Фестиваль движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Красногорске
В честь пятилетнего юбилея движения «Волонтеры Подмосковья» в Красногорске состоялся большой фестиваль. На нем звездные гости и представители власти поздравили активистов и наградили их за особые достижения. Как прошел праздник, рассказали в сюжете 360.ru
Волонтерский корпус в Московской области появился в разгар пандемии. Тогда ребята доставляли продукты пожилым и многодетным, трудились в пунктах вакцинации и поликлиниках. В 2020 году активистов было около 15 тысяч, а сейчас — уже 56.
На первый юбилей съехались более 130 объединений добровольцев со всего Подмосковья и открыли еще одно — 35-й региональный клуб участников премии #МЫВМЕСТЕ.
Волонтеров в Московской области активно поддерживают. Например, Министерство информации и молодежной политики региона проводит для них тематические встречи и участвует в организации всех мероприятий.
«За эти пять лет выросли мы все вместе с вами: и вы, и мы в том числе. Мы стали умнее, сильнее, дружнее, стали такой настоящей, доброй, большой командой, не боюсь этого слова, наверное, даже семьей», — обратилась к ребятам министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Также она поблагодарила за помощь в развитии регионального движения губернатора Подмосковья Андрей Воробьева.
На фестивале у главной сцены прошел интерактив и физкульт-минутка для волонтеров, а в павильонах — мастер-классы.
Для телеведущей Яны Чуриковой активисты провели экскурсию и показали правила оказания первой медицинской помощи на манекенах. Журналистка поделилась, что для нее волонтеры всегда находятся в личном профессиональном и человеческом фокусе и праздники для ребят, открытых душой и сердцем, тоже очень важны.
«Дорогие волонтеры, вы нам нужны живыми, радостными, здоровыми, разносторонними. Пожалуйста, не забывайте отдыхать», — сказала телеведущая.
На открытых площадках ребята задавали вопросы приглашенным спикерам. Их поздравил известный подмосковный шахматист Сергей Карякин. Также на встречу к активистам заглянула блогер Татарка FM.
Сейчас движение собирает и отправляет гуманитарную помощь, поддерживает участников СВО и их семьи, помогает пожилым и людям с ОВЗ. Совсем скоро «Волонтеры Подмосковья» начнут подготовку к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Около 500 ребят будут встречать гостей, помогать артистам и создавать праздник для зрителей.