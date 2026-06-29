График мобильного офиса расчетного центра на июль опубликовали в Подмосковье
В июле мобильный офис Единого расчетного центра продолжит работу в городских округах Подмосковья. Выездной формат позволяет жителям удаленных населенных пунктов решить большинство вопросов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, без посещения клиентских офисов.
Во время приема специалисты помогают передать показания приборов учета, консультируют по начислениям, оформляют копии финансово-лицевых счетов и справки об отсутствии задолженности, а также принимают безналичную оплату коммунальных услуг.
График работы мобильного офиса на июль:
- 1 июля — Талдомский округ, рабочий поселок Вербилки, улица Забырина, 4, с 11:00 до 15:00;
- 2 июля — Видное, Южный бульвар, 5, с 09:30 до 16:00;
- 3 июля — Богородский округ, село Кудиново, улица Центральная, 16, с 10:00 до 15:30;
- 6 июля — Сергиево-Посадский округ, поселок Загорские Дали, у дома 7а, с 10:30 до 15:00;
- 7 июля — Электросталь, поселок Всеволодово, микрорайон Центральный, 14, строение 1 (слева от здания почты), с 10:00 до 15:30;
- 8 июля — Люберцы, улица Камова, 11/5, с 09:30 до 16:30;
- 9 июля — Воскресенск, улица Карла Маркса, 13, с 10:00 до 15:00;
- 10 июля — Люберцы, улица Камова, 11/5, с 09:30 до 16:30;
- 13 июля — Домодедово, микрорайон Растуново, улица Заря, 26, с 10:00 до 15:00;
- 14 июля — Сергиево-Посадский округ, поселок Мостовик, улица Первомайская, 2 (у Дома культуры), с 10:30 до 15:00;
- 15 июля — Истра, село Новопетровское, улица Полевая, 1а (у здания администрации), с 10:30 до 15:00;
- 16 июля — Ступино, рабочий поселок Михнево, улица Московская, 5, с 10:00 до 15:30;
- 17 июля — Красногорск, поселок Архангельское, 17а (парковка возле культурного центра «Архангельское»), с 10:00 до 15:00;
- 20 июля — Электрогорск, Советская площадь, 4, с 10:00 до 15:30;
- 21 июля — Воскресенск, поселок Фосфоритный, улица Зайцева, 22, с 10:30 до 15:30;
- 22 июля — Люберцы, улица Камова, 11/5, с 09:30 до 16:00;
- 23 июля — Сергиево-Посадский округ, Пересвет, площадка возле ТЦ «Космос», с 10:30 до 15:00;
- 24 июля — Ленинский округ, поселок Володарского, улица Центральная, 22, с 09:30 до 16:00;
- 27 июля — Видное, Южный бульвар, 5, с 09:30 до 16:00;
- 28 июля — Домодедово, село Вельяминово, 10, с 09:00 до 16:00;
- 29 июля — Богородский округ, село Кудиново, улица Центральная, 16, с 10:00 до 15:30;
- 30 июля — Лосино-Петровский округ, поселок Биокомбината, 3, с 10:00 до 15:30;
- 31 июля — Сергиево-Посадский округ, поселок НИИРП, площадь перед проходной, с 10:30 до 15:00.