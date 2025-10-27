Бесплатный чекап. Как пройти диспансеризацию в Москве и Подмосковье

Врач-офтальмолог принимает пациента в КДЦ «Ромашка» в селе Ромашково Одинцовского округа
Фото: Врач-офтальмолог принимает пациента в КДЦ «Ромашка» в селе Ромашково Одинцовского округа/Медиасток.рф

Забота о здоровье — это не только поход к врачу, когда что-то болит, но и регулярная профилактика. Диспансеризация дает возможность провести полную «техническую проверку» организма, чтобы убедиться, что все системы работают без сбоев, и вовремя заметить даже мелкие неполадки. Как пройти ее в Москве и Московской области, где записаться, какие для этого нужны документы и кому доступны бесплатные обследования, выяснил 360.ru.

Что такое диспансеризация и почему она важна

Диспансеризация — это комплекс медицинских обследований, который направлен на выявление скрытых заболеваний или факторов риска их развития. Включает в себя профилактический осмотр и другие исследования, необходимые для конкретного возраста.

Благодаря диспансеризации специалисты могут оценить состояние здоровья пациента.

На время прохождения обследования гражданин освобождается от работы с сохранением зарплаты:

Жители России неохотно идут в больницы, а диспансеризация позволяет найти намеки на возможные заболевания, рассказал 360.ru терапевт Алексей Хухрев.

«Очень многие проблемы молчащие. Когда они заговаривают, как правило, уже поздно что-то делать», — объяснил врач.

Фото: Медиасток.рф

Важно понимать, что здоровье — это личная ответственность каждого, а не докторов.

«Люди думают, что им что-то должны. Вот чтобы самому пошевелиться — с этим проблемы», — отметил специалист.

Тем не менее, в России все же есть проблема некоторой формальности диспансеризации, указал Хухрев. Обычно все бодро сдают анализы и проходят обследования, а на этапе трактовки начинаются буксовки. Этот недостаток может помешать взять человека на диспансерное наблюдение, если есть риск развития какого-либо недуга.

Кому доступна бесплатная диспансеризация

Бесплатные обследования доступны всем гражданам старше 18 лет.

Рекомендации по частоте диспансеризаций:

Фото: Медиасток.рф

Врачи особенно рекомендуют своевременно проходить диспансеризацию людям, которые трудятся на вредных предприятиях, с малоподвижным образом жизни. Еще молодежи, чтобы выявить предрасположенности к заболеваниям в раннем возрасте.

Как пройти диспансеризацию в Подмосковье

Для обследования нужно заполнить анкету дома (ее можно найти по ссылке ), записаться в поликлинику и явиться в назначенное время.

Если нет возможности распечатать бланк, его дадут в поликлинике.

Как записаться на диспансеризацию в Московской области

Сделать это онлайн можно:

Если удобнее сделать это лично, то нужно прийти в медучреждение:

Также запись доступна по телефону 112.

Фото: Медиасток.рф

Как пройти диспансеризацию в Москве

Процедура бесплатной диспансеризации в столице аналогична подмосковной: нужно записаться в поликлинику, прийти в назначенное время и заполнить анкету.

Далее последует первый этап со сдачей анализов и прохождением обследований, а затем при необходимости второй — углубленной диспансеризации.

Как записаться на диспансеризацию в Москве

Сделать это можно следующим образом:

Также доступны личное обращение в поликлинику и запись на диспансеризацию через терминал там. Кроме того, есть возможность сделать это по телефонам +7 (495) 539-30-00 или 122.

Фото: Медиасток.рф

Как проходит диспансеризация

Диспансеризация делится на два этапа.

На  первом выявляется, здоров ли человек: он заполняет анкету, сдает анализы, проходит ЭКГ, УЗИ, флюорографию, женщины с 40 лет — маммографию и другие обследования. Далее идет к терапевту, который анализирует результаты анализов и обследований и при необходимости направляет на углубленную диспансеризацию. Если пациент здоров, следующий этап пропускают.

На  втором этапе в случае отклонений по здоровью пациент проходит дополнительные обследования и идет к профильным специалистам: офтальмологу, гинекологу, колопроктологу, урологу и другим. После этого гражданину назначат терапию или санаторно-курортное лечение.

Какие документы нужны для диспансеризации

Для прохождения комплексного обследования потребуются паспорт и полис ОМС.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте