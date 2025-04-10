Сегодня 17:58 Культурный обмен, дружба, 3D и роботы. Школьники из ОАЭ — на стажировке в Подмосковье Глава Подмосковья: школьники из ОАЭ прибыли на стажировку в гимназию Примакова 0 0 0 Подмосковье

Одинцово

Андрей Воробьев

Школьники

ОАЭ

Гимназия имени Примакова — флагманская, ведущая школа Подмосковья. Сейчас в ней проходит стажировка для учеников из ОАЭ: их знакомят с культурой и традициями, для них подготовили экскурсии, мастер-классы по робототехнике и 3D-моделированию.

Прошлой осенью президенты России и ОАЭ открыли при гимназии центр международного сотрудничества имени Шейхи Фатемы Бинт Мубарак — матери президента Эмиратов. «Центр дал старт изучению языка, коммуникации, культуры стран и, самое главное, реальному общению наших школьников с ребятами, которые приезжают, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Мы дорожим сотрудничеством наших стран», — сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Школьники двух стран обменивались разработками, в том числе в области искусственного интеллекта. На основе полученных знаний ребята уже предложили провести спортивную олимпиаду и хакатон. В стенах школы губернатор встретился с гостями из Объединенных Арабских Эмиратов: сейчас на стажировке — 24 старшеклассника.

«Такие проекты делают нас ближе и помогают лучше понимать друг друга. Благодарю гимназию, наставников и всех, кто делает проект возможным», — отметил глава Подмосковья.

«Продолжат дружить и развивать проекты»

Стажировка продлится неделю. В гостях — ученики 10-11-х классов. Программу подготовили совместно с национальными школами ОАЭ. За каждым закреплен школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учебный процесс.

Робототехника и 3D-моделирование, изобразительное искусство, искусственный интеллект, столярное мастерство — этим и другим профилям посвятили мастер-классы и экскурсии. Вместе с тем ребята прокачивают навыки лидерства, публичных выступлений и умение работать в команде.

Если дети продолжат дружить, реализовывать свои совместные проекты, мы будем очень рады. И конечно, мы все знаем, насколько гостеприимны Эмираты. Андрей Воробьев

В конце прошлого года 25 школьников и студентов из Подмосковья побывали на стажировке в ОАЭ. Они изучали язык, знакомились с историей и культурой страны.

Российские педагоги вместе с коллегами из Эмиратов разработали учебник по русскому языку для ребят из ОАЭ, а сейчас работают над учебником арабского для российских детей. «Цель — объединить детей, создать пространство для общения, для создания проектов, которые, возможно, изменят мир к лучшему. Мы верим в это», — сказала директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

Два года назад в Абу-Даби открыли уникальный филиал гимназии имени Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца.