Форум о вовлечении жителей в волонтерство прошел в Электростали

Форум лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Электростали. В мероприятии приняли участие координаторы добровольческих объединений, руководители местных отделений и тим-лидеры из разных муниципалитетов. Их цель — найти способы вовлечения жителей в добровольческую деятельность, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула значимость волонтерства для общества. В движении «Волонтеры Подмосковья» сегодня числится свыше 68 тысяч активистов. Ими реализовано более 13 тысяч добрых дел и проведено свыше 18 тысяч мероприятий. Добровольцы оказывают поддержку ветеранам, участникам СВО и их семьям, занимаются экологическими инициативами, участвуют в подготовке патриотических акций, фестивалей и форумов.

«Движение развивается каждый день, и чтобы этот рост продолжался, нам нужны драйверы — люди, которые будут рассказывать другим жителям Подмосковья о волонтерстве, показывать, что это просто, круто и доступно каждому. Именно такие лидеры и собрались в Электростали», — отметила она.