Киберуроки, математические классы и упрощенные экзамены. Воробьев — о новых проектах в школах Подмосковья
Андрей Воробьев: киберуроки запустят в 200 школах Подмосковья 1 сентября
В Московской области внедряют сразу несколько крупных образовательных инициатив — от киберуроков до углубленного изучения точных наук. О новых проектах и итогах первого учебного полугодия рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Повышение цифровой грамотности школьников
С 1 сентября 2026 года в 200 подмосковных школах запустят пилотный проект — специальные киберуроки. Они помогут повысить цифровую грамотность 55 тысяч учеников с первого по 11-й класс.
На занятиях детей научат безопасно общаться в мессенджерах, создавать собственные продукты, а также расскажут об основах защиты в интернете. С апреля к обучению приступят и сами учителя.
Математические классы
На еженедельном совещании с правительством области и главами округов Андрей Воробьев подвел итоги первой половины учебного года и представил новые планы.
«Обсудим, где наши дети участвуют, как идет внедрение математических классов — такая задача была поставлена как на федеральном уровне, так и у нас, на региональном. Масштаб и охват имеют принципиальное значение, поэтому сегодня в проекте „Математические классы Подмосковья“ участвуют почти 50 тысяч детей, две тысячи классов с первого по 10-й. Ну и, конечно, в этом году серьезные изменения ждут ребят, которые заканчивают девятый класс», — сказал губернатор.
Проект «Математические классы Подмосковья» уже стал самой масштабной региональной программой массового образования по данному предмету в России. В него вовлекли 741 школу, где создали более двух тысяч классов. Переподготовку прошли почти полторы тысячи педагогов. В дальнейшем в проект планируют вовлечь примерно 20 тысяч учащихся.
«Важно повышение качества преподавания не только математики, но и информатики, химии, биологии, физики, выявление и сопровождение талантливых детей. На базе физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном открыли центр естественно-научного образования „Спектр“. Мы активно включились в федеральный проект „Наука в регионах“», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
В программу вошли 109 школ. Новые методики и цифровые технологии осваивают 300 учителей. В следующем году запланировано открытие дополнительных классов, где школьники будут углубленно изучать различные предметы, в частности, химию.
Предпрофессиональные классы для старшеклассников
В Подмосковье также успешно работают профильные предпрофессиональные классы для старшеклассников. Там реализуют модель «школа + вуз + предприятие», помогая каждому ребенку выстроить индивидуальную траекторию с учетом его будущей профессии.
Почти половина таких классов имеют естественно-научную и техническую направленность, однако желающие могут посещать углубленные занятия по медицине, педагогике и медиасфере.
Нововведение для девятиклассников и подготовка к экзаменам
Подмосковье стало пилотным регионом в важном федеральном проекте: девятиклассникам, которые намерены продолжить обучение в колледже, необходимо сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не проходить четыре испытания.
Кроме того, в 2026 году в регионе приняли решение увеличить количество бюджетных мест в колледжах до 25 тысяч.
Еще одна новость касается подготовки к экзаменам.
«В партнерстве со „СберОбразованием“ разработали проект, который предполагает дополнительное внимание ребятам, чья успеваемость оставляет желать лучшего. Их готовят к выпускным экзаменам, переводным контрольным работам», — пояснил губернатор.
Стоит добавить, что в минувшем году подмосковные школьники выиграли 76 медалей на международных олимпиадах по физике, математике, астрономии и другим естественно-научным дисциплинам. Годом ранее таких наград было 47.
Также регион показал самый высокий уровень активности на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту: почти половина участников были из Подмосковья. А ученик из Орехово-Зуева Александр Захаров стал призером.