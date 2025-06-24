Клубничный рай. Лучшие места для сбора ягоды в Московской области

Агроном Воробьев объяснил разницу между разными видами клубники

Совхоз имени Ленина
Фото: Совхоз имени Ленина/Медиасток.рф

Наступил сезон сбора клубники. Сочные ягоды можно найти на лугах и фермерских хозяйствах. 360.ru собрал площадки и секретные места для тихой охоты и напомнил, на что стоит обращать внимание до и во время процесса.

Какой бывает клубника

Существует несколько видов земляники, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.

Он перечислил следующие разновидности:

«Последнюю называют клубникой. Растение двудомное, то есть на одном экземпляре образуются только мужские цветы, так называемые пустоцветы, а на другом исключительно женские. Если они растут порознь, то никакого урожая не будет», — отметил агроном.

Komsomolskaya Pravda/ Земляника лесная
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Земляника лесная/www.globallookpress.com
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Земляника мускатная, или клубника
Фото: Земляника мускатная, или клубника/Медиасток.рф
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Svetlana Vozmilova/ Земляника зеленая, или полуница
Фото: Svetlana Vozmilova/ Земляника зеленая, или полуница/www.globallookpress.com
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Места для самостоятельного сбора клубники в Подмосковье

«Плодопитомник „Ягода-Малина“»

Площадка расположена в деревне Филенино городского округа Шаховская. Часы работы и условия сбора можно уточнить по телефону: 8-925-960-75-41.

Клубнику выращивают на территории в пять гектаров. Каждое лето предприятие привлекает сезонных рабочих для сбора ягод.

«Красная слобода»

Локация расположена в деревне Слобода городского округа Клин. Ферма дает возможность собирать клубнику по предварительной записи или без нее, платно и бесплатно, время тоже варьируется в зависимости от погодных условий.

Актуальную информацию публикуют в группе «ВКонтакте». Также на продажу выставлены фермерские продукты: курица, сыры, молоко, яйца, полуфабрикаты.

Сбор клубники в Совхозе имени Ленина
Фото: Сбор клубники в Совхозе имени Ленина/Медиасток.рф

«Клинская ягода»

Еще одна ферма с клубникой, расположенная на территории округа Клин, — в деревне Микляево.

Помимо этой ягоды, в хозяйстве собирают малину. Обычно поле открыто с 8:00 до 20:00, цена за килограмм — 350 рублей, но бывают и бесплатные дни.

Актуальную информацию о самостоятельном сборе публикуют по ссылке. Записываются по телефону: 8-903-142-97-36.

На ферме продают собранную клубнику, малину и саженцы кустов.

Выращивание клубники в ООО «Плодопитомник „Ягода-малина“ в округе Шаховская
Фото: Выращивание клубники в ООО «Плодопитомник „Ягода-малина“ в округе Шаховская/Медиасток.рф

Где в Подмосковье выращивают клубнику

В этих локациях собрать урожай самостоятельно не получится, но его можно купить:

Фермерские хозяйства часто привлекают сезонных рабочих для сбора урожая. Любители могут не только насладиться процессом, но и заработать.

ООО «Плодопитомник „Ягода-малина“ в округе Шаховская
Фото: ООО «Плодопитомник „Ягода-малина“ в округе Шаховская/Медиасток.рф
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Совхоз имени Ленина
Фото: Совхоз имени Ленина/Медиасток.рф
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Луховицкая клубника на полях ООО «Русская ягода»
Фото: Луховицкая клубника на полях ООО «Русская ягода»/Медиасток.рф
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ООО «Ягодная долина» г. о. Щелково
Фото: ООО «Ягодная долина» г. о. Щелково/Медиасток.рф
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Места с дикой клубникой в Москве и Московской области

Луговую клубнику, или землянику зеленую, можно собирать в начале июля. Она растет в Подмосковье:

В  Москве ее находят:

Photoagency db-Studio/Russian Look
Фото: Photoagency db-Studio/Russian Look/www.globallookpress.com

На что обращать внимание при сборе ягод: правила, что взять собой

Несмотря на простоту процесса, у сбора клубники все же есть некоторые неочевидные правила, которые помогут сохранить урожай дольше, а растения плодоносными.

Собирать в диких местах эффективнее всего ранним утром, сразу после высыхания росы. Также подойдет вечер после спада жары. При высокой температуре ягоды теряют влагу и становятся мягкими.

Сборщику нужно подготовиться, особенно если он отправляется в дикое место — на луг или в лес. Для комфорта понадобятся:

«Рвут ягоды, когда они станут красными. Не дергают, чтобы вырвать весь куст, а аккуратненько отщипывают каждую клубничину», — подчеркнул Воробьев.

Сбор клубники в совхозе имени Ленина
Фото: Сбор клубники в совхозе имени Ленина/Медиасток.рф

Собирать следует упругую, но не твердую клубнику, с белыми наконечниками, без зеленых и белых вкраплений.

Полученный урожай моют не сразу, а только перед употреблением. Если обработать водой, а затем транспортировать или какое-то время хранить, на ягодах может образоваться плесень или они просто испортятся.

Хранить клубнику нужно немытой до употребления. Лучше в прохладном месте, например в холодильнике.

Михаил Воробьев

По этой же причине рвать клубнику сразу после дождя не лучшая идея. Если же соблазн взял верх, стоит разложить ее на просушку в тени, в прохладном и вентилируемом месте.

Перед хранением ее можно перебрать: отделить плодоножки от ягод, очистить от травы, выбросить перезревшие и подгнившие экземпляры, чтобы они не испортили остальной улов. Не нужно оставлять урожай на солнце или в теплом месте — клубника быстро испортится.

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