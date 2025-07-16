Фестиваль движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Красногорске

В честь пятилетнего юбилея движения «Волонтеры Подмосковья» в Красногорске состоялся большой фестиваль. На нем звездные гости и представители власти поздравили активистов и наградили их за особые достижения. Как прошел праздник, рассказали в сюжете 360.ru

Волонтерский корпус в Московской области появился в разгар пандемии. Тогда ребята доставляли продукты пожилым и многодетным, трудились в пунктах вакцинации и поликлиниках. В 2020 году активистов было около 15 тысяч, а сейчас — уже 56.

На первый юбилей съехались более 130 объединений добровольцев со всего Подмосковья и открыли еще одно — 35-й региональный клуб участников премии #МЫВМЕСТЕ.

Волонтеров в Московской области активно поддерживают. Например, Министерство информации и молодежной политики региона проводит для них тематические встречи и участвует в организации всех мероприятий.