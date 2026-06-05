ИИ-помощники для госслужащих и жителей. Какие умные проекты реализуют в Подмосковье в этом году?

Сейчас в Подмосковье реализовано 67 проектов с использованием искусственного интеллекта. До конца года эта цифра увеличится до 83. Среди масштабных инициатив — цифровые помощники для юристов и госслужащих. Об этом в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье искусственный интеллект помогает следить за чистотой, выявлять правонарушения, проводить консультации для жителей и оказывать госуслуги. Внедрение умных технологий продолжится, рассказала Надежда Куртяник.

Она напомнила, что один из самых распространенных проектов сейчас — «Чистая территория». Через 90 тысяч камер системы «Безопасный регион» ИИ контролирует чистоту, выявляя разбросанный мусор, переполненные баки и граффити.

«Мы понимаем, что искусственный интеллект — технология, которая требует вложений. Перед тем как внедрить какой-то проект, мы всегда проводим расчет экономической эффективности. Это правильный подход. И проект „Чистая территория“ уже себя оправдал. Мне кажется, когда едешь по Московской области, видно, что кругом чистота», — отметила Куртяник.

Благодаря новой технологии жители стали реже мусорить, ведь ни одно нарушение не остается незамеченным.

Еще один проект, который реализуют в Подмосковье, основан на генеративном ИИ. Это помощники для госслужащих, которые займутся аналитикой документов, работой с таблицами и другими задачами, которые нейросеть выполняет эффективнее человека.

Также в будущем заработает «Нейроюрист», который поможет органам власти быстро реагировать на изменения законодательства.

«Суть „Нейроюриста“ — мониторить изменения федерального законодательства, подтягивать на наши региональные муниципалитеты глобальные нормативные правовые акты, выявлять изменения и отдавать нам готовый региональный документ, который учтет все федеральные изменения», — пояснила Куртяник.

Также реализуют новые проекты голосовых помощников. Сейчас в регионе уже работают робот Светлана в сфере здравоохранения, робот Женя в ЖКХ и другие цифровые консультанты. В будущем их станет еще больше.