но главное — это мастер-классы, где можно было не просто посмотреть, а самому попробовать что-то новое. Я многому научился, нашел новых друзей и уверен, что эти знакомства перерастут во что-то большее. Спасибо организаторам за этот день!» — поделился впечатлениями Богдан Кузнецов из Жуковского.

Эстафету празднования подхватили десятки муниципалитетов, каждый из которых предложил свою уникальную программу. Всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи в Московской области, приняли участие свыше 75 тысяч человек. В Жуковском, помимо концерта, гостей ждало зрелищное шоу по мотофристайлу на площади перед Дворцом культуры. В Дмитрове акцент сделали на экстремальные виды спорта — от скейтбординга до брейк-данса и трикинга. В Красногорске на Живописной набережной Павшинской поймы развернулся костюмированный этнофестиваль «Русь_свет» с ярмаркой ремесленников, кукольными представлениями и концертом фолк-музыки. В Лобне любителей активного образа жизни собрал самокат-фест с двукратным чемпионом России Дмитрием Фазоловым, а в Реутове в парке «Фабричный пруд» прошли турниры по картингу, армрестлингу и фестиваль красок. Городской парк в Звенигороде удивил гостей технологичным шоу: там можно было собрать марсоход из LEGO и понаблюдать за выступлением робопса. Наукоград Дубна же и вовсе продлил праздник на два дня, наполнив набережную имени Менделеева музыкой, творческими мастер-классами и арт-пространствами. Мероприятия прошли в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».