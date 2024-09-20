Форум проектировщиков на тему внедрения ИИ пройдет в Подмосковье 27 сентября

Форум проектировщиков пройдет в Подмосковье 27 сентября. Одной из главных тем станет внедрение искусственного интеллекта в сферу градостроительства. Как нейросети поменяют облик городов региона, в интервью 360.ru рассказал председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков.

Правительство Московской области активно внедряет нейросети в различные сферы жизни региона. Искусственный интеллект следит за порядком на улицах, умные камеры фиксируют нарушения правил парковки и выброса мусора. В градостроительной сфере искусственной интеллект только начинает учиться.

«ИИ учится работать, потому что на самом деле это такая иллюзия: будто за нас кто-то работает. Нет, конечно. И даже за порядком следят тоже люди, которые следят за тем, как ИИ следит за этим порядком. И в градостроительстве тоже сейчас речь идет о внедрении ИИ. Он должен исключить работу рутинную», — рассказал Машков.

По его словам, в сфере строительства городов есть очень много рутинной работы, которую сейчас делают архитекторы, а ИИ возьмет на себя решение этих задач. Искусственный интеллект должен ускорить работу человека.

Машков уверен, что предстоящий форум проектировщиков снова соберет очень много участников. Это и чиновники, которые выступят с докладами о новых законопроектах, и студенты — будущие градостроители, и представители бизнеса, и, конечно, проектировщики.

«Проектировщики рассказывают о том, что им удалось сделать, показывают лучшие работы, лучшие практики. Рассказывают о новых технологиях, материалах. Это мероприятие, безусловно, обогащает тех, кто там находится», — пояснил Машков.

Одной из тем форума станет комплексное благоустройство городов Подмосковья. Машков отметил, что в регионе открывается множество новых парков, строятся новые здания, которые отвечают самым современным стандартам не только с точки зрения функциональности, но и эстетики.

«Ассоциация проектировщиков взаимодействует не только с Министерством благоустройства, но и Министерством культуры. В прошлом году был опубликован каталог архитектурных решений. Представители других регионов, включая главных архитекторов, мечтают о том, чтобы его заполучить, а застройщики его сразу, как только видят, берут с собой. Потому что это лучшие практики», — подчеркнул Машков.

По его мнению, не менее важно не только создавать красивые и уютные пространства для горожан с парками, скверами, живописными площадями и, конечно, с социальными объектами, но и взглянуть по-новому на промышленные здания советского периода.

«Сейчас очень актуально переосмыслять советское промышленное наследие, переоформлять его, перестраивать, внедрять на старые заводы, создавать такие территории, на которых люди будут встречаться, например, кафе, рестораны», — добавил Машков.

Он рассказал, что в форуме можно поучаствовать и онлайн, а потом получить его запись. Это бесценная информация для молодых проектировщиков, уверен Машков.

«Московскую область можно назвать Меккой для архитектора, потому что регион дает большое разнообразие территории для проектирования. Есть и огромное разнообразие запросов, которые формулируется застройщиками и правительством Московского области», — резюмировал председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков.

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