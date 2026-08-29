Имба, тильтануть и альтушка. Подмосковные учителя попытались расшифровать школьный сленг

Выражения вроде «заскамил мамонта» и «альтушка для скуфа» все чаще появляются в речи школьников, оставляя взрослых гадать, что именно они означают. Как подмосковные педагоги расшифровывают язык нового поколения, выяснил 360.ru.

Оказалось, что не все учителя понимают лексику, звучающую из уст школьников. Некоторые из них впервые услышали отдельные фразы и слова, а предложенные ими значения порой звучали куда неожиданнее оригинала.

Слово «имба» сотрудникам школ знакомо лучше остальных. Но для одних это что-то хорошее и крутое, для других — характеристика настроения человека.

«Что-то клевое, то есть то, что нравится. То, что называют „зачетным“», — объяснил учитель.

А вот с глаголом «тильтануть» возникли сложности. Одна из собеседниц призналась, что никогда не слышала его от своих ребят и назвала слово «ученым». Другой педагог предположил, что речь идет о прокачке и улучшении навыков. Самая необычная версия прозвучала от учительницы, которая связала «тильтануть» с созвучным названием сыра.

«Тильзитер, может быть, да? Это тот, кто любит поесть сыр», — предположила девушка.

На самом деле словом «тильтануть» молодежь описывает состояние раздражения, злости и потери контроля над собой. Выражение «быть в прайме» оказалось понятнее. Работники образования решили, что так говорят о человеке, который находится в своей лучшей форме и постоянно развивается.