Финал второго всероссийского детского фестиваля пройдет в Домодедове 20 октября

Финальный этап второго всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдет в Подмосковье. В мероприятии примут участие звезды спорта и самые преданные болельщики. Что ждет гостей, в интервью 360.ru рассказали мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев и организатор спортивного праздника Денис Игнатов.

Фестиваль уже объехал много городов России. Некоторые дети вышли на поле впервые, но абсолютно все испытывают позитивные эмоции.

«Ребята, которые были до игры и после — это совершенно разные люди. Они приходят на турнир немного восторженные и напуганные — дети попадают в непривычную обстановку, ведь вокруг слишком много шума и гама, но когда начинается игра, они начинают улыбаться. Это уже самый большой выигрыш этого турнира», — рассказал Романцев.

Футбол любят все, уверен заслуженный тренер.

«Посмотрите на детишек — все негативные эмоции остаются в стороне, когда начинается футбол — это и командная игра, и дружба, и общение не только в своей команде. Футбол может по-настоящему объединять людей», — добавил Романцев.

Организовать фестиваль помогло Министерство физической культуры и спорта Московской области, рассказал Денис Игнатов.

«Родиной нашего проекта является Подмосковье, потому что все начиналось здесь. Еще в 2017 году мы с коллегами провели первый турнир, который назвали „Кубок доброты“, и сейчас перед финальным этапом второго сезона, который состоится в это воскресенье в Домодедове, Минспорта работает 24/7. Это будет настоящий праздник», — пояснил Игнатов.

Он подчеркнул, что очень важно прививать детям любовь к спорту, ведь именно занимаясь футболом можно добиться успехов в жизни, стать счастливыми успешными людьми.

Конечно, не всем суждено родиться профессиональными футболистами, но любительский футбол нужно развивать, убежден Олег Романцев.

«Если человек не будет футболистом, то в любом случае он будет в любом случае поддерживать здоровье. Также футбол дает возможность общаться с большим кругом людей. Но самое главное — если человек занят футболом, то на другие дела, которые не нужны и не важны, времени не остается. Человек всегда будет двигаться в правильном направлении», — подчеркнул Олег Романцев.

В рамках фестиваля пройдет футбольный турнир среди восьми детских команд. Приедет и команда звезд. На поле выйдут футбольные легенды — Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и другие.

В фестивале примут участие и дети из ДНР, ЛНР и Курской области.

«Мы всячески стремимся их порадовать. Нашим мероприятием мы показываем, что есть очень светлые и радостные моменты, связанные с футболом. Мы стараемся увлечь максимальное количество детей от семи до 14 лет», — рассказал Игнатов.

Олег Романцев добавил — чтобы достичь высот в любом деле, не только в футболе, нужно это дело любить и работать, даже когда не хочется и когда нет сил.

«Если любите футбол — дети и взрослые должны как можно больше тренироваться, и все всегда будет в порядке» — заключил Романов.

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