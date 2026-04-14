Искусственный интеллект на страже лесов. Как в Подмосковье узнают о пожаре за секунды

Искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов в борьбе с лесными пожарами в Московской области. Подробности о работе этой системы — в материале 360.ru.

Четыре уровня контроля: от спутников до камер

В Подмосковье выстроена четырехуровенная система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и основной — видеомониторинг. Об этом рассказал 360.ru заместитель начальника управления Комитета лесного хозяйства региона Сергей Симаев. Особую роль сегодня играют именно камеры. В регионе установлено 147 устройств, которые обеспечивают полный охват территории.

Камеры размещены на вышках сотовой связи на высоте около 70 метров. Они вращаются на 360 градусов и способны «видеть» на расстоянии до 25 километров при хорошей погоде.

Как работает искусственный интеллект

Главное отличие системы — автоматическое обнаружение дыма без участия человека.

«Диспетчер не сидит и не ищет дым глазами. Камера сама фиксирует дымовую точку, подает сигнал, и оператор уже отрабатывает информацию», — обратил внимание Симаев.

Именно здесь задействовали искусственный интеллект. В камеры встроены обученные алгоритмы, которые распознают характерные признаки возгорания.

«Программы реагируют на белый дым, который появляется при начале пожара», — уточнил замначальника управления.

После обнаружения огня сигнал поступает в диспетчерский центр, где принимают решение о выезде пожарных подразделений. Технология позволяет фиксировать не только крупные пожары, но и потенциально опасные ситуации.

«Если человек разводит костер рядом с камерой, это можно увидеть — у камер хороший зум, можно приблизить и рассмотреть», — отметил Симаев.

Это помогает оперативно реагировать на нарушения и предотвращать возгорания на ранней стадии.