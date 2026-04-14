Искусственный интеллект на страже лесов. Как в Подмосковье узнают о пожаре за секунды
Искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов в борьбе с лесными пожарами в Московской области. Подробности о работе этой системы — в материале 360.ru.
Четыре уровня контроля: от спутников до камер
В Подмосковье выстроена четырехуровенная система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и основной — видеомониторинг. Об этом рассказал 360.ru заместитель начальника управления Комитета лесного хозяйства региона Сергей Симаев. Особую роль сегодня играют именно камеры. В регионе установлено 147 устройств, которые обеспечивают полный охват территории.
Камеры размещены на вышках сотовой связи на высоте около 70 метров. Они вращаются на 360 градусов и способны «видеть» на расстоянии до 25 километров при хорошей погоде.
Как работает искусственный интеллект
Главное отличие системы — автоматическое обнаружение дыма без участия человека.
«Диспетчер не сидит и не ищет дым глазами. Камера сама фиксирует дымовую точку, подает сигнал, и оператор уже отрабатывает информацию», — обратил внимание Симаев.
Именно здесь задействовали искусственный интеллект. В камеры встроены обученные алгоритмы, которые распознают характерные признаки возгорания.
«Программы реагируют на белый дым, который появляется при начале пожара», — уточнил замначальника управления.
После обнаружения огня сигнал поступает в диспетчерский центр, где принимают решение о выезде пожарных подразделений. Технология позволяет фиксировать не только крупные пожары, но и потенциально опасные ситуации.
«Если человек разводит костер рядом с камерой, это можно увидеть — у камер хороший зум, можно приблизить и рассмотреть», — отметил Симаев.
Это помогает оперативно реагировать на нарушения и предотвращать возгорания на ранней стадии.
Единый центр и контроль по всей области
Все камеры объединили в единую систему. Данные поступают как в центральную диспетчерскую, так и в 19 лесничеств региона. Каждое лесничество контролирует свою территорию, что позволяет быстро реагировать на любые сигналы.
С внедрением видеомониторинга ситуация с лесными пожарами заметно изменилась.
«Сейчас до 50% всех пожаров обнаруживается именно с помощью видеокамер», — подчеркнул Симаев.
При этом система продолжает развиваться. Власти делают ставку на совершенствование алгоритмов искусственного интеллекта.
Борьба с ложными тревогами
Одной из задач стало снижение количества ложных срабатываний.
«Раньше их было очень много. Мы обучили новую модель и рассчитываем снизить число срабатываний с пяти миллионов до 800 тысяч в год», — заключил Симаев.
Ожидается, что обновленная система станет точнее и позволит еще быстрее реагировать на реальные угрозы. Таким образом, сочетание видеонаблюдения и искусственного интеллекта уже сегодня позволяет оперативно выявлять пожары и минимизировать ущерб. Система продолжает развиваться, а ее эффективность напрямую влияет на безопасность лесов и жителей региона.