Сегодня 16:28 «Это спасает жизни». Воробьев — о работе умных камер на ж/д станциях в Подмосковье Андрей Воробьев: свыше 150 умных камер установили на ж/д станциях Подмосковья 0 0 0 Фото: Посещение нового надземного перехода у ж/д станции Удельная в Раменском округе Губернатором Подмосковья / Медиасток.рф Подмосковье

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В Подмосковье активно используют камеры видеонаблюдения, оснащенные искусственным интеллектом. О пользе устройств для обеспечения безопасности на железной дороге и контроля чистоты и порядка рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Обеспечение безопасности на железной дороге На 90 станциях в 36 округах Московской области сейчас работают 157 камер с функцией распознавания лиц. Они позволяют выявлять нарушителей, которые пересекают рельсы в неположенном месте, и оперативно привлекать их к ответственности. «Безопасность на железной дороге — сложная и чувствительная тема. Мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов — камеры, оснащенные искусственным интеллектом», — отметил Андрей Воробьев.

С января система «Безопасный регион» и проведенные рейды позволили составить свыше 2,2 тысячи протоколов, что на 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам губернатора, в местах, где начали работать камеры, число нарушений сократилось в два раза.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Мониторинг очередей «Кроме того, 656 камер с искусственным интеллектом помогают нам следить за чистотой на остановках, а также количеством людей на них. Если в одном и том же месте образуются серьезные очереди, то корректируется расписание, по „проблемному“ маршруту запускается дополнительный автобус или транспортное средство большего класса, чтобы жители не испытывали дискомфорт», — рассказал глава региона. Так, на фоне увеличения пассажиропотка в феврале по маршруту № 1229к (ТЦ «МЕГА „Белая Дача“ — станция Люберцы — станция Железнодорожная) начали курсировать три дополнительных больших автобуса. В апреле три маленьких автобуса запустили на маршруте № 1226к от торгово-развлекательного центра „Реутов-Парк“ до рынка „Садовод“.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Корректировки позволили сократить число пассажиров на остановках в часы пик, а также уменьшить интервалы движения транспорта на три минуты.

Как еще используют умные камеры Работа по установке видеокамер в Московской области продолжается. В будущем устройства также начнут оперативно выявлять повреждения на остановках, что позволит быстро приводить лавочки, стекла и стенки в порядок. Жители и гости Подмосковья при помощи голосового помощника по номеру 8 (800) 700-31-13 могут узнать, где находится нужный автобус, уточнить расписание движения транспорта или стоимость проезда. Нейросеть позволяет значительно снизить нагрузку на диспетчеров кол-центра. Если искусственный интеллект не может помочь собеседнику, он переключает звонок на оператора.