Форум о вовлечении жителей в волонтерство прошел в Электростали
Форум лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Электростали. В мероприятии приняли участие координаторы добровольческих объединений, руководители местных отделений и тим-лидеры из разных муниципалитетов. Их цель — найти способы вовлечения жителей в добровольческую деятельность, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула значимость волонтерства для общества. В движении «Волонтеры Подмосковья» сегодня числится свыше 68 тысяч активистов. Ими реализовано более 13 тысяч добрых дел и проведено свыше 18 тысяч мероприятий. Добровольцы оказывают поддержку ветеранам, участникам СВО и их семьям, занимаются экологическими инициативами, участвуют в подготовке патриотических акций, фестивалей и форумов.
«Движение развивается каждый день, и чтобы этот рост продолжался, нам нужны драйверы — люди, которые будут рассказывать другим жителям Подмосковья о волонтерстве, показывать, что это просто, круто и доступно каждому. Именно такие лидеры и собрались в Электростали», — отметила она.
Центральной темой встречи стали практические инструменты популяризации добровольчества. В ходе мозговых штурмов и проектных мастерских участники искали решения ключевых задач: как сделать информацию о волонтерских проектах понятной и заметной, как заинтересовать молодежь, семьи и людей старшего возраста, а также какие виды помощи сейчас наиболее актуальны. Активисты обменивались успешными муниципальными практиками, предлагали новые форматы мероприятий и прорабатывали подходы к информированию жителей.
Программа форума включала интенсив «Как создать качественное городское мероприятие для молодежи». Участники детально разобрали полный цикл организации событий — от формирования концепции и поиска ресурсов до распределения обязанностей и построения коммуникационной стратегии. Особое внимание уделяли тому, чтобы мероприятия были открытыми и комфортными для новичков.
Отдельное направление работы составили вопросы формирования и поддержки волонтерских команд. Прошли практические тренинги по распределению ролей, развитию навыков взаимодействия и созданию продуктивной атмосферы в коллективе.
По итогам форума лидеры движения наметили планы на ближайшее время, выделили приоритетные задачи по расширению волонтерской сети и закрепили договоренности о межмуниципальном сотрудничестве.
Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться в штаб своего муниципалитета — контакты доступны по ссылке.
Форум прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети».