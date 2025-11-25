Китайская компания CHINT построит завод электротехники в Подольске

Крупнейший китайский производитель электротехники CHINT откроет первый завод в России. Площадку разместят в Подольске, она заработает уже в первой половине 2026 года, рассказали в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки. Там будут выпускать оборудование для строительства электросетей.

Компания наладит производство на территории подольского завода «Микропровод», рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева. В проект планируют инвестировать по меньшей мере 100 миллионов рублей. На предприятии создадут 10 рабочих мест.

«Со временем компания намерена увеличивать как вложения в площадку, так и штат сотрудников. На первом этапе годовой объем выпуска составит порядка 600 единиц различной продукции ежегодно», — отметила Зиновьева

В Подмосковье компания CHINT будет производить комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией. Это оборудование используют для строительства и модернизации электросетей, а также в металлургии, IT и нефтегазовой отрасли.

На первом этапе объем выпуска ячеек КРУЭ составит около 100 штук в год, а баков — порядка 500.

Основным заказчиком продукции компании станут «Россети». Оборудование будут использовать не только в Подмосковье, но и за его пределами — в центральной и северо-западной частях страны.

«В 2022 году мы не ушли из России, приняли вызов и продолжили способствовать развитию российской экономики. Мы открываем первое производство в Московской области, так как основная часть наших заказчиков находится в этом регионе. Открытие завода вносит вклад в технологический суверенитет страны», — сказал генеральный директор CHINT в России Хан Су.

В прошлом году глобальная выручка компании составила 25 миллиардов долларов, из которых семь миллиардов пришлось на Россию. За пределами Китая предприятие открыло 30 производственных баз и 40 филиалов.

В Мининвесте Подмосковья напомнили, что инвесторы могут получить содействие при выходе на экспорт от Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности. Узнать об этом больше можно по ссылке.