График мобильного офиса расчетного центра на июль опубликовали в Подмосковье

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В июле мобильный офис Единого расчетного центра продолжит работу в городских округах Подмосковья. Выездной формат позволяет жителям удаленных населенных пунктов решить большинство вопросов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, без посещения клиентских офисов.

Во время приема специалисты помогают передать показания приборов учета, консультируют по начислениям, оформляют копии финансово-лицевых счетов и справки об отсутствии задолженности, а также принимают безналичную оплату коммунальных услуг.

График работы мобильного офиса на июль:

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте