Бесплатный чекап. Как пройти диспансеризацию в Москве и Подмосковье

Забота о здоровье — это не только поход к врачу, когда что-то болит, но и регулярная профилактика. Диспансеризация дает возможность провести полную «техническую проверку» организма, чтобы убедиться, что все системы работают без сбоев, и вовремя заметить даже мелкие неполадки. Как пройти ее в Москве и Московской области, где записаться, какие для этого нужны документы и кому доступны бесплатные обследования, выяснил 360.ru.

Что такое диспансеризация и почему она важна Диспансеризация — это комплекс медицинских обследований, который направлен на выявление скрытых заболеваний или факторов риска их развития. Включает в себя профилактический осмотр и другие исследования, необходимые для конкретного возраста. Благодаря диспансеризации специалисты могут оценить состояние здоровья пациента. На время прохождения обследования гражданин освобождается от работы с сохранением зарплаты: на один день раз в три года — для людей моложе 40 лет;

на один день раз в один год — для людей старше 40 лет;

на два дня один раз в год — для работников предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию) и работающим пенсионерам. Жители России неохотно идут в больницы, а диспансеризация позволяет найти намеки на возможные заболевания, рассказал 360.ru терапевт Алексей Хухрев. «Очень многие проблемы молчащие. Когда они заговаривают, как правило, уже поздно что-то делать», — объяснил врач.

Фото: Медиасток.рф

Важно понимать, что здоровье — это личная ответственность каждого, а не докторов. «Люди думают, что им что-то должны. Вот чтобы самому пошевелиться — с этим проблемы», — отметил специалист. Тем не менее, в России все же есть проблема некоторой формальности диспансеризации, указал Хухрев. Обычно все бодро сдают анализы и проходят обследования, а на этапе трактовки начинаются буксовки. Этот недостаток может помешать взять человека на диспансерное наблюдение, если есть риск развития какого-либо недуга. Кому доступна бесплатная диспансеризация Бесплатные обследования доступны всем гражданам старше 18 лет. Рекомендации по частоте диспансеризаций: Один раз в три года — граждане от 18 до 39 лет. Это могут быть как работающие, так и не работающие люди, учащиеся на очной форме:

Каждый год — для россиян старше 40 лет. В Москве ежегодно могут проходить диспансеризацию инвалиды и участники Великой Отечественной войны, боевых действий, блокадники, люди, находившиеся в осаде Сталинграда и Севастополя, бывшие узники концлагерей, пожилые граждане.

Фото: Медиасток.рф

Врачи особенно рекомендуют своевременно проходить диспансеризацию людям, которые трудятся на вредных предприятиях, с малоподвижным образом жизни. Еще молодежи, чтобы выявить предрасположенности к заболеваниям в раннем возрасте. Как пройти диспансеризацию в Подмосковье Для обследования нужно заполнить анкету дома (ее можно найти по ссылке ), записаться в поликлинику и явиться в назначенное время. Если нет возможности распечатать бланк, его дадут в поликлинике. Как записаться на диспансеризацию в Московской области Сделать это онлайн можно: через региональный портал госуслуг Подмосковья по ссылке

через портал «Госуслуги» — на сайте или в приложении. Если удобнее сделать это лично, то нужно прийти в медучреждение: поликлинику, к которой прикреплен гражданин;

терминалы в больнице. Также запись доступна по телефону 112.

Фото: Медиасток.рф

Как пройти диспансеризацию в Москве Процедура бесплатной диспансеризации в столице аналогична подмосковной: нужно записаться в поликлинику, прийти в назначенное время и заполнить анкету. Далее последует первый этап со сдачей анализов и прохождением обследований, а затем при необходимости второй — углубленной диспансеризации. Как записаться на диспансеризацию в Москве Сделать это можно следующим образом: на портале mos.ru

через ЕМИАС.Инфо или мобильное приложение;

через приложение «Госуслуги Москвы» Также доступны личное обращение в поликлинику и запись на диспансеризацию через терминал там. Кроме того, есть возможность сделать это по телефонам +7 (495) 539-30-00 или 122.

Фото: Медиасток.рф

Как проходит диспансеризация Диспансеризация делится на два этапа. На первом выявляется, здоров ли человек: он заполняет анкету, сдает анализы, проходит ЭКГ, УЗИ, флюорографию, женщины с 40 лет — маммографию и другие обследования. Далее идет к терапевту, который анализирует результаты анализов и обследований и при необходимости направляет на углубленную диспансеризацию. Если пациент здоров, следующий этап пропускают. На втором этапе в случае отклонений по здоровью пациент проходит дополнительные обследования и идет к профильным специалистам: офтальмологу, гинекологу, колопроктологу, урологу и другим. После этого гражданину назначат терапию или санаторно-курортное лечение. Какие документы нужны для диспансеризации Для прохождения комплексного обследования потребуются паспорт и полис ОМС.