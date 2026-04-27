120 бригад электриков и 100 бригад МЧС. Воробьев — об устранении последствий снегопада в Подмосковье

Андрей Воробьев: 100 бригад МЧС перевели в режим готовности в Подмосковье

В понедельник, 27 апреля, в Подмосковье вернулся снег. Сильный ветер и осадки привели к временным отключениям электроснабжения в некоторых округах. Специалисты активно проводят восстановительные работы, сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Аварийные и коммунальные службы перевели на усиленный режим.

«Ход восстановительных работ на моем личном контроле, — подчеркнул глава региона.

В ликвидации последствий непогоды задействовали 120 бригад электриков из компаний «Россети», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз», 22 бригады лесного хозяйства, а также 40 передвижных электростанций.

В регионе сейчас работают 114 сотрудников и 93 машины «Автодора», а еще 100 бригад МЧС — 300 человек — находятся в режиме готовности.

«На базе РЭСов в округах с наибольшим числом отключений развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется в непрерывном режиме, отчеты поступают каждый час», — отметил Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяют Раменскому округу, Домодедову, Дмитрову и Чехову. В каждый из муниципалитетов направили по пять дополнительных бригад.

Губернатор призвал жителей и гостей региона быть осторожными.