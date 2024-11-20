Сегодня 16:54 Так ли далек Крайний Север? Как попасть в зимнюю сказку и покататься в оленьей упряжке в Подмосковье 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

Отдых

Природа

Туризм

Экскурсии

Животные

Орехово-Зуево

Подмосковье славится своими заповедными местами. А природные уголки, где можно не только отдохнуть, но и увидеть необычных животных на просторах, привлекают гостей все больше. Одно из таких мест — семейная ферма «Северный олень» в Орехово-Зуеве. Зимой там особенно интересно, и об этом — в нашем материале.

Экскурсии и упряжки с оленями в Подмосковье Ферма предлагает широкий спектр услуг для отдыха и развлечений. Гости могут покормить животных, прокатиться в упряжке северных оленей. Для любителей экстремального отдыха подойдет прокат вездеходов. Отдыхающих ждет интересная экскурсия, где расскажут о Севере, традициях и обычаях коренных народов, познакомят с северными оленями и предложат посетить Музей Севера.

Фото: Медиасток.рф 1/3 Фото: Медиасток.рф 2/3 Фото: Медиасток.рф 3/3

На ферме проводят квесты для детей и взрослых: участникам предстоит искать сокровища, ориентироваться с помощью компаса, разгадывать загадки и ребусы. Предусмотрены подвижные игры и стрельба из лука. Здесь работает конный клуб, где можно прокатиться на лошадях, пони или даже ослике, взять урок верховой езды или устроить фотосессию.

Фото: Медиасток.рф 1/4 Фото: Медиасток.рф 2/4 Фото: Медиасток.рф 3/4 Фото: Медиасток.рф 4/4

Уютное кафе на ферме предлагает вкусные блюда, что делает его идеальным местом для теплого семейного обеда, дружеской встречи или романтического свидания. Для детей предусмотрены мультфильмы или развлекательные передачи. Также доступна зона отдыха с мангалом и возможностью арендовать беседку.

Фото: Медиасток.рф 1/3 Фото: Медиасток.рф 2/3 Фото: Медиасток.рф 3/3

Помимо прочего, на ферме проводят групповые экскурсии и самые разные мероприятия для школьников.

Как добраться до фермы «Северный олень»? До станции Куровская, неподалеку от которой и располагается ферма, можно добраться на электричке со станции Москва Казанская, после чего потребуется заказать такси до конечного пункта назначения. Если вы предпочитаете путешествовать на машине, вам потребуется проехать 51 километр по Егорьевскому шоссе до указателя на Анциферово, а затем 10 километров до фермы.

Фото: https://severolen.ru/

История живописного места История фермы началась в 2003 году, когда Александр Бондарчук, ныне ее владелец, выкупил двух северных оленей, предназначенных для убоя в совхозе на Кольском полуострове. Эти животные стали первыми обитателями фермы в деревне Анциферово. Со временем олени адаптировались к местным климатическим условиям и научились взаимодействовать с людьми, даря им свою теплоту и энергию. Поскольку северных оленей не было в Московском зоопарке, владельцы решили создать объект сельского туризма, который бы знакомил людей с этими уникальными животными. Первые экскурсии продемонстрировали, что люди и олени способны прекрасно ладить. В настоящее время на ферме проживают не только олени, но и лошади, пони, ослы, козы, овцы, бараны, белки, кролики, индюки, курицы, гуси и утки. Общая площадь фермы составляет три гектара. Уже с 1 декабря в Московской области стартует уникальный проект «Зима в Подмосковье». В этом году он подготовил свыше пяти тысяч программ для жителей всех возрастов. Узнать еще больше о путешествиях по Московской области и запланировать незабываемые поездки в самых разных форматах можно на областном туристическом портале welcome.mosreg.ru.