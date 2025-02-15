15 февраля 2025 17:31 Фестивали, ярмарки и гуляния. Где весело встретить Масленицу в Подмосковье всей семьей 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Масленица

Народные гуляния, старинные забавы, купеческие застолья и сжигание самого большого чучела в России — в Подмосковье готовятся встречать весну с размахом. Какие сюрпризы готовят для гостей музеи и усадьбы, где весело отпраздновать Масленицу всей семьей — рассказываем в подборке 360.ru.

«Посадская Масленица» в Коломне В музее «Коломенская пастила» проведут программу «Посадская Масленица», попасть на которую можно с 24 февраля по 2 марта. Здесь воссоздадут атмосферу праздничный гуляний XIX века. Гостей ждет театрализованная программа, воспроизводящая традиционные встречи купеческих жен с их особым этикетом и церемониями. На экскурсии расскажут, как проходили масленичные развлечения в старой Коломне: катания с горок, представления в балагане на Житной площади, праздничные застолья и традиционные смотрины женихов. Гостей ожидает дегустация исторических сладостей, воссозданных по старинным рецептам: различные виды пастилы, ягодные зефиры, пирожные. Угощение подадут с традиционными масленичными блинами и чаем. Подробности и билеты — тут.

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Масленица в усадьбе «Мураново» Пушкинская усадьба имени Федора Тютчева «Мураново» готовится с размахом проводить зиму. С 25 по 28 февраля здесь развернется программа «Здравствуй, государыня Масленица!». Участников ждут истории о празднике, народные песни, выступления скоморохов и традиционные игры. Особым событием станет выступление Романа Тюнякина, солиста ансамбля «Живая вода». Музыкант представит уникальное звучание крыловидных гуслей — собственноручно созданной реконструкции старинного новгородского инструмента. 1 и 2 марта в усадьбе проведут программу «Масленица в Муранове». Развлекать гостей будут творческими мастер-классами, историческими реконструкциями, экскурсиями по усадебной кухне с секретами старинных рецептов. Будет работать традиционная ярмарка с развлечениями, а завершится праздник сожжением масленичного чучела. Подробности и билеты — тут.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Дегустация блинов в историческом трактире Уникальная масленичная программа «О блинах вообще» развернется с 24 февраля по 2 марта в историческом трактире «Рыба» в Коломне. Гостей ждет театрализованное действо с гастрономическими изысками, воссоздающими традиции русской кухни. В основе сюжета — произведения Одоевского и Чехова. В атмосферном зале с настоящей русской печью посетители смогут отведать блины двух видов — классические гречневые и особенные красные. К ним подадут традиционные деликатесы: балык, семгу, икру, а также сметану и свежий зеленый лук. Особую атмосферу создаст живая фортепианная музыка. Это не просто обед, а настоящее кулинарно-театральное представление, погружающее в традиции русского застолья. Подробности и билеты — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в «Мелихове» Музей-усадьба Антона Чехова приглашает на масленичные программы в последние дни зимы. 25 и 27 февраля для детей проведут интерактивные мероприятия, посвященные древним традициям праздника. Юные посетители узнают много интересного о Масленице, поучаствуют в подвижных играх и создадут собственное украшение в виде солнца. Расписание включает два сеанса: 25 февраля в 11:00 и 27 февраля в 14:00. Программа подойдет для школьных групп, семейных компаний и детских коллективов от 10 человек. 1–2 марта в «Мелихове» проведут еще одну масленичную программу. Посетители смогут изучить быт семьи Чеховых, узнать о народных приметах, поучаствовать в старинных играх и забавах, отведать горячих блинов и создать традиционную игрушку. В программе также театрализованные постановки по рассказам Чехова. Мероприятия пройдут в 11:00 и 14:00. Подробности и билеты — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в музее-заповеднике «Горки Ленинские» В усадьбе проведут фестиваль «Арт-Масленица», где выступят лучшие фольклорные коллективы. Особым гостем программы станет Московский казачий хор. Для детей подготовили развлекательную программу с мастер-классами и спектаклем. Кульминацией праздника станет грандиозное шоу с сожжением самого большого в России масленичного чучела. В усадебном парке пройдет музейная программа «Масленичные гулянья», где посетители узнают о традициях празднования Масленицы, значении каждого дня масленичной недели, примут участие в познавательных конкурсах и мастер-классах. Тематическая экскурсия «История любви. Блины для конспирации» расскажет о знакомстве Ленина и Крупской, произошедшем как раз во время Масленицы. В Музее крестьянского быта подготовили программу «Ух ты, Масленица!» с играми, загадками, мастер-классом и душевным чаепитием. Подробности и билеты — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в усадьбе Достоевских «Даровое» В зарайской усадьбе Достоевских Масленицу отпразднуют 1 марта. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу, которая позволит прикоснуться к народным традициям. Для гостей выступят артисты ансамбля «Рось», коллективов «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер». Они представят аутентичные музыкальные номера. Главным сюрпризом станет балаганное представление с известным народным героем — Петрушкой. Желающие смогут научиться печь блины по старинным рецептам масленичной кухни. В программе дня хороводы и ремесленные мастер-классы. На память можно забрать сделанные собственноручно маску или оберег. Подробности и билеты — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в «Клинском подворье» 1 и 2 марта «Клинское подворье» приглашает на праздник «Расписная Масленица», который обещает стать по-настоящему ярким и насыщенным. Гостей ждет театрализованная экскурсия со сказочными персонажами и скоморохами. Во дворе музея развернется настоящее народное гулянье с играми, конкурсами и веселыми забавами. Особенностью программы станут мастер-классы по росписи стеклянной игрушки акриловыми красками с использованием оригинальной присыпки. После активных развлечений участников ждет традиционное масленичное угощение — вкусные блины и горячий чай в уютном фирменном кафе. Организаторы обещают незабываемые эмоции и погружение в атмосферу народных масленичных традиций. Подробности и билеты — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в этнопарке «Кочевник» 1 и 2 марта гостей ждут на Масленицу в этнопарке «Кочевник», который находится под Сергиевым Посадом. Здесь проведут интересную программу, на которой расскажут о традициях встречи весны у разных народов. С окончанием зимы менялись и бытовой уклад, и повседневная жизнь предков. Перемены наблюдались также и в поведении животных. В программе сказки о весне, большой масленичный хоровод, национальные забавы на улице. На разных площадках можно будет потренировать силу, ловкость, меткость и смекалку. Желающие изготовят на мастер-классе соломенную весеннюю птичку. В этнопарке можно прокатиться на оленьих и собачьих упряжках, покормить животных. Блюда бурятской и кавказской кухни предложат в кафе «Байкал» и «Сытый Хан». Подробности и билеты — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица на Бородинском поле Каждый год в музее-заповеднике «Бородинское поле» широко отмечают Масленицу. На этот раз гостей ждут здесь 2 марта. Исторические места, где русские войска сражались с армией Наполеона, превратятся в площадку для масштабных проводов зимы. В программе народные гулянья на свежем воздухе, которые лучше всего подойдут семьям с детьми и компаниям. На празднике можно будет отведать блинов, принять участие в потешных боях, конкурсах и хороводах под фольклорную музыку. Изюминкой программы станет историческая реконструкция. В конце мероприятия гости сожгут масленичное чучело и проводят зиму. Подробности и схема проезда — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в Волоколамске В самом древнем городе Подмосковья с размахом отмечают Масленицу. Основные праздничные мероприятия в этом году пройдут на Парковой улице — гостей ждут традиционные масленичные гуляния со скоморохами и ростовыми куклами, горячий чай из самоваров, угощение блинами и свежей выпечкой. В программе дня традиционные русские забавы. Дети и взрослые смогут испытать свои силы в перетягивании каната, сразиться на бревне подушками. Самые смелые попробуют покорить масленичный столб. Особенностью праздника станет праздничная лотерея и конкурсы с призами. В конце праздника гостей ждет завораживающее зрелище — сжигание масленичного чучела. Вход на мероприятия в городском парке свободный, билет не понадобится. Подробности и схема проезда — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в усадьбе Шахматово Солнечногорский музей-заповедник Менделеева и Блока подготовил насыщенную программу масленичных мероприятий для всех желающих. 26, 27 и 28 февраля для школьников проведут тематические квесты. Дети отправятся в познавательное путешествие по территории усадьбы, где смогут изучить масленичные традиции, разгадать головоломки и насладиться вкусными блинами. 1 и 2 марта в усадьбе пройдет грандиозное народное гулянье. Праздничная программа включает веселые хороводы и частушки, народные игры и забавы, конкурсы и состязания. Апофеозом дня станет сожжение масленичного чучела. Гостей ждет яркое и незабываемое мероприятие, которое поможет весело и активно встретить долгожданную весну. Подробности и билеты — тут.

Фото: Медиасток.рф

Масленица в Серпухове Серпуховский Музейно-выставочный центр приглашает детей и взрослых на праздничную программу «Как на масленой неделе», которая будет проходить с 11 февраля по 2 марта. Это полное погружение в атмосферу одного из самых любимых народных праздников. Дети узнают о традициях, о символическом противостоянии зимы и весны. Программа раскроет секреты каждого дня масленичной недели, объяснит значение старинных обычаев — от «встречи» и «заигрышей» до традиционного похода к теще на блины. В программе театрализованное представление, мастер-классы, угощение блинами и традиционный обряд сожжения масленичной куклы. Подробности и билеты тут. Похожую праздничную программу будут проводить также и в Серпуховском историко-художественном музее. Организованные группы здесь ждут с 25 февраля по 1 марта, а самостоятельных путешественников музей встретит 2 марта. Подробности и билеты — тут. Это лишь малая часть мероприятий, которые будут проводить в Подмосковье на Масленицу. Увидеть другие программы и запланировать поездку можно на портале welcome.mosreg.ru.