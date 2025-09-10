Сегодня 17:51 Инновации в ЖКХ: от умных датчиков до ИИ. Как прошел межрегиональный энергетический форум в Подмосковье Андрей Воробьев представил достижения Подмосковья на энергетическом форуме 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Межрегиональный энергетический форум с международным участием прошел в Подмосковье. На нем обсудили развитие отрасли, внедрение инновационных технологий и ИИ. Важность этой работы подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

«Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев. На полях форума встретились лидеры энергетической отрасли, представители ресурсоснабжающих организаций, научных центров и вузов — всего около 350 человек. Среди тем обсуждения — обеспечение технологического суверенитета, модернизация ЖКХ, подготовка кадров и применение в отрасли искусственного интеллекта.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

За последние два года потребление электроэнергии в Подмосковье увеличилось на 8%. Ежегодно к сетям подключают порядка 80 тысяч новых объектов. «Московская агломерация с точки зрения энергетики — одна из самых продвинутых. Я считаю, что все инновации, которые вы разработали, все те программы, которые применяются в Московской области, должны детально изучаться и максимально продвигаться во всех регионах», — отметил министр энергетики России Сергей Цивилев. Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» к 2030 году в России планируют обеспечить независимость в ТЭК на уровне 90%. «К 2030 году Россия будет присутствовать в 75 странах на международном рынке атомных и смежных технологий. Мы активно идем во все дружественные страны. Это возможность для продвижения наших технологий и развития нашей промышленности», — добавил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В рамках соглашения между Минэнерго России, правительствами Подмосковья и Москвы в регионе продолжают повышать надежность электроснабжения. В эти цели уже инвестировали около 500 миллиардов рублей. Подключение к сетям коттеджных поселков Почти треть всего потребления электричества в Подмосковье приходится на коттеджные поселки и СНТ. Из них 60% сетей переданы в введение сетевых компаний, что позволяет предотвращать аварии и быстро реагировать на сбои. Подключение новых поселков к коммуникациям стало еще одной темой форума. В планах сделать так, чтобы уже на этапе межевания владельцы небольших участков предоставляли схемы инженерных сетей. На территориях больше 20 гектаров будет необходимо заключить договор о комплексном развитии территорий. Такое решение позволит жителям быть уверенными в том, что они не останутся без коммуникаций. Привлечение кадров Губернатор напомнил, что сейчас все больше молодых людей выбирают поступать в колледжи и техникумы. Поэтому важно модернизировать их, привлекать новых преподавателей и закупать современное оборудование. «Наша задача — модернизация колледжей, их оснащение всем необходимым оборудованием, привлечение преподавателей, чтобы ребята выходили оттуда с компетенциями, а не просто с теорией», — сказал он. Центр управления ЖКХ Гостям форума представили Единый центр управления ЖКХ, который запустили в Подмосковье в августе. Там работают сотрудники профильных ведомств и организаций. В центр стекаются данные о работе всех объектов ЖКХ, в том числе с котельных, ВЗУ, насосных станций и КНС. Для этого там установили специальные датчики. Постоянный мониторинг дает возможность специалистам оперативно реагировать на любые изменения в показателях, а значит — быстро выявлять и устранять неполадки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

При возникновении аварий центр информирует жителей о сроках ремонта. По стандарту управляющие компании должны сообщать об отключениях в течение 15 минут. Губернатор напомнил, что для более эффективной работы специалисты используют искусственный интеллект. Он дает возможность высвободить время для более важных задач, избавив профессионалов от бумажной волокиты. «Мы ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики, чтобы, когда у человека погас свет дома, мы понимали, где проблема — на высоковольтной линии, трансформаторной подстанции, во дворе, микрорайоне. ИИ помогает нам анализировать данные об аварийных ситуациях», — пояснил Воробьев. Выставка передовых технологий На полях форума представили новейшие разработки для энергетического комплекса. Так, «Мособлэнерго» продемонстрировало мобильное приложение для осмотра оборудования, а также обновленный портал цифровых услуг.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Среди экспонатов — новейшие счетчики с функцией автоматической передачи данных, оборудование для перераспределения энергии, переходные пункты и многое другое.