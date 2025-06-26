«Главное — меньше бюрократии». Андрей Воробьев — о цифровизации строительства в Подмосковье
Андрей Воробьев: ИИ контролирует свыше 300 стройобъектов в Подмосковье
В 2024 году в Подмосковье запустили систему «Цифровой бригадир», которая при помощи искусственного интеллекта контролирует процессы бюджетного строительства. О преимуществах внедрения новых технологий в работу на объектах рассказал губернатор Андрей Воробьев.
С помощью нейросетей в эксплуатацию без нарушения сроков ввели уже 150 объектов. Сейчас они контролируют строительство свыше 300 зданий.
Когда искусственный интеллект выявляет проблему, автоматически создается задача на проверку. Если модератор подтверждает нарушение, исполнитель обязан оперативно его устранить.
«В частности, искусственный интеллект помогает нам следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров — многопрофильная больница в Балашихе. Новая система „Цифровой бригадир“ способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять надеты ли на них каски. С ее помощью уже устранено свыше 1,7 тысячи недочетов», — рассказал Андрей Воробьев.
Преимущества использования ИИ
По словам губернатора, цифровизация позволила уменьшить число отказов в выдаче разрешений на строительство с 70% до 30%. Более того, сроки выхода на стройку сократились до восьми месяцев.
«С помощью искусственного интеллекта в Центре содействия строительству сформировано более шести тысяч дорожных карт, а в ближайшее время ИИ сможет анализировать проектную документацию (правильность информации, ее полноту и сроки), в том числе в сфере долевого строительства и стройнадзора», — пояснил губернатор.
Центр действует в Подмосковье с 2017 года. Его задача — сопровождать инвестиционные проекты нежилого назначения, помогать в получений согласований без лишних процедур и предоставлять застройщикам возможность оперативно отслеживать процесс выполнения работ.
Ранее для выдачи разрешения на строительство ранее требовалось до трех лет, а теперь эта процедура занимает до восьми месяцев и не требует посещения различных инстанций.
«Главная задача — меньше бюрократии, больше эффективности», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Дорожные карты в Центре содействия строительству создаются при помощи нейросетей индивидуально под каждый проект. Искусственный интеллект позволяет значительно ускорить подготовку документации и повысить прозрачность в процессе принятия решения.
Планы по дальнейшему внедрению нейросетей
В долевом строительстве новые технологии планируют начать применять уже в этом году. «Нейроинспектор 2.0» сможет значительно облегчить работу специалистов, которые сейчас обрабатывают стандартный пакет документов примерно за четыре часа.
Нейросети также в скором времени планируют обучить анализу текстов и чертежей. Искусственный интеллект будет формировать краткую характеристику проектов и создавать индивидуальные программы проверок. Это позволит исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.