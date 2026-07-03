Кадастровую стоимость свыше 4 млн участков определят в Подмосковье в 2026 году

Во втором квартале года в Управлении Росреестра по Московской области прошло заседание Общественного совета. Участники встречи подвели итоги работы службы за первое полугодие, а также обсудили приоритетные задачи, которые предстоит реализовать до конца года.

На заседании рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением прозрачности процедуры и защитой интересов собственников объектов, а также обсудили совершенствование механизмов проведения оценки.

Особое внимание уделили предстоящей массовой кадастровой оценке земельных участков, которую в этом году впервые будут выполнять с использованием цифровой платформы Национальной системы пространственных данных.

В Московской области планируют определить кадастровую стоимость примерно 4,2 миллиона земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Полученные результаты начнут применять с 1 января 2027 года.

Использование цифровой платформы позволит учитывать широкий комплекс характеристик земельных участков. Насчеты станут более точными, а информация — более доступной.