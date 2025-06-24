Сегодня 15:45 Клубничный рай. Лучшие места для сбора ягоды в Московской области Агроном Воробьев объяснил разницу между разными видами клубники 0 0 0 Фото: Совхоз имени Ленина / Медиасток.рф Эксклюзив

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Наступил сезон сбора клубники. Сочные ягоды можно найти на лугах и фермерских хозяйствах. 360.ru собрал площадки и секретные места для тихой охоты и напомнил, на что стоит обращать внимание до и во время процесса.

Какой бывает клубника Существует несколько видов земляники, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. Он перечислил следующие разновидности: лесная:

садовая;

зеленая, или полуница, или луговая клубника. У нее зеленые чашелистики, которые трудно отделяются от ягоды, поэтому обычно их собирают вместе. С ними же делают варенье;

альпийская. В отличие от лесной она не образует усов, размножается семенами;

мускатная. «Последнюю называют клубникой. Растение двудомное, то есть на одном экземпляре образуются только мужские цветы, так называемые пустоцветы, а на другом исключительно женские. Если они растут порознь, то никакого урожая не будет», — отметил агроном.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Земляника лесная / www.globallookpress.com 1/3 Фото: Земляника мускатная, или клубника / Медиасток.рф 2/3 Фото: Svetlana Vozmilova/ Земляника зеленая, или полуница / www.globallookpress.com 3/3

Места для самостоятельного сбора клубники в Подмосковье «Плодопитомник „Ягода-Малина“» Площадка расположена в деревне Филенино городского округа Шаховская. Часы работы и условия сбора можно уточнить по телефону: 8-925-960-75-41. Клубнику выращивают на территории в пять гектаров. Каждое лето предприятие привлекает сезонных рабочих для сбора ягод. «Красная слобода» Локация расположена в деревне Слобода городского округа Клин. Ферма дает возможность собирать клубнику по предварительной записи или без нее, платно и бесплатно, время тоже варьируется в зависимости от погодных условий. Актуальную информацию публикуют в группе «ВКонтакте». Также на продажу выставлены фермерские продукты: курица, сыры, молоко, яйца, полуфабрикаты.

Фото: Сбор клубники в Совхозе имени Ленина / Медиасток.рф

«Клинская ягода» Еще одна ферма с клубникой, расположенная на территории округа Клин, — в деревне Микляево. Помимо этой ягоды, в хозяйстве собирают малину. Обычно поле открыто с 8:00 до 20:00, цена за килограмм — 350 рублей, но бывают и бесплатные дни. Актуальную информацию о самостоятельном сборе публикуют по ссылке. Записываются по телефону: 8-903-142-97-36. На ферме продают собранную клубнику, малину и саженцы кустов.

Фото: Выращивание клубники в ООО «Плодопитомник „Ягода-малина“ в округе Шаховская / Медиасток.рф

Где в Подмосковье выращивают клубнику В этих локациях собрать урожай самостоятельно не получится, но его можно купить: «Ягодная долина», Щелково;

«Русская ягода», Луховицы;

«Крокус Агро», Истра;

Совхоз имени Ленина, Ленинский городской округ;

«Коломенская ягода», Коломна;

«Сады Коломны», Коломна. Фермерские хозяйства часто привлекают сезонных рабочих для сбора урожая. Любители могут не только насладиться процессом, но и заработать.

Фото: ООО «Плодопитомник „Ягода-малина“ в округе Шаховская / Медиасток.рф 1/4 Фото: Совхоз имени Ленина / Медиасток.рф 2/4 Фото: Луховицкая клубника на полях ООО «Русская ягода» / Медиасток.рф 3/4 Фото: ООО «Ягодная долина» г. о. Щелково / Медиасток.рф 4/4

Места с дикой клубникой в Москве и Московской области Луговую клубнику, или землянику зеленую, можно собирать в начале июля. Она растет в Подмосковье: возле Ступина;

недалеко от Каширы. В Москве ее находят: около Дьяковского городища в Коломне;

в долине реки Язвенки;

в Мневниковской пойме;

на Крылатских холмах;

в долине реки Сходни в Куркине.

Фото: Photoagency db-Studio/Russian Look / www.globallookpress.com

На что обращать внимание при сборе ягод: правила, что взять собой Несмотря на простоту процесса, у сбора клубники все же есть некоторые неочевидные правила, которые помогут сохранить урожай дольше, а растения плодоносными. Собирать в диких местах эффективнее всего ранним утром, сразу после высыхания росы. Также подойдет вечер после спада жары. При высокой температуре ягоды теряют влагу и становятся мягкими. Сборщику нужно подготовиться, особенно если он отправляется в дикое место — на луг или в лес. Для комфорта понадобятся: наколенники или что-то мягкое, чтобы было удобно сидеть;

емкости для хранения;

головной убор, чтобы не получить тепловой удар;

питьевая вода. «Рвут ягоды, когда они станут красными. Не дергают, чтобы вырвать весь куст, а аккуратненько отщипывают каждую клубничину», — подчеркнул Воробьев.

Фото: Сбор клубники в совхозе имени Ленина / Медиасток.рф

Собирать следует упругую, но не твердую клубнику, с белыми наконечниками, без зеленых и белых вкраплений. Полученный урожай моют не сразу, а только перед употреблением. Если обработать водой, а затем транспортировать или какое-то время хранить, на ягодах может образоваться плесень или они просто испортятся.

Хранить клубнику нужно немытой до употребления. Лучше в прохладном месте, например в холодильнике. Михаил Воробьев

По этой же причине рвать клубнику сразу после дождя не лучшая идея. Если же соблазн взял верх, стоит разложить ее на просушку в тени, в прохладном и вентилируемом месте. Перед хранением ее можно перебрать: отделить плодоножки от ягод, очистить от травы, выбросить перезревшие и подгнившие экземпляры, чтобы они не испортили остальной улов. Не нужно оставлять урожай на солнце или в теплом месте — клубника быстро испортится.