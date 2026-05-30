Гроза в Подмосковье: как обезопасить себя

Раскаты грома — частые гости в Подмосковье в весеннее и летнее время. Следует помнить, что сверкающие в небе молнии могут оказаться не только красивыми, поэтому важно соблюдать несколько простых правил.

Как вести себя в грозу

Обычно во время грозы усиливается ветер, из-за чего могут падать деревья, также иногда возникают проблемы на дорогах и коммунальные аварии. Особую опасность представляют молнии — напряжение в них порой доходит до миллиарда вольт.

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали во время буйства стихии не находиться в зоне риска. К опасным местам относят пространства на открытом поле, на холме, у воды, а также рядом с ЛЭП, металлоконструкциями, высокими деревьями, ветхими постройками, остановками и рекламными щитами.

«Признаки приближающейся грозы: темные тучи, раскаты грома, резкое похолодание или духота, безветрие», — отметили в службе.

Специалисты объяснили, что три секунды между вспышкой и громом означают расстояние примерно в один километр. Если интервал сокращается, то гроза рядом.

Спасатели рекомендовали в этом случае закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не пользоваться стационарным телефоном. Также они посоветовали не топить печь в частном доме, потому что дым проводит ток.