14 апреля 2025 17:27 Богослужения, ярмарки и чаепития. Как провести Пасху в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Пасха — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью. В 2025 году верующие отметят Светлое Христово Воскресение 20 апреля. В храмах Подмосковья в этот день освятят куличи и крашеные яйца, проведут торжественные богослужения и крестные ходы. О том, где и когда можно принять участие в праздничных мероприятиях, читайте в нашем обзоре.

Где освятить куличи и яйца на Пасху в Подмосковье в 2025 году Освящение яиц и куличей, которые имеют глубокое духовное значение и олицетворяют радость и обновление, неотъемлемо связано с празднованием Пасхи. Кулич символизирует Христа как «хлеб жизни». Яйцо же с древности считали олицетворением воскресения. Освящая эти продукты в храме, верующие просят благословения на предстоящий год и выражают благодарность за дары природы. Вот несколько храмов, где можно будет это сделать:

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Храм Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом Посаде

Храм Святого Георгия Победоносца в Подольске

Храм Святой Троицы в Мытищах

Храм Святого Николая Чудотворца в Балашихе

Храм Рождества Христова в Красногорске

Храм Иконы Божией Матери «Знамение» в Одинцове

Храм Святого Серафима Саровского в Лобне Каждый из этих соборов будет рад приветствовать верующих на Пасху, предоставляя возможность не только освятить куличи и яйца, но и принять участие в праздничных богослужениях.

Какие храмы стоит посетить на Пасху в Подмосковье в 2025 году Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад)

Это сердце русского православия. Основанная Сергием Радонежским в XIV веке, лавра пережила осады, революцию и возрождение. Здесь хранятся мощи преподобного Сергия, а фрески Троицкого собора писал сам Андрей Рублев.

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На Пасху сюда съезжаются тысячи паломников.

Новоиерусалимский монастырь (Истра)

Патриарх Никон задумал этот монастырь как точную копию иерусалимских святынь. Здесь есть своя «Голгофа», «река Иордан» (Истра) и даже единственная в России кувуклия — аналог Гроба Господня.

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В 1941 году немецкие солдаты взорвали собор, но крест на «Голгофе» уцелел, что считается чудом. Саввино-Сторожевский монастырь (Звенигород) Обитель основал ученик Сергия Радонежского. В 1812 году французы хотели разграбить монастырь, но, согласно легенде, им явился сам преподобный Савва и велел уйти. Монастырь уцелел, а полководец Евгений Богарне — сын Наполеона — прожил долгую жизнь. Именно здесь варят лучший монастырский сбитень по старинному рецепту. А еще в пещере Саввы до сих пор горит лампада, которую он зажег 600 лет назад. Храм Знамения в Дубровицах (Подольск)

Этот храм — архитектурная загадка. Построенный в стиле барокко, он украшен скульптурами ангелов и латинскими надписями. Его долго не освящали из-за сходства с католическими соборами. Обряд провели только в 1704 году в присутствии Петра I.

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Имя архитектора до сих пор остается тайной. Вероятно, здание спроектировал швед Никодемус Тессин-младший, который создавал королевские дворцы в Стокгольме.

Где и когда пройдут церковные службы в Подмосковье В ночь с 19 на 20 апреля православные храмы Подмосковья наполнятся торжественным пением: начнутся всенощные бдения, а около 23:30 — Пасхальная полунощница. После нее верующие пройдут крестным ходом, а с 00:00 во всех церквях начнутся Пасхальная заутреня и Божественная литургия. Мы подготовили подробный гид по главным храмам Московской области. Красногорск: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 19 апреля: 08:00 — 20:00 — освящение куличей;

23:30 — Полунощница, затем Крестный ход. 20 апреля: 00:00 — Пасхальная заутреня и ночная Литургия. Адрес: улица Речная, 25 Как добраться: от станции «Красногорская» (МЦД-2) 10 минут пешком. Автомобилисты могут оставить машину на парковке у храма. Сергиев Посад: Троице-Сергиева Лавра 19 апреля: 09:00–20:00 — освящение куличей в Сергиевском Трапезном храме;

18:00 — исповедь в Предтеченском храме;

23:20 — Пасхальная полунощница (одновременно в Троицком, Успенском и Трапезном храмах). Адрес: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Как добраться: с Ярославского вокзала на электричке до станции «Сергиев Посад» (время в пути составит около полутора часов). От вокзала до Лавры можно добраться пешком за 15 минут. Истра: Новоиерусалимский монастырь 19 апреля 09:00 — 21:00 — освящение куличей у Воскресенского собора;

20:00 — чтение деяний апостолов и исповедь;

23:30 — Полунощница, затем Крестный ход и ночная Литургия. Адрес: улица Советская, 2 Как добраться: от станции «Истра» (электричка с Рижского вокзала) на автобусах № 32 и 33 до остановки «Монастырь». Звенигород: Саввино-Сторожевский монастырь 19 апреля: 10:00 — 18:00 — освящение куличей в Троицком храме;

23:00 — вечерняя служба, затем Крестный ход из Преображенского храма. 20 апреля: 00:30 — Пасхальная литургия (до 4:00). Адрес: Ратехинское шоссе, 8 Как добраться: на электричке с Белорусского вокзала до станции «Звенигород», далее на автобусе № 23/51 до остановки «Монастырь». Дмитров: Успенский кафедральный собор 19 апреля 08:00 — утренняя служба;

10:00 — освящение куличей;

23:30 — Полунощница, 20 апреля: 00:00 — Крестный ход (00:00),

до 3:00 — литургия (до 3:00). Адрес: Историческая площадь, 11 Как добраться: от Савеловского вокзала на электричке до станции «Дмитров», затем 10 минут пешком. Домодедово: Церковь Казанской иконы Божией Матери 19 апреля: 09:00 — литургия;

16:00 — освящение куличей. 20 апреля 00:00 — Пасхальное богослужение. Адрес: Каширское шоссе, 61 Как добраться: от станции «Домодедово» (электричка с Павелецкого вокзала) на автобусе № 23 до остановки «Храм».

Богослужения также пройдут в Успенском соборе Коломны, Вознесенской Давидовой Пустыни в Чехове, Ново-Никольском соборе в Можайске и других округах.

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Помните, что Пасха — время света и радости, поэтому так важно выбрать храм по душе. Где провести время с семьей на Пасху в Подмосковье

Пасха — это не только важный религиозный праздник, но и прекрасная возможность отдохнуть с родными и создать новые счастливые воспоминания. Мы собрали лучшие события, которые помогут провести праздник весело и познавательно.

Ярмарки

В этом году в 10 округах Московской области пройдут тематические ярмарки. На Пасху в регионе будут работать 17 площадок, где все желающие смогут купить к праздничному столу сладости, мясные деликатесы, сыр и другие продукты. В Истре, Волоколамске и Одинцовском округе любители садоводства смогут подготовиться к новому дачному сезону, купив саженцы, семена, новые лопатки и грабли.

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Режим работы ярмарок можно уточнить на официальном сайте Минсельхоза. Экскурсии и мастер-классы В Дмитрове 20 апреля будут проводить сборные экскурсии по кремлю, мастер-классы, чаепития из настоящих самоваров и пасхальные игры. В Музее крестьянского быта в деревне Горки к празднику подготовили этнографическую программу о Пасхе — об обычаях и традициях. Забавы, которые были популярны в старину, пройдут на уличной площадке возле здания. Желающие смогут посетить мастер-класс по росписи или декупажу пасхального яйца или изготовления пасхальной лоскутной куклы. Экскурсия обойдется в 500 рублей, а открытый урок и чаепитие стоят по 300 рублей. Не менее интересные мероприятия пройдут в музее «Коломенская пастила». С 20 по 27 апреля там состоятся красивые чаепития с дегустацией сладостей, приготовленных по старинным рецептам. Гостям расскажут, как в старые времена Коломна праздновала Пасху, которую называли Велик День, Праздник праздников и Царь дней. Один билет обойдется в 950 рублей для взрослых и 850 — для детей. Концерты

Любители музыки 20 апреля смогут насладиться фортепианным дуэтом лауреатов международных конкурсов Татьяны Чистяковой и Алексея Кудряшова в усадьбы Вяземы. Побывать на концерте «Вселенная П. И. Чайковского», подготовленному к светлому празднику Пасхи, можно за 300-500 рублей. Также в этот день пройдет выступление воспитанников воскресной школы при Храме Иоанна Предтечи поселка Фряново «Пасхальный благовест». Творческие коллективы местного дома культуры поздравят гостей, подарив им свои номера. Вход свободный.

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В доме культуры «Саввино» в Балашихе на Пасху пройдет литературно-музыкальный концерт «Животворящий блеск весны». Перед зрителями выступят учащиеся воскресной школы Кирилло-Мефодиевского храма. Детям понравится спектакль «Приключения Буратино», который покажут 19 и 20 апреля в Экспериментальном музыкально-драматическом театре в Жуковском. Билеты можно купить на сайте за 700 рублей.