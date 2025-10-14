Сегодня 14:14 Искусственный интеллект и роботы. Как технологии помогают управлять производством молока в Чехове? Андрей Воробьев: молочный завод в Чехове расширят благодаря инновациям 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Роботы

Сельское хозяйство

Искусственный интеллект

Андрей Воробьев

Чехов

Заводы

Продукты

Технологии

Современные технологии уже давно применяют на подмосковных заводах и фабриках. Инновации не обошли сферу сельского хозяйства — молочный комбинат «Чеховский» задействовал в производстве роботов, камеры с ИИ и рентген-сканеры. Все это позволяет обеспечивать жителей свежей и качественной продукцией. Завод посетили губернатор Андрей Воробьев и глава Минсельхоза России Оксана Лут. Они проверили, как реализуют масштабный инвестпроект.

Комбинат «Чеховский» — самый большой молочный завод в России. Он входит в состав компании «Логика молока». Ежегодно там выпускают до 430 тысяч тонн продукции в год. Это кефир, йогурты, творог и другие товары под брендами «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо» и Actimuno. «В Московской области производится много молока, но нужно еще больше. И конечно, мы заинтересованы, чтобы наши комбинаты имели широкий ассортимент продуктов, чтобы сыры, которые также требуют большого количества молока, были конкурентоспособны. Все это сегодня имеет экспортный потенциал», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году на полях Петербургского международного экономического форума Подмосковье подписало соглашение о расширении завода и автоматизации технологических процессов. Ожидается, что это позволит нарастить производство йогуртов на шесть тысяч тонн в год. Некоторые инновации уже ввели в работу. Формирование паллет с готовой продукцией и их отгрузка автоматизированы — теперь этим занимаются роботы. Помощники позволили освободить труд порядка 12 грузчиков и комплектовщиков, которые могут направить силы на более важные задачи.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На предприятии установили камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые следят за приемкой молока и соблюдением техники безопасности. На линиях фасовки установили рентген-сканеры, проверяющие каждую упаковку на наличие инородных предметов. «Автоматизированные решения замещают рутинный ручной труд, позволяют оптимизировать процессы, снижать себестоимость. Главное — что это в конечном итоге делает продукцию доступнее для нашего потребителя», — отметила Оксана Лут. В прошлом году завод выпустил 263,8 тысячи тонн продукции. Товары поставляют по всей России, а также в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению и Грузию.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

На базе комбината исследуют и тестируют новые решения, среди которых — биоцентр для проведения научно-исследовательских работ. Его планируют открыть в начале 2027 года. «Для нас важно показывать, что российская молочная отрасль способна развиваться на самом современном уровне, и мы рады, что эти вопросы неизменно остаются в фокусе внимания государства», — отметил генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев.