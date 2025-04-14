Богослужения, ярмарки и чаепития. Как провести Пасху в Подмосковье в 2025 году
Пасха — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью. В 2025 году верующие отметят Светлое Христово Воскресение 20 апреля. В храмах Подмосковья в этот день освятят куличи и крашеные яйца, проведут торжественные богослужения и крестные ходы. О том, где и когда можно принять участие в праздничных мероприятиях, читайте в нашем обзоре.
Где освятить куличи и яйца на Пасху в Подмосковье в 2025 году
Освящение яиц и куличей, которые имеют глубокое духовное значение и олицетворяют радость и обновление, неотъемлемо связано с празднованием Пасхи.
Кулич символизирует Христа как «хлеб жизни». Яйцо же с древности считали олицетворением воскресения. Освящая эти продукты в храме, верующие просят благословения на предстоящий год и выражают благодарность за дары природы.
Вот несколько храмов, где можно будет это сделать:
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом Посаде
- Храм Святого Георгия Победоносца в Подольске
- Храм Святой Троицы в Мытищах
- Храм Святого Николая Чудотворца в Балашихе
- Храм Рождества Христова в Красногорске
- Храм Иконы Божией Матери «Знамение» в Одинцове
- Храм Святого Серафима Саровского в Лобне
Каждый из этих соборов будет рад приветствовать верующих на Пасху, предоставляя возможность не только освятить куличи и яйца, но и принять участие в праздничных богослужениях.
Какие храмы стоит посетить на Пасху в Подмосковье в 2025 году
Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад)
Это сердце русского православия. Основанная Сергием Радонежским в XIV веке, лавра пережила осады, революцию и возрождение. Здесь хранятся мощи преподобного Сергия, а фрески Троицкого собора писал сам Андрей Рублев.
На Пасху сюда съезжаются тысячи паломников.
Новоиерусалимский монастырь (Истра)
Патриарх Никон задумал этот монастырь как точную копию иерусалимских святынь. Здесь есть своя «Голгофа», «река Иордан» (Истра) и даже единственная в России кувуклия — аналог Гроба Господня.
В 1941 году немецкие солдаты взорвали собор, но крест на «Голгофе» уцелел, что считается чудом.
Саввино-Сторожевский монастырь (Звенигород)
Обитель основал ученик Сергия Радонежского. В 1812 году французы хотели разграбить монастырь, но, согласно легенде, им явился сам преподобный Савва и велел уйти.
Монастырь уцелел, а полководец Евгений Богарне — сын Наполеона — прожил долгую жизнь.
Именно здесь варят лучший монастырский сбитень по старинному рецепту. А еще в пещере Саввы до сих пор горит лампада, которую он зажег 600 лет назад.
Храм Знамения в Дубровицах (Подольск)
Этот храм — архитектурная загадка. Построенный в стиле барокко, он украшен скульптурами ангелов и латинскими надписями. Его долго не освящали из-за сходства с католическими соборами. Обряд провели только в 1704 году в присутствии Петра I.
Имя архитектора до сих пор остается тайной. Вероятно, здание спроектировал швед Никодемус Тессин-младший, который создавал королевские дворцы в Стокгольме.
Где и когда пройдут церковные службы в Подмосковье
В ночь с 19 на 20 апреля православные храмы Подмосковья наполнятся торжественным пением: начнутся всенощные бдения, а около 23:30 — Пасхальная полунощница. После нее верующие пройдут крестным ходом, а с 00:00 во всех церквях начнутся Пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Мы подготовили подробный гид по главным храмам Московской области.
Красногорск: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
19 апреля:
- 08:00 — 20:00 — освящение куличей;
- 23:30 — Полунощница, затем Крестный ход.
20 апреля:
- 00:00 — Пасхальная заутреня и ночная Литургия.
Адрес: улица Речная, 25
Как добраться: от станции «Красногорская» (МЦД-2) 10 минут пешком. Автомобилисты могут оставить машину на парковке у храма.
Сергиев Посад: Троице-Сергиева Лавра
19 апреля:
- 09:00–20:00 — освящение куличей в Сергиевском Трапезном храме;
- 18:00 — исповедь в Предтеченском храме;
- 23:20 — Пасхальная полунощница (одновременно в Троицком, Успенском и Трапезном храмах).
Адрес: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Как добраться: с Ярославского вокзала на электричке до станции «Сергиев Посад» (время в пути составит около полутора часов). От вокзала до Лавры можно добраться пешком за 15 минут.
Истра: Новоиерусалимский монастырь
19 апреля
- 09:00 — 21:00 — освящение куличей у Воскресенского собора;
- 20:00 — чтение деяний апостолов и исповедь;
- 23:30 — Полунощница, затем Крестный ход и ночная Литургия.
Адрес: улица Советская, 2
Как добраться: от станции «Истра» (электричка с Рижского вокзала) на автобусах № 32 и 33 до остановки «Монастырь».
Звенигород: Саввино-Сторожевский монастырь
19 апреля:
- 10:00 — 18:00 — освящение куличей в Троицком храме;
- 23:00 — вечерняя служба, затем Крестный ход из Преображенского храма.
20 апреля:
- 00:30 — Пасхальная литургия (до 4:00).
Адрес: Ратехинское шоссе, 8
Как добраться: на электричке с Белорусского вокзала до станции «Звенигород», далее на автобусе № 23/51 до остановки «Монастырь».
Дмитров: Успенский кафедральный собор
19 апреля
- 08:00 — утренняя служба;
- 10:00 — освящение куличей;
- 23:30 — Полунощница,
20 апреля:
- 00:00 — Крестный ход (00:00),
- до 3:00 — литургия (до 3:00).
Адрес: Историческая площадь, 11
Как добраться: от Савеловского вокзала на электричке до станции «Дмитров», затем 10 минут пешком.
Домодедово: Церковь Казанской иконы Божией Матери
19 апреля:
- 09:00 — литургия;
- 16:00 — освящение куличей.
20 апреля
- 00:00 — Пасхальное богослужение.
Адрес: Каширское шоссе, 61
Как добраться: от станции «Домодедово» (электричка с Павелецкого вокзала) на автобусе № 23 до остановки «Храм».
Богослужения также пройдут в Успенском соборе Коломны, Вознесенской Давидовой Пустыни в Чехове, Ново-Никольском соборе в Можайске и других округах.
Помните, что Пасха — время света и радости, поэтому так важно выбрать храм по душе.
Где провести время с семьей на Пасху в Подмосковье
Пасха — это не только важный религиозный праздник, но и прекрасная возможность отдохнуть с родными и создать новые счастливые воспоминания.
Мы собрали лучшие события, которые помогут провести праздник весело и познавательно.
Ярмарки
В этом году в 10 округах Московской области пройдут тематические ярмарки. На Пасху в регионе будут работать 17 площадок, где все желающие смогут купить к праздничному столу сладости, мясные деликатесы, сыр и другие продукты.
В Истре, Волоколамске и Одинцовском округе любители садоводства смогут подготовиться к новому дачному сезону, купив саженцы, семена, новые лопатки и грабли.
Режим работы ярмарок можно уточнить на официальном сайте Минсельхоза.
Экскурсии и мастер-классы
В Дмитрове 20 апреля будут проводить сборные экскурсии по кремлю, мастер-классы, чаепития из настоящих самоваров и пасхальные игры.
В Музее крестьянского быта в деревне Горки к празднику подготовили этнографическую программу о Пасхе — об обычаях и традициях. Забавы, которые были популярны в старину, пройдут на уличной площадке возле здания. Желающие смогут посетить мастер-класс по росписи или декупажу пасхального яйца или изготовления пасхальной лоскутной куклы. Экскурсия обойдется в 500 рублей, а открытый урок и чаепитие стоят по 300 рублей.
Не менее интересные мероприятия пройдут в музее «Коломенская пастила». С 20 по 27 апреля там состоятся красивые чаепития с дегустацией сладостей, приготовленных по старинным рецептам. Гостям расскажут, как в старые времена Коломна праздновала Пасху, которую называли Велик День, Праздник праздников и Царь дней. Один билет обойдется в 950 рублей для взрослых и 850 — для детей.
Концерты
Любители музыки 20 апреля смогут насладиться фортепианным дуэтом лауреатов международных конкурсов Татьяны Чистяковой и Алексея Кудряшова в усадьбы Вяземы. Побывать на концерте «Вселенная П. И. Чайковского», подготовленному к светлому празднику Пасхи, можно за 300-500 рублей.
Также в этот день пройдет выступление воспитанников воскресной школы при Храме Иоанна Предтечи поселка Фряново «Пасхальный благовест». Творческие коллективы местного дома культуры поздравят гостей, подарив им свои номера. Вход свободный.
В доме культуры «Саввино» в Балашихе на Пасху пройдет литературно-музыкальный концерт «Животворящий блеск весны». Перед зрителями выступят учащиеся воскресной школы Кирилло-Мефодиевского храма.
Детям понравится спектакль «Приключения Буратино», который покажут 19 и 20 апреля в Экспериментальном музыкально-драматическом театре в Жуковском. Билеты можно купить на сайте за 700 рублей.