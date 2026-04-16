Завод косметики «Аравия» планирует летом запустить вторую очередь производственно-складского комплекса в городе Протвино. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил предприятие и поговорил с его руководством и сотрудниками.

Благодаря новой очереди завод сможет нарастить выпуск продукции почти в два раза — на 40%. Компания «Аравия» активно развивается и уже получила известность не только на родине, но и в странах ближнего зарубежья. Это стало возможным в том числе благодаря мерам поддержки со стороны Московской области.

«Ключ к успеху завода — качество продукции, современные стандарты производства на всех этапах: от идеи и формулы до фасовки и упаковки. Важно, что компания разрабатывает оригинальные рецептуры, ведет собственные исследования», — подчеркнул он.

По его словам, команда предприятия стремится развивать производство, а область активно в этом помогает.

В 2022 году на полях ПМЭФ генеральный директор «Новые технологии» Олег подписал с губернатором соглашение об инвестициях и запуске новых линий.

«Под расширение производства „Аравия“ получила участок площадью 2,4 га рядом с действующим заводом по региональной программе „Земля за один рубль“. Это все позволило компании сделать рывок и выйти на новый уровень», — добавил Воробьев.