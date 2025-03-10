В Подмосковье начали просыпаться змеи. Что делать при встрече с гадюкой

Подмосковный Минздрав: при укусе змеи нельзя пытаться высасывать яд

Змеи уже выходят из спячки, поэтому дачников и любителей прогулок по лесу могут ждать неприятные сюрпризы. Об этом предупредила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье водятся три вида змей: медянки, ужи и гадюки. Реальную опасность для человека представляет встреча с гадюкой.

Если змея оказалась перед вами, необходимо остановиться и успокоиться. Не стоит резко бежать или пытаться прогнать ее ногой или рукой. Велика вероятность, что уползет сама. Если этого не случилось, необходимо медленно и аккуратно отступать назад.

Если гадюка все-таки укусила, категорически нельзя прижигать место укуса или перетягивать его жгутом, пытаться высасывать яд, «нейтрализовывать» токсин алкоголем. Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

«Можно слегка выдавить яд, обработать место укуса антисептиком, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки или йодом. Нужно зафиксировать пораженную конечность, лечь и не двигаться», — подчеркнули специалисты ведомства.

Также в ведомстве добавили, что пострадавшему стоит пить больше воды, чтобы уменьшить концентрацию попавших в кровь токсинов.

Ранее агрессивную змею нашли в лифте жилого дома на юго-западе Москвы. Ее длина составляла около 40 сантиметров.