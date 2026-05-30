Гроза в Подмосковье: как обезопасить себя
В Мособлпожспасе посоветовали не открывать окна в грозу
Раскаты грома — частые гости в Подмосковье в весеннее и летнее время. Следует помнить, что сверкающие в небе молнии могут оказаться не только красивыми, поэтому важно соблюдать несколько простых правил.
Как вести себя в грозу
Обычно во время грозы усиливается ветер, из-за чего могут падать деревья, также иногда возникают проблемы на дорогах и коммунальные аварии. Особую опасность представляют молнии — напряжение в них порой доходит до миллиарда вольт.
В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали во время буйства стихии не находиться в зоне риска. К опасным местам относят пространства на открытом поле, на холме, у воды, а также рядом с ЛЭП, металлоконструкциями, высокими деревьями, ветхими постройками, остановками и рекламными щитами.
«Признаки приближающейся грозы: темные тучи, раскаты грома, резкое похолодание или духота, безветрие», — отметили в службе.
Специалисты объяснили, что три секунды между вспышкой и громом означают расстояние примерно в один километр. Если интервал сокращается, то гроза рядом.
Спасатели рекомендовали в этом случае закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не пользоваться стационарным телефоном. Также они посоветовали не топить печь в частном доме, потому что дым проводит ток.
Если человек находится на водоеме, то ему следует немедленно отойти от воды на 100 метров. Купаться и рыбачить при грозе крайне опасно.
Автомобилистам посоветовали остановиться вдали от деревьев, а закрыть окна и не касаться металлических частей. Также спасатели призвали избегать смартфонов и зонтов с металлическими деталями, чтобы обезопасить себя.
Опасность шаровых молний
В мае в Подмосковье помимо обычной грозы заметили шаровую молнию. Военный метеоролог, синоптик Евгений Тишковец в эфире «М24» рассказал, что это необычное природное явление представляет научный интерес, но в реальной жизни столкнуться с ним очень сложно.
«Я считаю, что эта тема перегрета, и вообще нужно понимать, что вероятность попасть под обычную молнию в московском регионе составляет 1 к 700 тысячам. Что касается шаровой, то тут на 2-3 порядка выше», — подчеркнул он.
В своем телеграм-канале специалист обратил внимание, что в столице 30 мая снова пройдет кратковременный дождь, а максимальная температура воздуха составит +12…+15 градусов. В воскресенье погода мало изменится — потеплеет только на несколько градусов.