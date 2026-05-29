Непредсказуемая и опасная. Почему природа шаровых молний остается загадкой

Ученые долго не признавали факта существования шаровых молний, но даже когда признали — не смогли прийти к единому мнению о ее природе. Что же такое — шаровая молния, что делать при встрече с ней и как избежать контакта — в материале 360.ru.

«Но понимания его, как он образуется, из чего он состоит, какова его природа и какие его последствия, на самом деле единой теории нет. Есть несколько различных гипотез, в том числе электрические, плазменные, даже химические, но какой-то одной теорией невозможно это явление представить», — рассказал Шамин.

Доктор физико-математических наук Роман Шамин в беседе Региной Ореховой отметил, что существование такого природного явления как шаровая молния отрицать невозможно, есть масса свидетельств этого феномена.

При контакте с шаровой молнией может случиться электрический удар и сложно предсказать его мощность, отметил физик. А скорее всего это будет термический удар или химический ожог. Поэтому за шаровыми молниями предпочтительнее наблюдать с большого расстояния не допускать контакта с ней.

Если она находится в отдалении, то можно ее пытаться снять с помощью смартфона. Если это не угрожает вам, если шаровая молния в отдалении, и вы снимете ее на смартфоне, это поможет ученым в дальнейшем изучить это явление.

Если шаровая молния находится на относительно недалеком расстоянии, то нужно сконцентрироваться на безопасности. Главное — не допустить контакте с самими явлением и теми предметами, которых может коснуться шаровая молния.

Шамин отметил, что шаровая молния легкая и неустойчивая, двигается по воздушным потокам. Поэтому вероятность залета в квартиру или дом крайне мала, потому что траектория полета у нее достаточно неустойчивая.

Если все же человек оказался в непосредственной близости с шаровой молнией, то нужно замереть и не создавать воздушных потоков, которые «притянут» ее и спровоцируют контакт.

Согласно статистике, за последние 10 лет в европейской части России зафиксировали около 10 смертельных случаев при встрече с шаровой молнией. Еще больше людей получили тяжелые ожоги и ранения.