Фото: На совещании с губернатором главной темой стала поддержка защитников Родины и их близких / Медиасток.рф

Подмосковье вошло в число регионов — лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и намерено сохранить высокие позиции за счет дальнейшего развития инфраструктуры для бизнеса и поддержки предпринимателей. О дальнейших планах области в этой сфере рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что ключевым событием Петербургского международного экономического форума традиционно стало выступление президента России, в котором он обозначил основные ориентиры дальнейшего развития страны. Особое внимание уделят укреплению технологического потенциала, развитию логистики, финансовой системы и созданию современной инфраструктуры, необходимой для экономического роста.

Еще одним важным событием всегда является мероприятие, которое проходит под эгидой АСИ. Мы удостоены высокого второго места вместе с Нижегородской областью. Первое место досталось Москве и Татарстану. Эта высокая позиция предполагает слова благодарности и финансово-экономическому блоку, инвестиционному блоку.

Вклад в этот результат также внесли специалисты, отвечающие за развитие торговли, промышленности и агропромышленного комплекса.

По словам губернатора, высокий результат не только подтверждает эффективность работы, но и ставит перед регионом новые задачи. Власти намерены и дальше совершенствовать меры поддержки предпринимателей, расширять возможности для малого и среднего бизнеса, а также повышать эффективность взаимодействия с федеральными ведомствами.

Сегодня в Подмосковье работают около 500 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и от качества поддержки на местах во многом зависит дальнейшее развитие экономики региона.

Особое внимание в этом году планируют уделить развитию территорий, привлекательных для инвесторов. В числе приоритетных площадок губернатор назвал Серпухов, Коломну, Зарайск, а также индустриальные парки в Дмитровском, Одинцовском, Раменском округах и Жуковском.

Регион продолжит вкладывать средства в создание готовой инфраструктуры, чтобы инвесторы могли сосредоточиться на реализации своих проектов.