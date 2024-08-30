Интерактивные игры и забота врачей. Что ждет пациентов в клиническом центре в Красногорске

Второй кабинет невролога открыли в Детском клиническом центре в Красногорске

Совсем недавно, 21 августа, в Красногорске открылся Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который стал ключевым по своему профилю в Подмосковье. За время работы количество маленьких пациентов увеличилось более чем в два раза. Подробностями о работе медучреждения поделилась корреспондент 360.ru Ксения Жеребцова.

В центре созданы все необходимые условия, чтобы дети во время ожидания врачей чувствовали себя комфортно и не ощущали тревоги. Для этого предусмотрены различные развлечения и оборудованы специальные зоны.

Мама юных пациентов Светлана Верещагина отметила, что осталась довольна посещением медучреждения. При этом дети чувствовали себя комфортно.

«Они прямо восприняли все как должное, стали играть, чувствуют себя комфортно», — добавила Верещагина.

В коридорах расположены различные интерактивные игры и пуфики, на которых дети могут с комфортом дождаться очереди к нужному специалисту.

Руководитель консультативно-диагностического центра ДКЦ имени Рошаля Елена Тысячная отметила, что маленьких пациентов с каждым днем становится все больше.

«Если мы в первый день приняли порядка 80 человек, то на сегодняшний день мы принимаем больше 160 человек за день. И это уже достаточно высокие показатели, которые соответствуют 90% загрузки», — рассказала специалист.

При этом каждый день специалисты центра могут принимать до 200 пациентов. И главный ориентир сейчас — дефицитные направления. Например, вчера здесь открыли второй кабинет невролога, так как в первый стала набираться очередь.

«Видя потребность Московской области в таких специальностях как невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог детский, кардиолог, травматолог-ортопед, уролог, мы расширяем расписание насколько это возможно, чтобы в настоящий момент такой ажиотажный спрос в плане этих специальностей решить», — подытожила Елена Тысячная.

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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