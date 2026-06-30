Командир роты, прошедшей ад Соледара, пойдет на выборы в Мособлдуму

Герой страны Павел Коломацкий, который запомнился жителям как боевыми заслугами, так и серьезной общественной работой, стал безусловным лидером по числу голосов жителей Звенигородского округа на предварительном голосовании «Единой России».

Ветеран специальной военной операции, кавалер двух орденов Мужества, участник контртеррористических операций на Кавказе планирует баллотироваться в Мособлдуму. Его боевой и управленческий опыт дополняет хорошее юридическое образование, аспирантура в РАНХиГС и навыки политической работы.

На момент начала спецоперации Коломацкий работал в Центральном исполкоме «Единой России». На фронт отправился добровольцем, служил бойцом-санитаром, в разведке.

В дальнейшем стал командиром роты ДРО БАРС 31 «Пламя». Это подразделение было одним из самых успешных на Соледаро-Бахмутском направлении. Комиссован в 2024 году после тяжелого ранения.

Сослуживец Коломацкого Владимир Кленин назвал его главной чертой предельную честность.

«Мы с Павлом прошли такую школу, в которой человеку хоть с каплей подлости долго не продержаться. И на боевом поприще, и в жизни главное качество — честность. Он честен и с окружающими, и в первую очередь с самим собой. Этому учит и всех, кто рядом. Абсолютно согласен с ним в этом. Честность обезоруживает тех, кто бесчестен, помогает решать любые проблемы, не проходить мимо чужой беды», — заявил он.