Качество — ключ к успеху. Андрей Воробьев посетил завод косметики «Аравия»
Завод косметики «Аравия» планирует летом запустить вторую очередь производственно-складского комплекса в городе Протвино. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил предприятие и поговорил с его руководством и сотрудниками.
Благодаря новой очереди завод сможет нарастить выпуск продукции почти в два раза — на 40%. Компания «Аравия» активно развивается и уже получила известность не только на родине, но и в странах ближнего зарубежья. Это стало возможным в том числе благодаря мерам поддержки со стороны Московской области.
«Ключ к успеху завода — качество продукции, современные стандарты производства на всех этапах: от идеи и формулы до фасовки и упаковки. Важно, что компания разрабатывает оригинальные рецептуры, ведет собственные исследования», — подчеркнул он.
По его словам, команда предприятия стремится развивать производство, а область активно в этом помогает.
В 2022 году на полях ПМЭФ генеральный директор «Новые технологии» Олег подписал с губернатором соглашение об инвестициях и запуске новых линий.
«Под расширение производства „Аравия“ получила участок площадью 2,4 га рядом с действующим заводом по региональной программе „Земля за один рубль“. Это все позволило компании сделать рывок и выйти на новый уровень», — добавил Воробьев.
«Аравия» выпускает широкий ассортимент профессиональной косметики. Продукцию поставляют в Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан и Узбекистан. Рынок сбыта планируют расширять — компания собирается отправлять косметику во Вьетнам, Таджикистан и Киргизию. Также компания уже открыла 28 собственных учебных центров в России и четыре — за рубежом.
Генеральный директор компании «Новые технологии» Олег Востриков рассказал, что путь «Аравии» начался в 2017 году. В 2022 году в эксплуатацию ввели четырехэтажный корпус.
«Тогда же благодаря региональной программе „Земля за один рубль“ начали масштабное расширение. Разбили ее на две части: первую очередь новых мощностей запустили в конце 2025 года, а этим летом откроем вторую. Таким образом, к середине года у нас будет работать уже четыре производственные площадки», — объяснил Востриков.
На предприятии в основном используют оборудование отечественного производства. Также компания принимает участие в федеральном проекте «Производительность труда» и постоянно совершенствует рабочие процессы.
Подмосковье стало одними из лидеров российской косметической отрасли, это направление продолжает активно развиваться. В ОЭЗ «Ступино» сейчас формируется кластер производств. Подмосковье будет оказывать компаниям необходимое содействие, включая предоставление земельных участков и льготных займов до создания готовой инфраструктуры.