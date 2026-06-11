ИИ помог снизить число ложных тревог при пожарах в Подмосковье более чем на 90%

Вопросы прохождения пожароопасного сезона в Подмосковье стали главной темой выездного заседания Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Мероприятие прошло на базе лесопожарной станции ЛПС-2 в Орехово-Зуевском округе, где специалисты обсудили готовность региона к предотвращению и оперативному тушению возгораний.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина, в 2026 году система наблюдения за лесным фондом получила дополнительное усиление за счет новых технологий.

Председатель профильного комитета Владимир Шапкин отметил, что эффективность борьбы с возгораниями напрямую зависит от скорости их обнаружения и реагирования.

Сейчас ИИ уже анализирует все срабатывания, которые выдает система. Это позволило значительно сократить ложные срабатывания и высвободить время диспетчеров для другой, более продуктивной работы — перепроверки, контроля выполнения мероприятий, а также отслеживания личного состава.

В результате внедрения ИИ число ошибочных срабатываний удалось уменьшить более чем на 90%.

В настоящее время в регионе работают 28 лесопожарных станций. Круглосуточный контроль за ситуацией обеспечивают 147 видеокомплексов, сеть наземных маршрутов общей протяженностью почти три тысячи километров, авиационное патрулирование по двум маршрутам протяженностью около двух тысяч километров с налетом 698 часов, а также космический мониторинг термических точек через систему Рослесхоза.

Дополнительным источником информации остаются сообщения жителей, поступающие по номеру 112.

Для повышения готовности лесничеств продолжается обновление материально-технической базы. В этом году уже закупили и передали на лесопожарные станции 39 единиц техники и 24 единицы оборудования общей стоимостью более 257 миллионов рублей. В ближайшее время ожидается поставка дополнительной техники и специализированного оборудования.

Параллельно проходит капитальный ремонт лесопожарных станций в Дмитровском и Одинцовском округах, а в Шатурском округе строят новую станцию.

Отдельное внимание участники заседания уделили мерам законодательной поддержки.