«Гордимся нашими предками». Воробьев возложил цветы к Вечному огню вместе с героями СВО и их детьми

Уже завтра в России отметят 81-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с героями СВО и их детьми возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову у стен Кремля.

«Завтра мы будем отмечать День Победы, и очень важно, чтобы, несмотря на годы, наши дети и дети наших детей тоже знали, что такое Великая Победа и что значит 9 Мая для каждой семьи. Всех с праздником! Мы гордимся нашими предками», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В возложении цветов принял участие девятиклассник из Долгопрудного Иван Граб. Он пришел вместе с отцом — героем СВО, который стал для сына главным жизненным ориентиром. «Я чрезвычайно горжусь своим отцом. Он — настоящий герой, очень сильный человек, который каждый день приближает нашу общую победу. Я хочу быть похожим на него и вырасти таким же мужественным», — сказал юноша.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Мы чтим память наших героев и нашу историю. Этот великий день, как мы знаем, со слезами на глазах, но с большой гордостью и любовью к нашей стране, к нашим дедам и прадедам. Андрей Воробьев

Виктория Князькина — жена еще одного защитника. Сейчас ее муж находится на передовой, а на церемонию она пришла вместе с двумя детьми. Женщина — бывшая военнослужащая и сейчас находится в запасе. Она регулярно помогает в госпиталях и организует сбор гуманитарной помощи. «Я хочу подчеркнуть особую роль женщин. В вашем лице мы видим огромную сплоченную армию поддержки. Это и врачи, и медсестры, и все те, кто сегодня выполняет самые трудные задачи. В Подмосковье очень много таких неравнодушных людей, и вы — яркий тому пример», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сергей Рябов руководит домодедовским отделением Ассоциации ветеранов СВО. Помогать родному региону он продолжает после получения ранения и прохождения курса реабилитации. «Мои прадеды — участники Великой Отечественной войны: один дошел до Берлина, другой погиб в бою. Наша главная задача сегодня — передать эту память детям и внукам, не дать осквернить их подвиг. Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего», — подчеркнул он. Еще один участник церемонии — финалист образовательной программы «Герои Подмосковья» Сергей Михайлов. Сейчас он возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и помогает сослуживцам адаптироваться к мирной жизни.