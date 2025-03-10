10 марта 2025 14:34 Ядовитые гадюки проснулись в Подмосковье раньше времени. Как не пострадать от змей? Змеелов Владислав Старков объяснил, как защититься от гадюк в Подмосковье 0 0 0 Фото: Frank Paul Fietz/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Эта весна началась в Подмосковье с неожиданной новости: гадюки проснулись раньше обычного. Специалисты связывают раннее пробуждение рептилий с аномально теплой зимой и резким потеплением в начале марта. Что делать, если вы встретите гадюку, как отличить ее от безобидного ужа и как защитить себя, детей и домашних животных — в материале 360.ru.

Гадюки уже здесь: что нужно знать о пробуждении змей Раннее пробуждение гадюк — это не только природное явление, но и сигнал для жителей Подмосковья быть начеку. Эти змеи, хотя и не агрессивны по своей природе, могут представлять серьезную опасность, особенно для детей, пожилых людей и домашних животных. Укус гадюки вызывает сильную боль, отек, а в редких случаях может привести к тяжелым осложнениям. «Змей пока мало. Сейчас очень сухо, снега нет, им нечего пить. Поэтому большинство змей остаются в норах. Но первые уже выходили», — рассказал серпентолог и змеелов Владислав Старков.

Специалисты напоминают: гадюки не нападают первыми. Они кусают только в том случае, если чувствуют угрозу, например, если на них наступили или попытались поймать. Поэтому важно знать, как выглядит эта змея, где она обитает и как вести себя при неожиданной встрече.

Фото: РИА «Новости»

Как выглядит гадюка и чем она отличается от неядовитого ужа Гадюка обыкновенная — это небольшая змея, длина которой редко превышает 70 сантиметров. Ее легко узнать по характерному рисунку на спине: зигзагообразная полоса темного цвета, которая тянется от головы до кончика хвоста. Окрас гадюки может варьироваться от серого до коричневого или даже черного. Голова у гадюки треугольной формы, а зрачки — вертикальные, что отличает ее от ужа. Уж, напротив, имеет более вытянутую голову, круглые зрачки и два ярких желтых или оранжевых пятна по бокам головы. Ужи совершенно безобидны и не ядовиты. Однако из-за внешнего сходства их часто путают с гадюками, что приводит к панике. Где чаще всего можно встретиться с гадюкой и почему они опасны Гадюки предпочитают селиться в лесах, на опушках, вблизи болот и водоемов. Однако в последние годы их все чаще встречают на дачных участках, особенно на тех, что расположены вблизи леса. Это связано с сокращением естественных мест обитания змей из-за активной застройки. «На дачные участки змей может привлечь удачный микроклимат: они могут спасаться от жары. Важно поддерживать порядок, не устраивать склады строительного мусора, которые могут стать укрытием для змей. Они любят заселяться в такие места», — пояснил Старков.

Опасность гадюк заключается в их яде, который содержит токсины, разрушающие кровеносные сосуды и вызывающие некроз тканей. Для здорового взрослого человека укус гадюки редко бывает смертельным, но для детей, пожилых людей и домашних животных последствия могут быть гораздо серьезнее.

Фото: РИА «Новости»

Как защититься от змей Как уберечь себя Одежда и обувь. Отправляясь в лес или на природу, надевайте высокие сапоги и плотные брюки. Это снизит риск укуса, если вы случайно наступите на змею.

Внимательность. Смотрите под ноги, особенно в высокой траве или на тропинках. Гадюки часто греются на солнце и могут не успеть уползти.

Не провоцируйте. Если вы увидели гадюку, не пытайтесь ее поймать или прогнать. Медленно отойдите на безопасное расстояние. Как защитить детей Объясните правила. Расскажите детям, как выглядит гадюка и почему к ней нельзя подходить.

Контролируйте игры. Не разрешайте детям играть в высокой траве или возле водоемов без присмотра.

Обувь и одежда. Одевайте детей в плотную одежду и закрытую обувь. Как защитить домашних животных Выгул на поводке. Не отпускайте собаку гулять в лесу или на участке без присмотра.

Обучение. Научите собаку не подходить к змеям.

Вакцинация. Уточните у ветеринара, есть ли вакцины от змеиного яда для вашего питомца. Как избавиться от змей на участке

Уборка. Уберите с участка мусор, доски, камни и другие места, где могут прятаться змеи.

Отпугиватели. Установите специальные ультразвуковые отпугиватели для змей.

Естественные враги. Привлеките на участок ежей, которые являются естественными врагами змей.

Фото: РИА «Новости»

Есть ли другие ядовитые змеи в Подмосковье, кроме гадюк Гадюка обыкновенная — единственная ядовитая змея, обитающая в Подмосковье, рассказали в региональном управлении МЧС России. Другие виды, такие как ужи и медянки, не представляют опасности для человека. Однако важно помнить, что даже неядовитые змеи могут укусить, если их спровоцировать. Ранее россиянам рассказали, что делать при укусе гадюки. Пытаться высасывать яд точно не стоит.