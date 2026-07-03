Кадастровую стоимость свыше 4 млн участков определят в Подмосковье в 2026 году
Во втором квартале года в Управлении Росреестра по Московской области прошло заседание Общественного совета. Участники встречи подвели итоги работы службы за первое полугодие, а также обсудили приоритетные задачи, которые предстоит реализовать до конца года.
На заседании рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением прозрачности процедуры и защитой интересов собственников объектов, а также обсудили совершенствование механизмов проведения оценки.
Особое внимание уделили предстоящей массовой кадастровой оценке земельных участков, которую в этом году впервые будут выполнять с использованием цифровой платформы Национальной системы пространственных данных.
В Московской области планируют определить кадастровую стоимость примерно 4,2 миллиона земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Полученные результаты начнут применять с 1 января 2027 года.
Использование цифровой платформы позволит учитывать широкий комплекс характеристик земельных участков. Насчеты станут более точными, а информация — более доступной.
Проведение массовой оценки станет важным этапом с обновленными механизмами, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Новый подход позволит повысить точность результатов кадастровой оценки, снизить количество ошибок и сделать алгоритмы расчета более прозрачными.
Владимир Шапкин
председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Московской области
Работы по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости в регионе выполняет одноименный центр.
В Росреестре также напомнили, что сведения о кадастровой стоимости открыты. Получить их можно бесплатно на официальном сайте ведомства, через цифровую платформу Национальной системы пространственных данных, заказав выписку из ЕГРН на портале госуслуг или обратившись в любой многофункциональный центр Подмосковья.
Расчет кадастровой стоимости при помощи платформы НСПД позволит повысить точность результатов кадастровой оценки, а также улучшит качество предоставляемых услуг Росреестра.
Карина Резник
начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости.
Росреестр намерен и дальше развивать взаимодействие с жителями и профессиональным сообществом, чтобы совершенствовать качество государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений.