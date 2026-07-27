Фейк: в Подмосковье предлагают строить защитные сооружения для частных домов

В Московской области якобы предложили строить защитные сооружения для частных домов. Посты с такой информацией сопроводили изображением с металлическими каркасами у жилых построек.

Фейк

В социальных сетях распространяют информацию о том, что в Подмосковье предлагают строить защитные сооружения для частных домов. На картинках, сопровождающих посты, видны внешние металлические каркасы у дома, которые дополняются защитной сеткой. Якобы ими усиливается периметр, а также предусматриваются небольшие дополнительные элементы.

Правда

В основе фейка лежит подлинный снимок, однако его сделали отнюдь не в Подмосковье. Источником послужило обычное архивное фото из каталога по продаже недвижимости в США: на нем запечатлели рядовой американский дом. Реальную фотографию провокаторы взяли за базу, после чего в ход пошли алгоритмы генеративных нейросетей.

Различные вариации «защитных конструкций» и «противодронных сеток» ИИ дорисовал уже постфактум, причем каждый последующий ресурс дополнял изображение по-своему. На выходе получился целый веер фейковых новостей, где один и тот же дом «кочует» по разным публикациям с принципиально разными деталями, созданными искусственным интеллектом.

В действительности данное сооружение не имеет ни малейшего отношения к защите от беспилотников или обстрелов. Это стандартная сетчатая конструкция на алюминиевом профиле, которую в США повсеместно используют для благоустройства частных домовладений.

Особую популярность такие решения получили во Флориде и других субтропических регионах, где местные жители закрывают ими открытые террасы и бассейны. Цель прозаичная: создать барьер против местной фауны и природного мусора, насекомых, рептилий, пернатых, сухих листьев и веток, которые то и дело падают с пальм.

Конструкция рассчитана на комфорт людей на открытом воздухе, а не на отражение внешних угроз. Она свободно пропускает дождевую воду и солнечный свет, но абсолютно бесполезна как преграда для любых твердых объектов или взрывчатых веществ. Ни одна такая сетка не выдержит даже небольшого механического воздействия.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.