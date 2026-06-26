Сегодня 12:25 «Инвестор приходит на все готовое». Воробьев представил Матвиенко проект индустриального парка в Подмосковье Андрей Воробьев представил Матвиенко проекты индустриальных парков Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Форум регионов Белоруссии и России проходит в Минске. В нем принимает участие Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев представит стенд области председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко и председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой. Они ознакомились с новым форматом инфраструктуры для бизнеса — «все включено».

На стенде Подмосковья представили макет одного из государственных индустриальных парков, который находится в Ленинском округе. Там созданы готовые условия для быстрого запуска инвестпроектов. «Рады вас видеть на подмосковном стенде. Вот так современно выглядят наши ГИПы. Каждый инвестор приходит на все готовое. То есть это уже готовая инфраструктура, построенная в том числе за счет частных инвестиций, как, например, эти боксы, куда приходит бизнес», — рассказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Государственные индустриальные парки формата «все включено» предлагают готовую инженерную и транспортную инфраструктуру. Это дает возможность инвесторам быстро запустить предприятие, административное здание, социальную инфраструктуру, парки, магазины и кафе. В результате резиденты заметно сокращают сроки реализации проекта и уменьшают объем первоначальных вложений. «Пятая часть взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией — это Московская область. Вы — большие молодцы. И потенциал роста есть. Я знаю, что вы встречались с Александром Григорьевичем. С его стороны есть поддержка, как и со стороны Владимира Владимировича. Московская область должна и дальше оставаться лидером в российско-белорусских отношениях», — сказала Валентина Матвиенко. Андрей Воробьев также рассказал о планах открыть в Химках региональный центр Минского автомобильного завода.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в Подмосковье более 1,5 тысячи крупных промышленных предприятий. Регион постоянно наращивает производственные мощности в фармацевтике, радиоэлектронике и других направлениях. Также Московская область — лидер по количеству проектов технического суверенитета. Гостям стенда представили подмосковную продукцию. В экспозиции — товары компании «Новые технологии». Предприятие — лидер по производству уходовой косметики в стране. В Подмосковье сосредоточено самое большое в России количество производителей товаров для детей. На форуме продукцию представила «Анро Технолоджи» из Мытищ. Там выпускают интерактивно-развивающие игры для детей, которые помогают диагностировать эмоциональный интеллект ребенка.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Подмосковье — лидер по производству изделий народных художественных промыслов. На стенде представили продукцию Гжельского фарфорового завода и жостовские подносы. Ранее Андрей Воробьев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили совместные проекты и сотрудничество в области торговли, экономики и здравоохранения.