Звонкий — снаружи, спелый — внутри. Какие 6 признаков помогут заметить сочный арбуз
Сезон арбузов — одного из символов лета — начнется в Подмосковье с приходом августа. В народе этот плод часто принято выбирать при покупке по звуку: звонкому или глухому. Садовод Екатерина Косолапова рассказала 360.ru, действительно ли стоит обращать на это внимание и какие еще признаки помогут определить спелость.
Выбор арбуза — вовсе не лотерея и не такая большая хитрость, если знать, на что посмотреть. Постучите по нему, оцените внешний вид, проверьте пятно и хвостик — так шансы купить действительно сочный и зрелый плод значительно вырастут.
Вот на чем лучше сделать акцент, рассказала Екатерина Косолапова:
1. Обратите внимание на «земляное пятно»
Так называется светлое пятно сбоку арбуза — в том месте, которое прикасалось к земле, пока он зрел на бахче.
Что хорошо:
Пятно должно быть крупным, матовым и желтым, а не белым. Тогда это признак, что арбуз дозревал естественным образом.
Что плохо:
Белое пятно говорит о том, что плод сорвали раньше времени: он еще недозрел и внутри может быть несладким, водянистым.
2. Постучите по арбузу
Проверка стуком — популярный и действенный метод.
Если звук гулкий и звонкий — плод спелый. Постучите костяшками пальцев или ладонью — ответ должен быть «пружинящим».
Глухой же звук, напротив, может свидетельствовать о перезрелости или недозрелости.
3. Оцените кожуру
Проверьте: попробуйте поцарапать арбуз ногтем — спелый арбуз сложно повредить. Его кожура должна быть твердой.
Что еще хорошо: яркая и контрастная окраска, четкие полосы, в то время как бледные или размытые могут говорить о плохом качестве плода или незрелости.
4. Посмотрите на хвостик — плодоножку
Состояние хвостика также дает важную информацию.
Что хорошо:
Если он сухой и слегка изогнутый. Тогда арбуз созрел на бахче.
Что плохо:
Если хвостик зеленый и свежий. Значит, плод сорвали раньше времени и он может быть несладким.
5. Учитывайте форму и вес
Хорошо: средний размер, округлая форма, для своего размера арбуз — тяжелый.
Избегайте слишком вытянутых — часто такие плоды менее сладкие.
6. Ищите «паутинку» или шрамики
Тонкие желтоватые «паутинки» на кожуре — это следы от опыления пчелами. Чем их больше, тем слаще арбуз.
Это визуальный признак высокого содержания сахара в мякоти.
Советы:
Не берите надрезанный арбуз, особенно если он лежит на жаре, ведь в мякоти быстро размножаются бактерии.
Покупайте плод только в сертифицированных точках, а не с обочины дороги. У трассы арбуз может впитывать тяжелые металлы с почвы и пыли.
Если сомневаетесь — попросите у продавца показать сертификат на партию арбузов, особенно в супермаркетах или на рынках.
Пусть на вашем столе окажется не просто арбуз, а настоящий вкус тепла, солнца и хорошего настроения. Ведь созревший полосатый плод — это не только витаминная радость, но и маленький праздник, который можно устроить в любой день.
Выбирайте с умом, покупайте в надежных местах и наслаждайтесь летом во всей его красе. Приятного вам отдыха и вкусных находок на прилавках Подмосковья.