Звонкий — снаружи, спелый — внутри. Какие 6 признаков помогут заметить сочный арбуз

Сезон арбузов — одного из символов лета — начнется в Подмосковье с приходом августа. В народе этот плод часто принято выбирать при покупке по звуку: звонкому или глухому. Садовод Екатерина Косолапова рассказала 360.ru, действительно ли стоит обращать на это внимание и какие еще признаки помогут определить спелость .

Выбор арбуза — вовсе не лотерея и не такая большая хитрость, если знать, на что посмотреть. Постучите по нему, оцените внешний вид, проверьте пятно и хвостик — так шансы купить действительно сочный и зрелый плод значительно вырастут.

Вот на чем лучше сделать акцент, рассказала Екатерина Косолапова:

1. Обратите внимание на «земляное пятно»

Так называется светлое пятно сбоку арбуза — в том месте, которое прикасалось к земле, пока он зрел на бахче.

Что хорошо:

Пятно должно быть крупным, матовым и желтым, а не белым. Тогда это признак, что арбуз дозревал естественным образом.

Что плохо:

Белое пятно говорит о том, что плод сорвали раньше времени: он еще недозрел и внутри может быть несладким, водянистым.

2. Постучите по арбузу

Проверка стуком — популярный и действенный метод.

Если звук гулкий и звонкий — плод спелый. Постучите костяшками пальцев или ладонью — ответ должен быть «пружинящим».

Глухой же звук, напротив, может свидетельствовать о перезрелости или недозрелости.

3. Оцените кожуру

Проверьте: попробуйте поцарапать арбуз ногтем — спелый арбуз сложно повредить. Его кожура должна быть твердой.

Что еще хорошо: яркая и контрастная окраска, четкие полосы, в то время как бледные или размытые могут говорить о плохом качестве плода или незрелости.

4. Посмотрите на хвостик — плодоножку

Состояние хвостика также дает важную информацию.

Что хорошо:

Если он сухой и слегка изогнутый. Тогда арбуз созрел на бахче.

Что плохо:

Если хвостик зеленый и свежий. Значит, плод сорвали раньше времени и он может быть несладким.

5. Учитывайте форму и вес

Хорошо: средний размер, округлая форма, для своего размера арбуз — тяжелый.

Избегайте слишком вытянутых — часто такие плоды менее сладкие.

6. Ищите «паутинку» или шрамики

Тонкие желтоватые «паутинки» на кожуре — это следы от опыления пчелами. Чем их больше, тем слаще арбуз.

Это визуальный признак высокого содержания сахара в мякоти.

Советы:

Не берите надрезанный арбуз, особенно если он лежит на жаре, ведь в мякоти быстро размножаются бактерии.

Покупайте плод только в сертифицированных точках, а не с обочины дороги. У трассы арбуз может впитывать тяжелые металлы с почвы и пыли.

Если сомневаетесь — попросите у продавца показать сертификат на партию арбузов, особенно в супермаркетах или на рынках.

Пусть на вашем столе окажется не просто арбуз, а настоящий вкус тепла, солнца и хорошего настроения. Ведь созревший полосатый плод — это не только витаминная радость, но и маленький праздник, который можно устроить в любой день.

Выбирайте с умом, покупайте в надежных местах и наслаждайтесь летом во всей его красе. Приятного вам отдыха и вкусных находок на прилавках Подмосковья.