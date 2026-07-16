ИИ для выявления незаконных магазинов начали применять в 12 округах Подмосковья

Инновационный патруль уже применяется в 12 округах Подмосковья. Это новейшая технология выявления нарушений земельного законодательства. Система оснащена искусственным интеллектом, установленным на автомобили муниципальных служб контроля.

Первыми технологию стали применять можайские инспекторы. Потом присоединились и другие округа: Подольск, Серпухов, Химки, Долгопрудный.

Технология ускорила процесс мониторинга территорий и сделала его более точным. За короткий срок система показала результаты: в Подольске было зафиксировано 3,1 тысячи нарушений, в Можайском округе — 1,2 тысячи.

«Комплекс показал свою эффективность. Он освободил часть сотрудников администрации от каждодневных трудоемких походов по городу и проведения рутинных мероприятий, сократил временные трудозатраты и показал, что данный комплекс можно использовать не только в рамках муниципального земельного контроля, но и при контроле благоустройства», — сказала заместитель главы Долгопрудного Дина Ильясова.

Патрульный автомобиль оснащен камерами, они расположены внутри салона — вблизи зеркала заднего вида. Специальный блок управления, подключенный к бортовой сети машины, потребляет минимальное количество энергии и способен эффективно функционировать даже при низких температурах.

«В нашей машине установлен целый комплекс фотовидеофиксации, оснащенный ИИ. Это три камеры и блок управления. Данные отправляются на сервер, нейросеть отсматривает каждый кадр и фиксирует наличие признаков возможного нарушения», — сказала главный специалист отдела муниципального контроля в управлении земельно-имущественных отношения Ирина Егорова.

Камеры выявляют магазины и автосервисы, работающие на землях, предназначенных для проживания, а также размещение таких объектов на сельхозземлях. ИИ также определяет незаконно установленные киоски.

При выявлении нарушения владельцу участка отправляют уведомление, после чего наступает административная ответственность, повышение кадастровой стоимости и рост земельного налога.