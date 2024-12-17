Школы, больницы и объекты спорта. Итоги модернизации социнфраструктуры Подмосковья за 2024 год

Масштабные работы по реставрации, капитальному ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры продолжаются в Московской области. Особое внимание уделяется больницам и школам. Какие изменения произошли в регионе за уходящий год — в материале 360.ru.

«В текущем году мы уже открыли 115 объектов (социальной инфраструктуры — прим. ред.). До конца года остается завершить 58 объектов. Это 23 объекта капитального строительства и 35 капитального ремонта. Также дополнительно четыре объекта планируем к досрочному вводу», — отмечал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Объекты образования

До конца года на территории Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию шесть объектов образования, среди которых две школы на 3,8 тысячи мест в четырех городских округах.

При этом две школы находятся на особом контроле. Одна из них — учебное заведение на 1,1 тысячи мест в деревне Сухарево в Мытищах, а вторая — на 1,1 тысячи учеников в Реутове. Образовательные организации должны распахнуть двери перед школьниками уже в феврале 2025 года.

Еще в двух школах ведут капитальный ремонт. Одна из них расположена в Долгопрудном, а вторая — в Лобне.