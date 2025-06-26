«Главное — меньше бюрократии». Андрей Воробьев — о цифровизации строительства в Подмосковье

Фото: Рабочий визит губернатора Подмосковья на стройку четырехполосного путепровода между Горьковским и Носовихинским шоссе в городском округе Реутов / Медиасток.рф

В 2024 году в Подмосковье запустили систему «Цифровой бригадир», которая при помощи искусственного интеллекта контролирует процессы бюджетного строительства. О преимуществах внедрения новых технологий в работу на объектах рассказал губернатор Андрей Воробьев .

С помощью нейросетей в эксплуатацию без нарушения сроков ввели уже 150 объектов. Сейчас они контролируют строительство свыше 300 зданий.

Когда искусственный интеллект выявляет проблему, автоматически создается задача на проверку. Если модератор подтверждает нарушение, исполнитель обязан оперативно его устранить.

«В частности, искусственный интеллект помогает нам следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров — многопрофильная больница в Балашихе. Новая система „Цифровой бригадир“ способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять надеты ли на них каски. С ее помощью уже устранено свыше 1,7 тысячи недочетов», — рассказал Андрей Воробьев.

Преимущества использования ИИ

По словам губернатора, цифровизация позволила уменьшить число отказов в выдаче разрешений на строительство с 70% до 30%. Более того, сроки выхода на стройку сократились до восьми месяцев.