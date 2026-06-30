Командир роты, прошедшей ад Соледара, пойдет на выборы в Мособлдуму
Герой страны Павел Коломацкий, который запомнился жителям как боевыми заслугами, так и серьезной общественной работой, стал безусловным лидером по числу голосов жителей Звенигородского округа на предварительном голосовании «Единой России».
Ветеран специальной военной операции, кавалер двух орденов Мужества, участник контртеррористических операций на Кавказе планирует баллотироваться в Мособлдуму. Его боевой и управленческий опыт дополняет хорошее юридическое образование, аспирантура в РАНХиГС и навыки политической работы.
На момент начала спецоперации Коломацкий работал в Центральном исполкоме «Единой России». На фронт отправился добровольцем, служил бойцом-санитаром, в разведке.
В дальнейшем стал командиром роты ДРО БАРС 31 «Пламя». Это подразделение было одним из самых успешных на Соледаро-Бахмутском направлении. Комиссован в 2024 году после тяжелого ранения.
Сослуживец Коломацкого Владимир Кленин назвал его главной чертой предельную честность.
«Мы с Павлом прошли такую школу, в которой человеку хоть с каплей подлости долго не продержаться. И на боевом поприще, и в жизни главное качество — честность. Он честен и с окружающими, и в первую очередь с самим собой. Этому учит и всех, кто рядом. Абсолютно согласен с ним в этом. Честность обезоруживает тех, кто бесчестен, помогает решать любые проблемы, не проходить мимо чужой беды», — заявил он.
За свои боевые заслуги Павел Коломацкий награжден двумя орденами Мужества, медалью участника СВО, медалью «За отличие в службе» III степени, медалью «За безупречную службу» имени Ермолова, а также медалью участника контртеррористической операции на Кавказе.
«Не хотелось бы произносить громкое слово „горжусь“. Есть определенные результаты в спецоперации, для меня честь быть награжденным высокими государственными наградами. Большим достижением считаю, что с нуля создал боеспособное подразделение, но тут больше повезло с парнями, которые в тот момент были рядом», — рассказал Павел о своем опыте в спецоперации.
После демобилизации он успешно окончил региональную кадровую программу «Герои Подмосковья». Сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи: проводит уроки мужества в школах, выступил соавтором книги «ПТСР Тeam. Пехота бессмертна».
Помогает бойцам с оформлением документов, организацией лечения и реабилитации. При его участии на нужды боевых подразделений собрали больше 20 миллионов рублей.
В случае избрания в региональный парламент планирует заниматься противодействием экстремизму, терроризму, работой с молодежью.
По его мнению, сейчас именно вопросы безопасности выступают на первый план.
«В каждом городе, поселке, деревне свои запросы у жителей, свои приоритеты. Ориентируемся в первую очередь на их предложения. Однозначно необходимо систематизировать работу с молодежью. Нужно говорить с ребятами об острых вопросах, экстремизме, терроризме, объяснять, как противодействовать. Молодежь уязвима, а враг привык бить по самым уязвимым местам. Именно на детей, подростков сегодня нацелен самый сильный информационный и пропагандистский удар. Поэтому работу с ребятами надо усилить», — уверен Коломацкий.
Выборы в Государственную думу и Московскую областную думу пройдут осенью этого года. Кандидатов от партии «Единая Россия» определили сами жители на предварительном голосовании.
Список претендентов в федеральный парламент утвердили на съезде партии, прошедшем недавно в Москве с участием Владимира Путина. Региональную группу Московской области возглавит губернатор Андрей Воробьев.
В лидерах списка также участники спецоперации: майор, замкомандира полка, Герой России Виталий Трухачев и медсестра из Ступина Людмила Болилая — первая женщина, получившая Золотую Звезду Героя России за подвиг в зоне спецоперации.