Бесплатное мороженое, квесты и мастер-классы. Как отметят День защиты детей в Подмосковье в 2026 году

Бесплатное мороженое, шоу-программы, детские дискотеки, мастер-классы и многое другое ждет детей в парках Подмосковья 1 июня. В первый день лета традиционно празднуют Международный день защиты детей. В 2026 году 1 июня выпадает на понедельник, поэтому большая часть мероприятий в Подмосковье пройдет 31 мая. Во всех парках юных жителей региона ждут концерты, мастер-классы, шоу-программы и детские дискотеки. Чем же порадуют организаторы юных жителей Московской области, на каких площадках можно окунуться в сказку, а где — в мир технологий, — в материале 360.ru.

«Город профессий» и бесплатное мороженое Главным праздничным событием 1 июня в Подмосковье станет фестиваль «Город профессий», который пройдет более чем в 90 парках области. На интерактивных площадках дети смогут примерить на себя роль врача, пожарного, учителя или банкира. Также в программе мероприятий различные мастер-классы, коллективные игры, концерты и многое другое. Мероприятия организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» при поддержке Минкультуры и туризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк». А что ребенку нужно для счастья? Много веселья, родители рядом и… мороженое. В День защиты детей в парках Подмосковья в рамках программы губернатора Андрея Воробьева детям будут раздавать бесплатное мороженое. Три года назад, когда акция стартовала, в парках раздали 57 тысяч порций лакомства, к 2025-му это количество выросло почти вдвое, до 100 тысяч стаканчиков. Традицию не нарушат и в этом году, мороженое уже заготовили для детей.

Что еще приготовили организаторы, чем порадуют юных посетителей, какие сюрпризы ждут детей в парках?

Концерт под открытым небом в «Усадьбе Мураново» В музее-заповеднике подготовили шестичасовую программу «Детство — это ты и я». На Барском лугу выступят театральные студии и детский коллектив русской песни «Напевочки». Школьники смогут оценить кукольный спектакль — симбиоз трех историй о Царевиче и аленьком цветке. Организаторы пообещали атмосферу семейного праздника под открытым небом. Ожившие миниатюры в «Новом Иерусалиме» Площадка в истринском музее станет одной из самых необычных: организаторы приготовили для детей интерактивное мероприятие с интеграцией искусственного интеллекта. Участники смогут создать цифровую открытку с орнаментами народных промыслов и буквально «оживить» ее с помощью современных технологий. Посетители смогут анимировать миниатюры, подобрать озвучку и посмотреть видеозапись. Изюминкой мероприятия станет концерт «Искусство детям», где гостей порадуют гитарными композициями, фортепианным исполнением и детскими песнями. В программе есть номер, в котором за роялем окажутся трое юных пианистов. Также в этот день бесплатно будет работать детский центр «Экспонариум».

Мастер-класс в «Каретном сарае» В Серпухове развлекательную программу придумал историко-художественный музей. Юных посетителей будут не только развлекать, но и увлекать творческими и образовательными проектами. В этот день в музее пройдет финал конкурса «Игра в музей!», где предстоит оценить результаты двухнедельного обучения. Фотограф Ксения Царева в галерее «Каретный сарай» проведет мастер-класс, а любители пофотографироваться смогут сделать памятные снимки в фото-будке. Дети смогут испробовать свой талант в художественном искусстве — участникам интерактивной площадки предложат превратить обычные фотографии в яркие коллажи на мастер-классе «Дорисуй свой мир». Кинолог и полевая кухня в коломенском парке В Сквере имени Зайцева в Коломне посетителей ждет не просто развлекательная программа. Юные гости увидят пожарную технику, те кто постарше — смогут посетить выставку оружия. Также посетителей ждет выставка картин и полевая кухня. Перед гостями выступит кинолог, организаторы также запланировали мастер - классы по гейм-дизайну, радиотехнике и авиамоделированию. И конечно концерт.

Фото: Парад колясок в сквере «Юбилейный» в Химках / Медиасток.рф

Флористика и фотоквест в Орехово-Зуеве Мероприятия в честь Дня защиты детей в Орехово-Зуеве пройдут в парке 30-летия Победы. Для гостей подготовили мастер-классы по флористике, конструированию, росписи по дереву, фарфору и джинсе, а также пленэр и фотоквест. Посетителям прочитают лекцию о Культурном коде округа. Традиционно запланирован концерт и выступление народного хореографического коллектива. Анимация, воздушные шары и конкурсы В Долгопрудном детей будут развлекать аниматоры, они подготовили яркую программу с шарами, веселыми стартами и мастер-классами. Праздничные мероприятия пройдут в Центральном парке Победы, парке на Молодежной, в Новых Водниках и на площади у Дома офицеров в Военном городке.