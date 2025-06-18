Кафе на крыше и современные пространства. Какими станут заводы будущего в Подмосковье?

Новые индустриальные парки продолжают строить в Подмосковье. На них открывают современные и комфортные предприятия, куда с охотой идут молодые специалисты. Об уникальной платформе по привлечению на работу студентов, а также о будущем промышленных площадок «360» рассказал партнер ХСА, заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин на полях ПМЭФ .

Преимущества промышленных коворкингов в Подмосковье

Промышленный коворкинг — это пространство, где инвестор может выбрать наиболее эффективное помещение для запуска производства, которое подойдет для реализации конкретных бизнес-процессов и особенностей технологии. Общая площадь таких помещений в Подмосковье уже достигла миллиона квадратных метров.

Новые индустриальные парки в Ленинском округе и Дмитрове будут государственными, а внутри девелопер займется развитием отдельных промышленных площадей.

По словам Артема Петрухина, важно не только строить такие объекты, но и наполнять их всем необходимым, чтобы предприниматель мог сразу заниматься основным делом.

«Мы полностью организовываем все процессы, связанные с управлением, обеспечиваем заправочными комплексами, магазинами, ресторанами. Вы получаете сервисы как в хорошем большом бизнес-центре или жилом комплексе», — пояснил он.

Собственная кадровая платформа

Холдинг активно развивает сервис, который помогает предпринимателям искать квалифицированные кадры. Платформу планируют сделать более интересной и удобной для молодежи. По аналогии с современными соцсетями информацию там будут доносить через короткие видеоролики. Такой формат, по словам Артема Петрухина, максимально понятен для современной молодежи.

«Эта платформа будет отличаться от других именно подачей информации. Все будет подано через небольшие видео, через интересные ролики. Так, как привыкли зумеры получать эту информацию в соцсетях. Мы делаем такую смесь кадрового портала с соцсетями», — сказал он.

Через платформу потенциальные кадры также смогут проходить обучение. Так, студент может выбрать подходящий индустриальный парк и конкретное предприятие, а специалисты учебного центра помогут ему освоить необходимые навыки и компетенции.

По словам Артема Петрухина, Подмосковье станет первым регионом, где запустят такую платформу.

«Наша задача — заинтересовать молодежь, студентов, которые сейчас выходят со студенческой скамьи и должны перейти в то поле деятельности, которое им интересно, а также сделать популярной рабочую профессию», — отметил он.

Комфортные условия работы для вчерашних студентов

Чтобы молодежь активнее шла на заводы и наслаждалась работой, там стараются создавать комфортные условия, адаптируя их под нужды вчерашних студентов. Так, по словам партнера ХСА, современное предприятие должно иметь правильную архитектуру, современные места отдыха и правильно организованное пространство. На некоторых из них открыты кафе и веранды на крыше, где молодые сотрудники могут послушать музыку и выпить кофе в перерыве от работы.

«Социально-бытовая составляющая внутри промышленных парков, она сейчас, мне кажется, станет краеугольным камнем при выборе профессии, при выборе площадки, где бы ты хотел работать», — пояснил Артем Петрухин.

Промышленные площадки также развиваются благодаря сотрудничеству с различными брендами. Путем таких коллабораций на территории планируют строительство гостиниц и формирование системы лояльности для резидентов. Сотрудничество направлено на то, чтобы сделать индустриальные парки более модными и интересными.

Какими будут индустриальные парки через 10 лет

Индустриальные парки должны стать частью городской инфраструктуры, отметил Артем Петрухин. По его словам, площадки необходимо вписывать в повседневность — так, чтобы работа не казалась неприятной рутиной, а стала полноценной и приятной частью жизни.