04 февраля 2025 19:45 Последнее пристанище Ленина. Какие сюрпризы таит музей-заповедник «Горки Ленинские» 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Всего в 10 километрах от МКАД скрывается настоящий временной портал, относящий гостей то в XVIII век с пышными дворянскими балами, то в последнее пристанище Владимира Ленина. Музей-заповедник «Горки Ленинские» хранит немало сюрпризов и открытий. Каких — читайте в материале.

История дворянской усадьбы «Горки» На берегу реки Пахры вот уже более двухсот лет стоит дом с колоннами, который был свидетелем «вечного» дворянства, его упадка, смены власти в России, а затем продолжил свое существование как резиденция вождя пролетариата. В XVI веке московские писцы в разъезжей грамоте впервые упомянули о поместье Гаврилы Спасителева. Именно его потомки позже построили усадьбу, существующую до сих пор.

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Нынешним видом дом обязан Аграфене Дурасовой. Она была сестрой и единственной наследницей Николая Дурасова — московского богача, светского льва и большого оригинала. Аграфена, отличавшаяся энергичностью и предприимчивостью, в начале XIX века скупила земли, разбила на них красивый парк, а здание перестроила и отреставрировала. Немного позже дом и территории вокруг него она уступила своему зятю — военачальнику и писателю Александру Писареву. Позже поместьем владели несколько купеческих династий, а в 1909 году его приобрела вдова мецената Саввы Морозова Зинаида. После Октябрьской революции усадьба превратилась в резиденцию Владимира Ленина. Во многом именно благодаря ему она сохранилась в прекрасном состоянии, не была разграблена или сожжена, как другие дворянские дома.

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Сначала революционер приезжал в «Горки» только отдыхать, а с зимы 1921–1922 годов стал проводить там практически все свое время. Именно там Ленин скончался 21 января 1924 года. После этого в усадьбе жил его брат Дмитрий с семьей. Музей-заповедник открыли в январе 1949 года — через 25 лет после смерти политического деятеля. Из чего состоит музей-заповедник «Горки Ленинские»

Большую часть музейного комплекса занимает усадебный дом с прекрасно сохранившимися лепниной, скульптурами, коврами и люстрами.

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Для посетителей также открыты двери в Научно-культурный центр «Музей В.И. Ленина», музей «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» и Музей крестьянского быта. Завершить визит можно посещением мемориального гаража и паркового комплекса.

Что посмотреть в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Помимо главного дома, который обычно вызывает наибольший интерес у посетителей, в «Горках» можно побывать в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина». Экспозиция позволяет погрузиться в историю России 1917–1924 годов, узнать больше о жизни революционера и годах, которые он провел в усадьбе. Мультимедийные установки «переносят» гостя в начало прошлого века, заставляют его не только увидеть, но и прочувствовать события прошлых лет. В витринах бережно хранятся фотографии, документы, наброски и прочие важнейшие артефакты. Важная часть комплекса — музей «Ка­би­нет и квар­тира В. И. Ле­ни­на в Крем­ле», воссоздающий обстановку жилища вождя революции. Здесь посетителям удастся в деталях рассмотреть интерьеры, окружавшие политика и его сестру Марию Ульянову. Отдельное место отведено подаркам, которые благодарные советские граждане отправляли Ленину.

Фото: Медиасток.рф

После квартиры гостям предлагают зайти в мемориальный гараж, где хранится единственный в своем роде автомобиль — Rolls-Royce модели Silver Ghost («Серебряный призрак») на полугусеничном ходу. Этой машиной, которую заказали в Англии в 1922 году специально для Ленина, он пользовался в последние годы жизни.

Усадьба с величественными колоннами и кабинет соседствуют с небольшим деревянным домиком, в котором скрывается Музей крестьянского быта. Его история берет начало в 1921 году, когда Владимир Ленин на встрече с крестьянами в избе местных жителей Шульгиных объявил о начале проведения электричества. Деревня Горки стала одной из первых в стране, где в каждом доме был свет. Семья хранила воспоминания об этом событии и долгие годы оставляла нетронутым убранство дома. Позже он превратился в музей. Мебель, одежда, предметы домашнего обихода — все элементы экспозиции подлинные. После изучения экспонатов наступает время прогуляться по усадебному парку, который красив в любое время года благодаря вечнозеленым голубым елям, лиственницам, пихтам и кедрам. Холмистая местность дает возможность полюбоваться окрестностями с высоты, а в беседках-ротондах можно остановиться, чтобы передохнуть и сделать фотографии на память.

Правила посещения Осмотр экспозиции «Музея Усадьба Горки» и экскурсия в Большом доме и гараже обойдется в 600 рублей, а для граждан, имеющих льготы — в 400 рублей. Можно отдельно побывать в НКЦ «Музей им. В.И. Ленина», музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» и Музее крестьянского быта — посещение каждого будет стоить 300 рублей (200 рублей для льготных категорий граждан). Гостям также предлагают осмотреть территорию музея-заповедника «Горки Ленинские» через окно легкового автомобиля. Билет за 300 рублей действует в течение одного дня. Участники специальной военной операции и члены их семей могут посетить музеи бесплатно. Как работает заповедник «Горки Ленинские» Мемориальная часть музея-заповедника с 1 мая по 31 августа работает без выходных с 9:00 до 21:00, а с 1 сентября по 30 апреля — с 9:00 до 20:00. Остальную часть парка с 1 мая по 31 августа можно посетить каждый день с 9:00 до 23:00, а с 1 сентября по 30 апреля — с 9:00 до 21:00. Как добраться до музея-заповедника «Горки Ленинские» От станции метро «Домодедовская» до комплекса ходит рейсовый автобус № 439. Выйти необходимо на остановке «Экспериментальная база». Доехать можно и на электричке с Павелецкого вокзала. До станции «Ленинская» поезд едет примерно 40 минут. Оттуда до усадьбы ходит автобус, поездка займет 10 минут. На автомобиле добираться проще всего. Водитель должен следовать от МКАД по Каширскому шоссе до указателя поворота к усадьбе «Горки». Возле музея есть парковка.