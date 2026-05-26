«Гордимся нашими детьми». Воробьев пожелал подмосковным выпускникам успехов на экзаменах

В школах Подмосковья проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года и последнему звонку. Губернатор Андрей Воробьев поздравил выпускников с праздником и направил теплые пожелания в адрес учителей.

В этом году школы региона выпускают более 142 тысяч подростков, среди которых свыше 103 тысяч девятиклассников и около 39 тысяч учеников 11-х классов. Глава региона посетил лицей № 34 в Мытищах, где поздравил школьников с окончанием учебного года. «У нас очень большая образовательная система, и благодаря учителям, воспитателям, педагогам, благодаря поддержке, вовлеченности родителей, мы показываем хорошие результаты, гордимся нашими детьми. Хочется пожелать ребятам, у которых впереди экзамены (более 39 тысяч ребят, заканчивающих 11 класс, будут сдавать ЕГЭ), уверенно пройти этот этап. Не сомневаюсь, что вы готовились, надеюсь, чувствуете поддержку и родителей, и преподавателей», — отметил Андрей Воробьев.

Он пожелал школьникам реализовать свои мечты — поступить в сильные вузы, выбрать востребованные профессии и найти свое направление в жизни.

Один из сильнейших лицеев региона Мытищинский лицей № 34 сегодня считается одной из ведущих муниципальных школ Подмосковья. Учебное заведение открылось в 2019 году и за несколько лет вошло в тройку лучших школ региона по результатам рейтинга топ-100. Сейчас здесь обучаются более пяти тысяч детей. В этом году лицей выпускает 260 учеников 11-х классов и 445 девятиклассников. «У нас есть основные направления — естественно-научное, инженерное, гуманитарное и т. д. Дети с охотой занимаются. Они у нас мотивированные, целеустремленные, а с такими очень приятно работать», — подчеркнула директор лицея Светлана Титкина.

Среди педагогов — кандидаты наук, почетные работники образования и победители профессиональных конкурсов.

По итогам прошлого учебного года лицей выпустил 33 золотых и 35 серебряных медалистов, а шесть выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. В 2026 году на золотые медали претендуют уже 38 учеников, еще 35 — на серебряные. Олимпиады, мечты и поступление в МГУ Одна из выпускниц лицея Фатима Серова, стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. «Конечно, рядом со мной была моя учительница истории и обществознания, хочется сказать ей большое спасибо. Я собираюсь поступать в МГУ на юридический факультет. Эта школа стала для меня вторым домом благодаря одноклассникам, любимым учителям», — отметила ученица. Искусственный интеллект и поддержка педагогов Педагоги рассказали губернатору о внедрении искусственного интеллекта в образовательный процесс. Современные технологии помогают учителям готовить тематические мероприятия, проверять домашние задания и автоматизировать часть рабочих процессов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что регион уделяет большое внимание поддержке педагогов и развитию современной системы образования.

«Для нас, конечно, крайне важны учителя, потому что дать высокий уровень образования — это весьма сложная задача. Я был здесь в 2019 году, когда школа только открылась. И сегодня она занимает третье место в регионе. Вы — большие молодцы. Это все работает только тогда, когда учителя вкладывают душу. Многое зависит от того, как вы взаимодействуете с учениками, мотивируете участвовать в олимпиадах, ходить в кружки, проектировать и программировать. Мы вами очень дорожим!», — отметил глава региона. В лицее также активно работают молодые специалисты. Значительную помощь в привлечении кадров оказывают региональные меры поддержки. В частности, 53 педагога получают компенсацию аренды жилья, что особенно важно для специалистов, переехавших в Подмосковье из других регионов. Учитель истории Наталья Манакова отметила, что за последние годы число победителей и призеров олимпиад в школе значительно выросло. «В олимпиадном движении мы начинали с двух призеров, а в прошлом году было уже 104 призера регионального уровня и 12 победителей. Безусловно, благодаря нашим ученикам, их стремлению, мы вошли в тройку лидеров образования. Мы ими очень гордимся. Будем делать все, чтобы дети и дальше стремились, занимались, учились, ведь мы растим кадры для нашей области, нашей страны. Уверены, что в будущем они прославят Подмосковье», — заметила Наталья Манакова Колледжи, новые школы и модернизация образования Сегодня более 60% выпускников девятых классов в Московской области выбирают обучение в колледжах и получают прикладные специальности.

В регионе продолжается масштабная модернизация системы среднего профессионального образования: учреждения оснащают современным оборудованием, а студенты проходят практику на ведущих предприятиях в рамках программы «Профессионалитет».

Параллельно в Подмосковье продолжается строительство и обновление образовательных учреждений. В прошлом году в регионе открыли 31 новую школу, а в 2026 планируют ввести в эксплуатацию еще 18 объектов в 14 округах. Кроме того, продолжается капитальный ремонт действующих учреждений: после обновления в этом году откроют 48 школ и 11 колледжей.