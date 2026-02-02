Сегодня 17:37 Киберуроки, математические классы и упрощенные экзамены. Воробьев — о новых проектах в школах Подмосковья Андрей Воробьев: киберуроки запустят в 200 школах Подмосковья 1 сентября 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В Московской области внедряют сразу несколько крупных образовательных инициатив — от киберуроков до углубленного изучения точных наук. О новых проектах и итогах первого учебного полугодия рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Повышение цифровой грамотности школьников С 1 сентября 2026 года в 200 подмосковных школах запустят пилотный проект — специальные киберуроки. Они помогут повысить цифровую грамотность 55 тысяч учеников с первого по 11-й класс. На занятиях детей научат безопасно общаться в мессенджерах, создавать собственные продукты, а также расскажут об основах защиты в интернете. С апреля к обучению приступят и сами учителя. Математические классы На еженедельном совещании с правительством области и главами округов Андрей Воробьев подвел итоги первой половины учебного года и представил новые планы.

Фото: Сергей Шешин

«Обсудим, где наши дети участвуют, как идет внедрение математических классов — такая задача была поставлена как на федеральном уровне, так и у нас, на региональном. Масштаб и охват имеют принципиальное значение, поэтому сегодня в проекте „Математические классы Подмосковья“ участвуют почти 50 тысяч детей, две тысячи классов с первого по 10-й. Ну и, конечно, в этом году серьезные изменения ждут ребят, которые заканчивают девятый класс», — сказал губернатор.

Проект «Математические классы Подмосковья» уже стал самой масштабной региональной программой массового образования по данному предмету в России. В него вовлекли 741 школу, где создали более двух тысяч классов. Переподготовку прошли почти полторы тысячи педагогов. В дальнейшем в проект планируют вовлечь примерно 20 тысяч учащихся.

«Важно повышение качества преподавания не только математики, но и информатики, химии, биологии, физики, выявление и сопровождение талантливых детей. На базе физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном открыли центр естественно-научного образования „Спектр“. Мы активно включились в федеральный проект „Наука в регионах“», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В программу вошли 109 школ. Новые методики и цифровые технологии осваивают 300 учителей. В следующем году запланировано открытие дополнительных классов, где школьники будут углубленно изучать различные предметы, в частности, химию. Предпрофессиональные классы для старшеклассников В Подмосковье также успешно работают профильные предпрофессиональные классы для старшеклассников. Там реализуют модель «школа + вуз + предприятие», помогая каждому ребенку выстроить индивидуальную траекторию с учетом его будущей профессии. Почти половина таких классов имеют естественно-научную и техническую направленность, однако желающие могут посещать углубленные занятия по медицине, педагогике и медиасфере.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Нововведение для девятиклассников и подготовка к экзаменам

Подмосковье стало пилотным регионом в важном федеральном проекте: девятиклассникам, которые намерены продолжить обучение в колледже, необходимо сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не проходить четыре испытания. Кроме того, в 2026 году в регионе приняли решение увеличить количество бюджетных мест в колледжах до 25 тысяч. Еще одна новость касается подготовки к экзаменам.

«В партнерстве со „СберОбразованием“ разработали проект, который предполагает дополнительное внимание ребятам, чья успеваемость оставляет желать лучшего. Их готовят к выпускным экзаменам, переводным контрольным работам», — пояснил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Стоит добавить, что в минувшем году подмосковные школьники выиграли 76 медалей на международных олимпиадах по физике, математике, астрономии и другим естественно-научным дисциплинам. Годом ранее таких наград было 47. Также регион показал самый высокий уровень активности на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту: почти половина участников были из Подмосковья. А ученик из Орехово-Зуева Александр Захаров стал призером.