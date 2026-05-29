Непредсказуемая и опасная. Почему природа шаровых молний остается загадкой
Физик Шамин: съемка фото шаровой молнии поможет ученым, но рисковать не стоит
Ученые долго не признавали факта существования шаровых молний, но даже когда признали — не смогли прийти к единому мнению о ее природе. Что же такое — шаровая молния, что делать при встрече с ней и как избежать контакта — в материале 360.ru.
Доктор физико-математических наук Роман Шамин в беседе Региной Ореховой отметил, что существование такого природного явления как шаровая молния отрицать невозможно, есть масса свидетельств этого феномена.
«Но понимания его, как он образуется, из чего он состоит, какова его природа и какие его последствия, на самом деле единой теории нет. Есть несколько различных гипотез, в том числе электрические, плазменные, даже химические, но какой-то одной теорией невозможно это явление представить», — рассказал Шамин.
При контакте с шаровой молнией может случиться электрический удар и сложно предсказать его мощность, отметил физик. А скорее всего это будет термический удар или химический ожог. Поэтому за шаровыми молниями предпочтительнее наблюдать с большого расстояния не допускать контакта с ней.
Если она находится в отдалении, то можно ее пытаться снять с помощью смартфона. Если это не угрожает вам, если шаровая молния в отдалении, и вы снимете ее на смартфоне, это поможет ученым в дальнейшем изучить это явление.
Роман Шамин
Если шаровая молния находится на относительно недалеком расстоянии, то нужно сконцентрироваться на безопасности. Главное — не допустить контакте с самими явлением и теми предметами, которых может коснуться шаровая молния.
Безопасность, конечно, важнее, чем снять какое-то экстремальное явление.
Роман Шамин
Шамин отметил, что шаровая молния легкая и неустойчивая, двигается по воздушным потокам. Поэтому вероятность залета в квартиру или дом крайне мала, потому что траектория полета у нее достаточно неустойчивая.
Если все же человек оказался в непосредственной близости с шаровой молнией, то нужно замереть и не создавать воздушных потоков, которые «притянут» ее и спровоцируют контакт.
Согласно статистике, за последние 10 лет в европейской части России зафиксировали около 10 смертельных случаев при встрече с шаровой молнией. Еще больше людей получили тяжелые ожоги и ранения.