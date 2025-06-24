Клубничный рай. Лучшие места для сбора ягоды в Московской области
Агроном Воробьев объяснил разницу между разными видами клубники
Наступил сезон сбора клубники. Сочные ягоды можно найти на лугах и фермерских хозяйствах. 360.ru собрал площадки и секретные места для тихой охоты и напомнил, на что стоит обращать внимание до и во время процесса.
Какой бывает клубника
Существует несколько видов земляники, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.
Он перечислил следующие разновидности:
- лесная:
- садовая;
- зеленая, или полуница, или луговая клубника. У нее зеленые чашелистики, которые трудно отделяются от ягоды, поэтому обычно их собирают вместе. С ними же делают варенье;
- альпийская. В отличие от лесной она не образует усов, размножается семенами;
- мускатная.
«Последнюю называют клубникой. Растение двудомное, то есть на одном экземпляре образуются только мужские цветы, так называемые пустоцветы, а на другом исключительно женские. Если они растут порознь, то никакого урожая не будет», — отметил агроном.
Места для самостоятельного сбора клубники в Подмосковье
«Плодопитомник „Ягода-Малина“»
Площадка расположена в деревне Филенино городского округа Шаховская. Часы работы и условия сбора можно уточнить по телефону: 8-925-960-75-41.
Клубнику выращивают на территории в пять гектаров. Каждое лето предприятие привлекает сезонных рабочих для сбора ягод.
«Красная слобода»
Локация расположена в деревне Слобода городского округа Клин. Ферма дает возможность собирать клубнику по предварительной записи или без нее, платно и бесплатно, время тоже варьируется в зависимости от погодных условий.
Актуальную информацию публикуют в группе «ВКонтакте». Также на продажу выставлены фермерские продукты: курица, сыры, молоко, яйца, полуфабрикаты.
«Клинская ягода»
Еще одна ферма с клубникой, расположенная на территории округа Клин, — в деревне Микляево.
Помимо этой ягоды, в хозяйстве собирают малину. Обычно поле открыто с 8:00 до 20:00, цена за килограмм — 350 рублей, но бывают и бесплатные дни.
Актуальную информацию о самостоятельном сборе публикуют по ссылке. Записываются по телефону: 8-903-142-97-36.
На ферме продают собранную клубнику, малину и саженцы кустов.
Где в Подмосковье выращивают клубнику
В этих локациях собрать урожай самостоятельно не получится, но его можно купить:
- «Ягодная долина», Щелково;
- «Русская ягода», Луховицы;
- «Крокус Агро», Истра;
- Совхоз имени Ленина, Ленинский городской округ;
- «Коломенская ягода», Коломна;
- «Сады Коломны», Коломна.
Фермерские хозяйства часто привлекают сезонных рабочих для сбора урожая. Любители могут не только насладиться процессом, но и заработать.
Места с дикой клубникой в Москве и Московской области
Луговую клубнику, или землянику зеленую, можно собирать в начале июля. Она растет в Подмосковье:
- возле Ступина;
- недалеко от Каширы.
В Москве ее находят:
- около Дьяковского городища в Коломне;
- в долине реки Язвенки;
- в Мневниковской пойме;
- на Крылатских холмах;
- в долине реки Сходни в Куркине.
На что обращать внимание при сборе ягод: правила, что взять собой
Несмотря на простоту процесса, у сбора клубники все же есть некоторые неочевидные правила, которые помогут сохранить урожай дольше, а растения плодоносными.
Собирать в диких местах эффективнее всего ранним утром, сразу после высыхания росы. Также подойдет вечер после спада жары. При высокой температуре ягоды теряют влагу и становятся мягкими.
Сборщику нужно подготовиться, особенно если он отправляется в дикое место — на луг или в лес. Для комфорта понадобятся:
- наколенники или что-то мягкое, чтобы было удобно сидеть;
- емкости для хранения;
- головной убор, чтобы не получить тепловой удар;
- питьевая вода.
«Рвут ягоды, когда они станут красными. Не дергают, чтобы вырвать весь куст, а аккуратненько отщипывают каждую клубничину», — подчеркнул Воробьев.
Собирать следует упругую, но не твердую клубнику, с белыми наконечниками, без зеленых и белых вкраплений.
Полученный урожай моют не сразу, а только перед употреблением. Если обработать водой, а затем транспортировать или какое-то время хранить, на ягодах может образоваться плесень или они просто испортятся.
Хранить клубнику нужно немытой до употребления. Лучше в прохладном месте, например в холодильнике.
Михаил Воробьев
По этой же причине рвать клубнику сразу после дождя не лучшая идея. Если же соблазн взял верх, стоит разложить ее на просушку в тени, в прохладном и вентилируемом месте.
Перед хранением ее можно перебрать: отделить плодоножки от ягод, очистить от травы, выбросить перезревшие и подгнившие экземпляры, чтобы они не испортили остальной улов. Не нужно оставлять урожай на солнце или в теплом месте — клубника быстро испортится.