08 июля 2026 14:54 «Когда есть союз — есть результат». Воробьев поздравил подмосковных мультистобалльников ЕГЭ Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников ЕГЭ из Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

ЕГЭ

Школы

Андрей Воробьев

Учителя

В этом году в Подмосковье количество стобалльников ЕГЭ увеличилось до 987. Девять школьников получили 300 баллов, а двое — 400. Губернатор Андрей Воробьев поздравил ребят и пожелал им успехов при поступлении в вуз.

Глава региона встретился с мультистобалльниками из Королева, Коломны, Балашихи, Фрязина, Орехово-Зуева и других округов. «У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Хочется сказать слова благодарности всем нашим педагогам», — сказал Воробьев. Алексей Майоров из Электрогорского лицея набрал 400 баллов по математике, русскому языку, химии и физике, а также 98 — по информатике. Молодой человек увлекается спортом и активно участвует в соревнованиях Единой школьной лиги. Он планирует поступать в Высшую школу экономики на факультет бизнес-информатики. «Хочу знакомиться с людьми, сотрудничать, коммуницировать, участвовать в каких-то стартапах, помогать бизнесу внедрять IT в свою структуру», — рассказал выпускник.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще один высокий результат показала Анастасия Косякова из школы № 12 Орехово-Зуева. Она набрала 400 баллов по русскому языку, профильной математике, химии и биологии. В будущем она планирует стать биоинженером-биотехнологом и рассматривает возможность поступления в МГУ. «Начала готовиться с девятого класса. Учителя оказывали мне огромную поддержку, вложили в меня все свои знания, что и привело к такому результату. Конечно, это большой труд, но очень важно, помимо учебы, не забывать о своих хобби, уделять время отдыху, друзьям, прогулкам, чтобы не выгореть», — поделилась девушка.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Диана Богачева из гимназии № 2 «Квантор» в Коломне получила 300 баллов. Она собирается поступать в Сеченовский университет, чтобы в будущем стать врачом. А мультистобалльник Дмитрий Бош из Дмитрова хочет связать свою жизнь с математикой, инженерией и IT.

Когда есть союз детей, учителей и родителей, мы всегда видим хороший результат. Андрей Воробьев

Высший результат по русскому языку показала Мария Зайцева из лицея научно-инженерного профиля в Королеве. Ее и еще трех стобалльников подготовила учитель Елизавета Андреева. «Результаты ЕГЭ — совместный труд. В первую очередь, конечно, это колоссальная работа детей. А учителя работают с ними в связке как наставники, помощники — поддерживают, направляют», — отметил педагог.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор рассказал ребятам о новой образовательной программе в школах — киберуроки. С сентября их станут проводить более чем в 200 учреждениях региона. Дети будут изучать кибербезопасность, навыки общения с компьютером и программирование. Позже проект распространят на другие школы. «Хочу вас еще раз поздравить и пожелать, чтобы вы не просто поступили в вузы, но и нашли себя, реализовались в тех направлениях, специальностях, которые сегодня востребованы», — сказал Воробьев.