Ягодный бум в теплицах Подмосковья: фермеры сделали ставку на клубнику В Подмосковье расширили плантации клубники

Подмосковье

В «Ягодной долине» — горячая пора. В Щелковском округе уже началась посадка клубники, и фермеры уверены: сезон будет успешным. Как технологии помогают защитить урожай от заморозков и сколько ягод соберут за сезон — разбирался 360.ru.

Ранний старт и защита от заморозков Пока дачники опасаются весенних холодов, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Ягодная долина» сезон уже в разгаре. Здесь высадили более гектара клубники, и на грядках появились первые листья. «В этом году сезон стартовал достаточно рано. Мартовская погода, прекрасная мартовская погода дала нам возможность накрывать пленку, герметизировать туннели, подготавливать систему полива для того, чтобы возвратные заморозки нас не задели. И на сегодняшний день возвратные заморозки, я так понимаю, мы пережили. Как вы видите, все растения чувствуют себя прекрасно», — рассказал глава хозяйства Евгений Максимов.

Ягоды «на высоте» Главная особенность хозяйства — необычный способ выращивания. Клубника здесь не соприкасается с землей: грядки подняты примерно на полтора метра. Используется технология малообъемной гидропоники: растения размещены в кокосовом субстрате, а питание и вода подаются через систему капельного полива. Такой подход защищает ягоды, делает их чище и упрощает уход. Роботы в помощь аграриям Часть работы на ферме выполняет техника. Например, грядки формирует специальная машина, управляемая с помощью джойстика. Благодаря автоматизации снижается нагрузка на работников, а сельское хозяйство становится более технологичным и эффективным.

Планы на сезон и поддержка властей Хозяйство «Ягодная долина» работает всего три года, но уже показывает результат: в 2024 году здесь собрали 54 тонны клубники. В этом сезоне планируют почти вдвое больше — около 100 тонн. Развитию помогает государственная поддержка. В Подмосковье действуют субсидии и льготные кредиты, позволяющие компенсировать затраты на закладку ягодных плантаций и покупку оборудования. «Есть субсидия на производство продукции плодово-ягодных насаждений. Она позволяет возместить до 95% фактических затрат на закладку таких насаждений. Также есть федеральная программа льготного кредитования, когда инвестор может получить кредиты на строительство тепличных комплексов, покупку техники, оборудования или средства автоматизации для защищенного грунта», — отметила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова. Всего на поддержку аграриев в этом году направлено около шести миллиардов рублей.

Ставка на ягоды По словам Лисятниковой, ягодные культуры остаются одним из самых прибыльных направлений в сельском хозяйстве. Они востребованы как в свежем виде, так и для переработки — от заморозки до производства джемов и соков. Сейчас в «Ягодной долине» закладывают основу будущего урожая, который будет поступать на рынок все лето. В планах — расширение ассортимента: помимо клубники здесь хотят выращивать смородину и жимолость. А пока фермеры готовятся к главному — сбору первого большого урожая, который обещает стать настоящим ягодным рекордом.