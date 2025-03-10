Ядовитые гадюки проснулись в Подмосковье раньше времени. Как не пострадать от змей?
Змеелов Владислав Старков объяснил, как защититься от гадюк в Подмосковье
Эта весна началась в Подмосковье с неожиданной новости: гадюки проснулись раньше обычного. Специалисты связывают раннее пробуждение рептилий с аномально теплой зимой и резким потеплением в начале марта. Что делать, если вы встретите гадюку, как отличить ее от безобидного ужа и как защитить себя, детей и домашних животных — в материале 360.ru.
Гадюки уже здесь: что нужно знать о пробуждении змей
Раннее пробуждение гадюк — это не только природное явление, но и сигнал для жителей Подмосковья быть начеку. Эти змеи, хотя и не агрессивны по своей природе, могут представлять серьезную опасность, особенно для детей, пожилых людей и домашних животных. Укус гадюки вызывает сильную боль, отек, а в редких случаях может привести к тяжелым осложнениям.
«Змей пока мало. Сейчас очень сухо, снега нет, им нечего пить. Поэтому большинство змей остаются в норах. Но первые уже выходили», — рассказал серпентолог и змеелов Владислав Старков.
Специалисты напоминают: гадюки не нападают первыми. Они кусают только в том случае, если чувствуют угрозу, например, если на них наступили или попытались поймать. Поэтому важно знать, как выглядит эта змея, где она обитает и как вести себя при неожиданной встрече.
Как выглядит гадюка и чем она отличается от неядовитого ужа
Гадюка обыкновенная — это небольшая змея, длина которой редко превышает 70 сантиметров. Ее легко узнать по характерному рисунку на спине: зигзагообразная полоса темного цвета, которая тянется от головы до кончика хвоста. Окрас гадюки может варьироваться от серого до коричневого или даже черного. Голова у гадюки треугольной формы, а зрачки — вертикальные, что отличает ее от ужа.
Уж, напротив, имеет более вытянутую голову, круглые зрачки и два ярких желтых или оранжевых пятна по бокам головы. Ужи совершенно безобидны и не ядовиты. Однако из-за внешнего сходства их часто путают с гадюками, что приводит к панике.
Где чаще всего можно встретиться с гадюкой и почему они опасны
Гадюки предпочитают селиться в лесах, на опушках, вблизи болот и водоемов. Однако в последние годы их все чаще встречают на дачных участках, особенно на тех, что расположены вблизи леса. Это связано с сокращением естественных мест обитания змей из-за активной застройки.
«На дачные участки змей может привлечь удачный микроклимат: они могут спасаться от жары. Важно поддерживать порядок, не устраивать склады строительного мусора, которые могут стать укрытием для змей. Они любят заселяться в такие места», — пояснил Старков.
Опасность гадюк заключается в их яде, который содержит токсины, разрушающие кровеносные сосуды и вызывающие некроз тканей. Для здорового взрослого человека укус гадюки редко бывает смертельным, но для детей, пожилых людей и домашних животных последствия могут быть гораздо серьезнее.
Как защититься от змей
Как уберечь себя
- Одежда и обувь. Отправляясь в лес или на природу, надевайте высокие сапоги и плотные брюки. Это снизит риск укуса, если вы случайно наступите на змею.
- Внимательность. Смотрите под ноги, особенно в высокой траве или на тропинках. Гадюки часто греются на солнце и могут не успеть уползти.
- Не провоцируйте. Если вы увидели гадюку, не пытайтесь ее поймать или прогнать. Медленно отойдите на безопасное расстояние.
Как защитить детей
- Объясните правила. Расскажите детям, как выглядит гадюка и почему к ней нельзя подходить.
- Контролируйте игры. Не разрешайте детям играть в высокой траве или возле водоемов без присмотра.
- Обувь и одежда. Одевайте детей в плотную одежду и закрытую обувь.
Как защитить домашних животных
- Выгул на поводке. Не отпускайте собаку гулять в лесу или на участке без присмотра.
- Обучение. Научите собаку не подходить к змеям.
- Вакцинация. Уточните у ветеринара, есть ли вакцины от змеиного яда для вашего питомца.
Как избавиться от змей на участке
- Уборка. Уберите с участка мусор, доски, камни и другие места, где могут прятаться змеи.
- Отпугиватели. Установите специальные ультразвуковые отпугиватели для змей.
- Естественные враги. Привлеките на участок ежей, которые являются естественными врагами змей.
Есть ли другие ядовитые змеи в Подмосковье, кроме гадюк
Гадюка обыкновенная — единственная ядовитая змея, обитающая в Подмосковье, рассказали в региональном управлении МЧС России. Другие виды, такие как ужи и медянки, не представляют опасности для человека. Однако важно помнить, что даже неядовитые змеи могут укусить, если их спровоцировать.
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