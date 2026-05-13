13 мая 2026 16:39 «Каждый объект важен». Воробьев — о программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья Воробьев: активная фаза модернизации теплоснабжения началась в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

В Подмосковье продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры, что позволяет быстрее устранять аварии и повышать надежность теплоснабжения, водоснабжения и работы электросетей. О процессе обновления Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы в Орехово-Зуеве рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Комплексное обновление МОС АВС Глава региона посетил МОС АВС, где с прошлого года проходит комплексная трансформация. После завершения отопительного сезона 12 мая в области началась активная фаза работ по модернизации теплосетей и котельных. «Сейчас активно ведутся работы и по перекладке трасс, и по установке новых котлов, наверное, в каждом округе — и здесь в Орехово-Зуево, и в соседнем Богородском, и в Павловском Посаде. Самый большой объем — в Чехове. Важно, чтобы она осуществлялась своевременно. Лето пролетает быстро, и вот за этот временной промежуток необходимо организовать высокий темп работ. Каждый объект важен. Где-то небольшая котельная меняет качество жизни целого поселка», — напомнил Андрей Воробьев.

В рамках обновления службы создали единую диспетчерскую систему, интегрированную с ЖКХ-центром. Сейчас все аварийные бригады работают с планшетами, на которые в режиме реального времени поступают схемы сетей, данные датчиков и информация об объектах.

Специалисты используют современное оборудование для поиска утечек, диагностики труб и ликвидации подтоплений, что позволило значительно сократить сроки реагирования. «У нас последние три года в рамках регионального бюджета, концессий реализуется беспрецедентная программа модернизации ЖКХ — самая большая в стране. Мы существенно обновляем источники тепла — и котельные, и магистрали, а также меняем все, что связано с аварийными работами. Нам также важно научиться максимально быстро реагировать, максимально умно использовать технологии. И это касается не только датчиков, которые мы ставим, но и времени доезда бригады, ликвидации аварий», — отметил губернатор. По его словам, база МОС АВС играет важнейшую роль круглый год, но особенно в зимнее время. Фактически она является скорой помощью для системы жилищно-коммунального хозяйства. Оснащение службы Сегодня в распоряжении службы находится 178 единиц техники, включая аварийные машины, экскаваторы, краны, бульдозеры и мобильные котельные. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС, а контроль выполнения работ проводят с помощью видеонаблюдения. Кроме того, в регионе работают 19 мобильных котельных, которые используют во время аварий и ремонта сетей.

«Мы в реальном времени видим всю оперативную обстановку, разработали регламент, на основании которого и реагируем. Оперативная группа на месте принимает решение, какие силы и средства должны быть задействованы. Это позволило примерно на 40-45% сократить время реагирования и прибытия на место работ. Также мы распределяем технику по территориям, в отопительный сезон расставляем БМК с учетом анализа аварийных ситуаций прошлых лет — туда, где наиболее вероятны сбои», — пояснил директор МОС АВС Алексей Монмарь.

Для ускорения реагирования в Подмосковье также открыли второй филиал службы в Истре. Это позволило сократить время прибытия специалистов в любой муниципалитет региона до трех часов. «Мы мониторим технологические нарушения на всей территории Московской области, которые охватывают теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Видим всю информацию из ЦУРа. Кроме того, у нас есть свои оперативные группы, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Они находятся в четырех секторах Московской области — Север, Запад, Юг и Восток, чтобы быстрее реагировать на крупные технологические нарушения и принять меры по их устранению (от трех тысяч жителей, диаметр — 300)», — пояснила ведущий диспетчер Ольга Погорелова, которая почти два десятка лет трудится в МОС АВС. Она рассказала, что благодаря цифровизации службы сотрудники теперь используют новые экраны и имеют более широкие возможности. Сроки реагирования, которые ранее могли достигать часа, теперь составляют 10-15 минут.

Служба занимается не только устранением коммунальных аварий, но и мониторингом торфяников при помощи специализированных роботов-мульчестеров и умных датчиков, обслуживанием гидротехнических сооружений и профилактикой природных возгораний. В штате работают более 300 сотрудников, включая аварийных специалистов и водителей.

Подготовка сотрудников Особое внимание уделяют подготовке кадров. МОС АВС сотрудничает с профильными колледжами, где обучают слесарей и сварщиков. Для практики молодых специалистов создали специальный полигон, имитирующий работу в сложных условиях. Некоторые студенты после стажировки остаются работать в службе. «Нам приятно, что здесь есть молодые специалисты, которые мыслят по-другому, много что умеют с точки зрения автоматизации, компьютеров, знают современные технологии сварки, монтажа, установки узлов, требующих замены и так далее», — подчеркнул Андрей Воробьев. Так, штат службы недавно пополнил Алексей Генералов, который получил специальность наладчика газового оборудования.

«Пока я три месяца нахожусь здесь, можно сказать, на обучении — меня знакомят с работой, практикуемся на специальном полигоне. Решил пойти по стопам отца, который работает в „Мособлгазе“», — поделился он.

Модернизация РСО Параллельно в регионе продолжается обновление ресурсоснабжающих организаций. В Подмосковье внедрили единый стандарт их работы, предусматривающий усиление аварийных служб, техническое переоснащение, цифровизацию процессов и использование технологий искусственного интеллекта для контроля состояния коммунальной инфраструктуры.